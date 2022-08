Ces États sont les pires pourboires aux États-Unis

Inflation continue a poussé les Américains à réduire leurs dépenses dans de nombreux domaines, mais cela ne nous a pas rendus plus avares en matière de pourboires. UN nouveau rapport de la société de paiement Toast indique que les pourboires de restauration sont restés stables pendant le ralentissement économique et se sont même améliorés dans certains cas. Pourtant, les largesses de pourboire varient d’un État à l’autre.

Les prix au restaurant ont augmenté de 7,6 % entre juillet 2021 et juillet 2022, selon les données du Bureau of Labor Statistics. Mais le montant moyen du pourboire a augmenté de près de 10 %, “montrant que la volonté des consommateurs de donner un pourboire est restée forte pendant les changements économiques”, selon le rapport publié ce mois-ci par Pain grillél’entreprise à l’origine d’un système de paiement sans contact au point de vente utilisé dans plus de 68 000 restaurants, cafés et cafés à l’échelle nationale.

“Nous avons vu des preuves que les pourboires sont légèrement en hausse par rapport à la période juste avant la pandémie en 2019”, a déclaré le co-fondateur et président de Toast, Aman Narang, à CNET dans un e-mail.

Dans l’ensemble, les convives à l’échelle nationale ont donné un pourboire en moyenne de 19,6 % dans les restaurants à service complet et de 16,9 % dans les restaurants à service rapide au cours du deuxième trimestre de 2022, un peu plus qu’il y a un an.

En règle générale, les clients en personne étaient plus généreux, laissant en moyenne 19,7 % de plus, contre 14,5 % pour les clients à emporter ou à livrer.

Toast a également constaté que les revenus globaux des restaurants assis, qui ont été les plus durement touchés par les fermetures et les réglementations en matière de distanciation sociale, sont finalement revenus aux niveaux d’avant la pandémie au deuxième trimestre de 2022.

Cependant, tous les Américains ne donnent pas un pourboire égal. Toast a ventilé ses données par État et a constaté que les convives de l’Indiana étaient les plus généreux, laissant un pourboire de 21 % en moyenne.

Pain grillé



La Virginie-Occidentale, l’Ohio, le Delaware et le Kentucky complètent les cinq principaux États pourboires, les clients laissant chacun un pourboire de plus de 20 %.

Les pires pourboires, laissant en moyenne seulement 17,5 %, étaient les Californiens. Narang, cependant, souligne que le salaire minimum de 14 $ en Californie s’applique également aux employés à pourboire.

Mais la gratification n’est pas toujours une contrepartie basée sur le salaire d’un serveur, a déclaré Narang.

“L’État de Washington a l’une des lois sur le salaire minimum en espèces les plus élevées pour les employés à pourboire [$14.49 an hour] et il s’est classé 49e sur notre liste de pourboires », a-t-il déclaré. « Cependant, un État comme le Texas a l’une des lois sur le salaire minimum en espèces les plus basses. [$2.13 an hour] et il se classe 45e.”

Rejoindre le Golden State au bas de la liste était l’État de Washington (pourboire de 18,3 %, en moyenne) ; Floride et New York (18,5 % chacun) ; et le Nevada, le Texas et Hawaï (tous 18,8 %).

Narang a déclaré que de nombreux facteurs, notamment le coût de la vie et les taxes sur les restaurants, peuvent jouer un rôle dans le montant des pourboires.

Lire la suite: Door Dash, Uber Eats, Grub Hub : Comparaison des services de livraison de nourriture