Ces États américains ont la meilleure et la pire eau du robinet – NBC Los Angeles

La rareté de l’eau est l’un des problèmes les plus importants et les plus Composants de la crise climatique. UN Sondage Gallup 2022 a révélé que 57% des Américains s’inquiètent davantage de l’eau potable que du réchauffement climatique, de la pollution de l’air ou de l’extinction d’espèces animales.

En juin, JD Puissance a classé les États avec la meilleure et la pire eau du robinet en fonction de six facteurs :

qualité et fiabilité

prix

conservation

facturation et paiement

communication

service Clients

L’étude a suivi les clients des services d’eau dans les 50 États et le district de Columbia. Pour être éligibles, les États devaient desservir un minimum de 400 000 clients résidentiels et un minimum de 100 répondants à l’enquête. Les États ont été notés sur une échelle de 100 à 1 000 points.

10 États américains avec la meilleure eau du robinet

Kentucky Washington New York Oregon Kansas Massachusetts Connecticut Minnesota Virginie Hawaii

Le Kentucky a la meilleure eau du robinet aux États-Unis. À Louisville, dans le Kentucky, l’eau du robinet est si bonne que la ville a pu déposer le nom Pure Tap, selon le site du gouvernement.

Il existe 435 systèmes d’eau publics dans le Kentucky. Selon le site Web de l’État, environ 95 % des habitants du Kentucky ont accès à l’eau potable publique.

Photo par Mike Kline (Notkalvin) | moment | Getty Images L’eau du robinet de Louisville, dans le Kentucky, est si bonne qu’elle a pu porter la marque Pure Tap.

10 États américains avec la pire eau du robinet

Alabama Maryland Oklahoma Nouveau Mexique Texas Pennsylvanie Ohio Mississippi Arizona Indiana

L’Alabama est classé comme l’État avec la pire eau du robinet du pays.

Selon le Département de la santé publique de l’Alabamaenviron 2,1 millions d’Alabamiens dépendent des eaux souterraines comme principale source d’eau potable.

Pd Nezhadfar / 500Px | 500Px | Getty Images L’Alabama est classé comme l’État avec la pire eau du robinet, selon JD Power.

Jusqu’à 20 % de ces consommateurs utilisent des approvisionnements en eau privés, tels que des puits. De ce fait, les particuliers sont responsables de garantir la sécurité de leur propre eau potable.

En Alabama, il est recommandé d’effectuer des analyses d’eau au moins une fois par an.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui résume le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.