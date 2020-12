Le géant américain du logiciel Oracle Corporation a récemment annoncé que la société déménageait son siège social au Texas, aux États-Unis, de Redwood City, dans la région de la Silicon Valley en Californie. Le fabricant de logiciels d’entreprise a maintenant rejoint les rangs d’autres géants de la technologie qui ont récemment annoncé son départ de la région en raison de ses coûts opérationnels plus élevés et de ses lourdes taxes. La Silicon Valley, située dans la partie nord de la Californie aux États-Unis, abrite de nombreuses entreprises technologiques telles que Google, Apple, Adobe et Netlfix depuis des décennies. Considérée comme le centre mondial de l’innovation technologique, c’est aussi l’une des villes les plus chères au monde en termes de loyers de logements qui abrite plusieurs entrepreneurs milliardaires.

L’exode des entreprises technologiques de la Silicon Valley est également dû aux incertitudes financières causées par la COVID-19[feminine pandémie. Tout en annonçant son départ de la région, Oracle avait déclaré qu’une grande partie des employés pouvaient choisir l’emplacement de leur bureau ou continuer à travailler à domicile à temps partiel ou à plein temps. «Nous pensons que ces changements positionnent le mieux Oracle pour la croissance et offrent à notre personnel plus de flexibilité quant à l’endroit et la manière dont ils travaillent. Avant l’annonce d’Oracle, Phil Mahoney, vice-président d’une grande société de conseil en immobilier commercial, Newmark a déclaré dans une interview qu’il n’y avait pas de droit d’aînesse qui stipule que la Silicon Valley doit obtenir toutes les grandes entreprises technologiques du pays. Cependant, il avait ajouté que la région avait une « sauce spéciale » qu’aucun autre endroit n’a pu reproduire.

Plus tôt cette semaine, Elon Musk du constructeur de voitures électriques Tesla a également déclaré qu’il avait déménagé de la Californie au Texas, bien que ses sociétés, dont SpaceX, maintiennent toujours leurs principales activités en Californie. Un autre grand corp technologique, Hewlett Packard Enterprise, qui s’est séparé de HP Inc en novembre 2015, a également annoncé son intention de déplacer son siège social à Houston, au Texas. Elle est basée dans la Silicon Valley depuis la création de l’entreprise en 1939. Notamment, la société américaine de logiciels d’analyse de données Palantir Technologies a déménagé son siège social de Palo Alto, en Californie, à Denver, au Colorado, plus tôt cette année. Dans une interview avec Axios en mai, Alex Karp Palantir, PDG de Technologies, a déclaré qu’il était contre « l’intolérance croissante et la monoculture de la Silicon Valley », indiquant sa décision de déplacer les opérations hors de Californie.

Drew Houston, PDG de la société de stockage en nuage Dropbox, déménagerait également à Houston, au Texas; cependant, la société est toujours basée dans la région de la Silicon Valley. Alors que les entreprises décident de déménager au Texas, dirigé par des républicains de la Californie dirigée par les démocrates, cela ajoute également une teinte politique à la situation.