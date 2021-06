Ces entreprises offrent Juneteenth à leurs employés

Au milieu de la vague de discussions sur l’injustice raciale qui a commencé à prendre de l’ampleur l’été dernier, des entreprises telles qu’Allstate, Google et Nike ont annoncé au cours de la dernière année qu’elles reconnaîtraient Juneteenth comme un jour férié payé pour leurs employés.

Après avoir adopté à la fois le Sénat et la Chambre plus tôt cette semaine, la loi sur le jour de l’indépendance nationale du juin a été promulguée jeudi par le président Joe Biden, ce qui en fait le 11e jour férié fédéral établi par la loi, avec Noël, Thanksgiving et Martin Luther King Jr. Day.

La journée célèbre la nouvelle tardive que le président Abraham Lincoln avait signé la proclamation d’émancipation le 1er janvier 1863, libérant « toutes les personnes détenues comme esclaves » aux États-Unis. Cependant, ce n’est que le 19 juin 1865 – appelé de manière plus informelle Juneteenth – que les esclaves de Galveston, au Texas, ont appris leur liberté lorsque les soldats de l’Union sont arrivés.

Les employés disent leurs entreprises ne tiennent pas les promesses qu’elles ont faites en matière de justice raciale

Avis:Juneteenth, fin symbolique du péché originel de l’esclavage de l’Amérique, complète le Jour de l’Indépendance

Juneteenth a été célébré par les Afro-Américains depuis des générations depuis ce jour. Mais ce n’est qu’après le meurtre de George Floyd en 2020 que les entreprises ont commencé à apporter un changement important pour célébrer la fête parmi leurs employés.

Plus de 460 entreprises observent le Juneteenth à ce stade, et beaucoup offrent un jour de congé payé ou un congé payé, selon HellaCreative, une initiative lancée par Black Creatives à San Francisco pour faire du Juneteenth un jour férié officiel. Voici quelques entreprises qui poursuivent la prise de force (congé payé) cette année et certaines qui ont récemment démarré :

T Mobile

La société de communications mobiles a fait du Juneteenth un jour férié payé pour la première fois cette année.

« C’est le résultat des excellents retours de nos employés sur ce que T-Mobile peut faire pour apporter un changement positif à l’intérieur et à l’extérieur de nos murs », a déclaré Mike Sievert, PDG, à USA TODAY.

Japper

C’est la première année que l’application d’examen fait du Juneteenth un jour férié payé. La société a déclaré qu’elle observerait le jour férié le vendredi 18 juin.

« Moi-même et d’autres dirigeants de Yelp avons mené une série de séances d’écoute pour entendre nos employés noirs et avons découvert les domaines dans lesquels nous pouvons et devons faire mieux. À la suite de ces conversations, nous avons réalisé l’importance de donner à nos employés l’espace pour observer Juneteenth comme un jour férié payé mondial », a déclaré Miriam Warren, responsable de la diversité chez Yelp, dans un communiqué.

L’entreprise a prévu des événements internes pour ses employés afin de célébrer et de reconnaître l’importance de Juneteenth.

Dépôt à domicile

La société a prévu une série d’événements et de célébrations pour ses associés et organisera un événement virtuel pour que tous les associés se réunissent et parlent ouvertement, a déclaré un porte-parole à USA TODAY.

Starbucks

La chaîne de café la plus populaire au monde a fait de Juneteenth un jour férié en 2020 et paie ses employés à taux horaire et demi. Les partenaires salariés qui sont tenus de travailler recevront un congé à titre de compensation, et les partenaires de soutien bénéficieront d’un jour de congé avec un salaire régulier, a indiqué la société dans un e-mail.

« C’était l’une des nombreuses actions que nous avons prises pour promouvoir un environnement où nos partenaires voient et ressentent de réels progrès », a déclaré Dennis Brockman, responsable mondial de l’inclusion et de la diversité chez Starbucks, dans un communiqué.

Lyft

L’entreprise de covoiturage offrira aux employés un jour de congé pour la deuxième année consécutive.

