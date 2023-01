Ces États augmenteront leur salaire minimum en 2023

Pendant ce temps, 23 États et Washington, DC, selon le Institut de politique économique mettra en place des salaires minimums plus élevés le 1er janvier. Ces augmentations, qui iront de 23 cents à 1,50 $ de l’heure, toucheront 8 millions de travailleurs.

Au total, 26 États ont annoncé que des salaires minimums plus élevés seraient introduits en 2023, un autre État étant susceptible de voir un ajustement en juillet, selon rechercher des experts en paie de Wolters Kluwer Legal & Regulatory US

Mais de nombreux États et villes ont mis en place leurs propres tarifs, et la plupart d’entre eux sont sur le point d’augmenter au cours de la nouvelle année.

Alors que le calendrier se tourne vers 2023, les travailleurs de plus de la moitié de tous les États ont quelque chose à espérer cette année : un salaire minimum plus élevé.

Washington, DC, et 13 États lient leur salaire minimum à l’indice des prix à la consommation, une mesure gouvernementale pour le changement moyen que les consommateurs paient pour certains biens et services.

“Même dans notre scénario de perte d’emploi le plus élevé, nous avons toujours constaté qu’en moyenne, le travailleur moyen était mieux loti et que la pauvreté a globalement diminué”, a déclaré Werner.

“Alors que l’écart entre cela et le salaire minimum fédéral augmente, il sera intéressant de voir si cela peut en quelque sorte donner plus d’élan à davantage d’États pour augmenter leurs salaires ou essayer d’obtenir plus d’élan au niveau fédéral”, a déclaré Kevin Werner, chercheur associé au Income and Benefits Policy Center de l’Urban Institute.

La majorité des travailleurs qui seraient touchés par un salaire minimum de 15 $ ont plus de 25 ans, selon Werner. Environ un tiers sont les seuls soutiens économiques de leur famille.

Les travailleurs qui dépendent du salaire minimum sont également beaucoup plus susceptibles d’être des personnes de couleur et de vivre dans la pauvreté. Par conséquent, augmenter le salaire minimum au niveau national aiderait les personnes vulnérables, a déclaré Werner.

L’augmentation du salaire minimum peut également contribuer à accroître la demande des consommateurs et à réinjecter de l’argent dans les économies locales, a déclaré Holly Sklar, PDG de Business for a Fair Minimum Wage, un réseau national d’organisations commerciales, de propriétaires et de dirigeants qui soutiennent des salaires minimums plus élevés.

“Mettre les augmentations nécessaires dans les poches des travailleurs au salaire minimum [is] vraiment le moyen le plus efficace de stimuler l’économie », a déclaré Sklar. « Ce sont les gens qui doivent retourner tout de suite et le dépenser.