Ces entreprises chinoises prouvent que les technologies vertes peuvent être rentables

Rattraper la Chine

1. Le groupe Wagner a acheté en 2022 à une entreprise chinoise deux satellites d’observation à haute résolution, permettant aux mercenaires russes d’accéder aux images de surveillance de ses campagnes en Ukraine et en Afrique. (AFP)

2. Lors de réunions avec l’administration Biden, les fabricants américains de puces ont repoussé l’imposition de nouvelles restrictions sur les puces, avertissant qu’elles pourraient faire dérailler les projets de construction de nouvelles usines de semi-conducteurs aux États-Unis. (New York Times $)

3. Le fabricant chinois de puces SMIC a réalisé 1,5 milliard de dollars de revenus auprès des sociétés américaines de conception de semi-conducteurs en 2022, soit un cinquième de ses ventes globales, bien qu’il ait été mis sur la liste noire du gouvernement américain. (Wall Street Journal$)

Le département américain du Commerce a ajouté vendredi 42 entreprises chinoises supplémentaires à sa liste noire d’exportation, affirmant qu’elles avaient aidé la Russie dans la guerre en Ukraine. (Post du matin de Chine du Sud $)

4. Pour la startup chinoise Nio, vendre une voiture signifie perdre 35 000 $. Mais le soutien du gouvernement permet à des entreprises comme Nio de résister à de telles pertes et de poursuivre leur croissance. (New York Times $)

5. La société chinoise de mode ultra-rapide Shein a nommé un ancien cadre du groupe SoftBank au poste de vice-président. Il est chargé de diversifier la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise au-delà de la Chine. (Wall Street Journal$)

6. Un Hongkongais a été condamné à quatre mois de prison pour avoir importé des livres pour enfants « séditieux » décrivant les partisans de la démocratie de la ville comme des moutons défendant leur village contre les loups. (Les temps des détroits)

Perdu dans la traduction

Depuis que la Chine a assoupli sa politique zéro covid il y a près d’un an, de nombreuses entreprises chinoises proposant des produits de tests PCR ont été contraintes d’évoluer. Cependant, une entreprise a pris la décision indéchiffrable de se lancer sur le marché des plats cuisinés.

Selon la publication chinoise Lanjing Caijing, Shenzhen Nuclear Gene Technology, une société possédant plus de 30 laboratoires d’essais à travers la Chine, a été au centre d’une controverse l’année dernière après avoir été condamnée à plusieurs amendes par les gouvernements locaux pour avoir fabriqué des résultats d’essais et ne pas avoir respecté les règles techniques. normes. Puis, en mai, la société a créé une filiale appelée Wuhan Nuclear Agriculture Technology, qui travaille désormais à la production de plats surgelés à base de riz.

Le seul lien entre les tests PCR et les plats cuisinés est que les deux sont des commerces extrêmement à la mode. Ces dernières années, la popularité des aliments précuits – des plats souvent compliqués et longs comme le poisson entier grillé – a considérablement augmenté en Chine parmi les jeunes qui n’aiment pas cuisiner. Le marché intérieur représente actuellement environ 58 milliards de dollars et devrait atteindre 148 milliards de dollars d’ici 2026. Mais les gens se demandent également s’il est acceptable que les restaurants prennent un raccourci en se tournant vers des emballages d’aliments précuits au lieu de développer leurs propres recettes.

Encore une chose

Une nouvelle étude menée par des chercheurs chinois a analysé la relation entre la performance d’un fonds d’actions et « l’attractivité faciale » du gestionnaire de fonds. Et oui, l’article comprend en fait quelques exemples de visages réels de managers auxquels un modèle d’apprentissage en profondeur pour la « prédiction de la beauté du visage » a attribué de faibles notes. Ouais. Oh, et leur conclusion ? « Fonds avec soin du visage[ly] les gestionnaires peu attrayants surperforment les fonds dotés de gestionnaires attractifs de plus de 2 % par an.