«Nous encourageons les membres de l’équipe à profiter de cette journée pour réfléchir, participer à l’engagement civique ou tirer parti des ressources anti-discrimination pour approfondir la compréhension du travail encore nécessaire pour soutenir la communauté noire.» a déclaré la société dans un e-mail.

Les dirigeants de Lyft participeront également à des tables rondes sur Juneteenth, le vote, les droits, les alliances et plus encore tout au long de la semaine. Le président et chef de la direction de la NAACP, Derrick Johnson, et la présidente et chef de la direction de la National Coalition on Black Civic Participation, Melanie Campbell, seront présents.

Zillow

Zillow a élargi son calendrier de vacances en 2020 en ajoutant Juneteenth comme jour férié payé pour tous ses employés.

« Dans le cadre de notre engagement continu en faveur de l’égalité raciale, Zillow observe Juneteenth comme un jour férié payé et encourage les employés à prendre la journée pour la réflexion, le bénévolat, l’éducation et l’activisme pour commémorer la fin de l’esclavage aux États-Unis », Kristina Adamski, vice-présidente président de Zillow, a déclaré dans un communiqué.

Altria

La société de tabac Altria a annoncé en 2020 qu’elle célébrerait le 17 juin comme une « journée de guérison », pour soutenir davantage ses employés noirs.

« Nous avons fait de Juneteenth un jour de congé payé par l’entreprise l’année dernière et nous le ferons à nouveau cette année », a déclaré Steven Callahan, directeur général des communications chez Altria, à USA Today.

L’entreprise le reconnaîtra le vendredi 18 juin.

Nike

Nike a fait de Juneteenth un congé annuel payé pour ses employés aux États-Unis et à Porto Rico l’année dernière.

« Dans toute notre famille Nike, Converse et Jordan, nous fermerons nos activités d’entreprise, de vente au détail, de fabrication et de distribution à l’occasion du 10 juin pour offrir des opportunités éducatives qui honorent l’histoire et la culture des Noirs », a déclaré une porte-parole de Nike à USA TODAY.

Les bureaux de la société et les centres de distribution seront fermés le vendredi 18 juin, tandis que les magasins de détail Nike et Converse seront fermés le samedi 19 juin.

MasterCard

La société de services financiers a fait du Juneteenth une « journée de solidarité Mastercard » pour ses employés l’année dernière. Il en sera de même en 2021.

« Nous continuons d’offrir aux employés du monde entier la journée de service, d’apprentissage ou de réflexion », a déclaré Will O’Connor, vice-président senior des communications chez Mastercard, à USA TODAY.

Le 15 juin sera observé le vendredi 18 juin et le jeudi 17 juin pour les pays qui ne fonctionnent pas le vendredi.

Meilleur achat

Juneteenth est un jour férié officiel chez Best Buy, annoncé l’année dernière. Les bureaux de l’entreprise seront fermés le 18 juin et les employés de l’entreprise bénéficieront d’un jour de congé payé. Les travailleurs horaires qui travaillent à temps plein ou à temps partiel recevront un taux et demi.

« Il est vraiment important pour nous de reconnaître son importance auprès de nos employés et de leur offrir une opportunité de célébrer, de réfléchir ou de redonner », a déclaré Mark Irvin, responsable de l’inclusion, de la diversité et des talents chez BestBuy, dans un e-mail.

La société fournit également des ressources et des informations sur les célébrations communautaires locales, des ressources éducatives sur Juneteenth et des opportunités de bénévolat.

Cible

Le géant mondial de la vente au détail a fait de Juneteenth un jour férié annuel officiel en 2020.

« En 2021, Target fait de même en offrant aux membres de l’équipe la possibilité d’observer la journée comme ils le souhaitent, par le biais de l’éducation, du service ou de la célébration », a déclaré la société dans un communiqué.

Les employés travaillant à l’heure seront payés au taux et demi.

Allstate

La compagnie d’assurance a emboîté le pas en faisant de Juneteenth un jour férié annuel payé pour l’entreprise en 2020. Cela donnera aux employés « l’opportunité de réfléchir, d’apprendre et de s’engager dans leurs communautés », a déclaré le porte-parole d’Allstate, Mallory Vasquez, dans un e-mail.

La société observera le jour férié le vendredi 18 juin.