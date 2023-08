Ces entreprises canadiennes sont passées à une semaine de travail de 4 jours. Voici pourquoi

Ayesha Khan dit qu’elle n’est pas sûre de pouvoir retourner au travail traditionnel après être passée à une semaine de travail de quatre jours.

Son entreprise a adopté le nouveau régime en mars. Et depuis lors, tous les vendredis, la résidente de Milton, en Ontario, a le temps de faire quelque chose d’aussi simple que de se faire les ongles — quelque chose qu’elle dit, en tant que mère de deux enfants, qui prenait des mois à planifier.

« Comment pourrais-je revenir à cette vie de cinq jours? Ce serait très difficile », a déclaré Khan, qui travaille aux services à la clientèle pour Sensei Labs, une société de logiciels basée à Toronto.

« Pouvoir me concentrer à la fois sur ma santé physique et mentale, et juste avoir le temps de le faire… ça a été inestimable. »

Khan est l’un des centaines d’employés en Amérique du Nord qui travaillent désormais quatre jours par semaine après avoir participé à un projet pilote organisé par le groupe de défense à but non lucratif 4 Day Week Global et des chercheurs du Boston College.

Selon leurs conclusions publiées la semaine dernièresur les 41 entreprises qui ont participé et qui ont été interrogées, 35 ont déclaré conserver, prévoir ou s’orienter vers le maintien du nouveau schéma de travail.

REGARDER | Les horaires réduits sont plus faciles pour certaines entreprises : Dans quelle mesure une semaine de travail de 4 jours est-elle faisable ? | Question rapide Maureen Juniper, cofondatrice de Praxis PR, et Megan Smith, responsable des ressources humaines de SAP Canada pour l’Amérique du Nord, discutent de la faisabilité d’une semaine de travail de quatre jours et pourquoi certaines entreprises sont mieux placées que d’autres pour mettre en œuvre des heures de travail réduites.

Joe O’Connor, l’ancien PDG de 4 Day Week Global qui a aidé à diriger l’étude, affirme qu’il s’agit du plus grand essai du genre en Amérique du Nord à ce jour et du premier qui implique une « participation relativement forte » de centaines de Canadiens d’un total de neuf sociétés.

« Nous constatons que des semaines de travail plus courtes conduisent à des employés plus heureux et en meilleure santé », a déclaré O’Connor, qui est également directeur et cofondateur du Work Time Reduction Centre of Excellence à Toronto.

« Ils conduisent à des organisations mieux placées pour attirer et retenir les talents, et en fait, ce qui est très surprenant pour les gens, ils conduisent également à des organisations plus productives. »

L’étude a demandé à des entreprises, la plupart ayant entre 11 et 25 employés, d’essayer volontairement une semaine de travail de quatre jours pendant six mois entre février 2022 et avril 2023. Les chercheurs ont laissé les entreprises choisir la meilleure façon de réduire les heures tant qu’elles maintenaient le salaire à 100 pour cent. cent.

Pour les 15 employés de l’entreprise montréalaise L’Abri, cela signifie travailler 35 heures entre le lundi et le jeudi. La designer architecturale Pia Hocheneder affirme que le changement l’a rendue, ainsi que ses collègues, plus concentrés pendant les heures de travail et a en fait encouragé les réunions de travail après les heures de travail pour compenser tout contact social perdu tout au long de la journée.

« C’est une qualité de vie que vous gagnez », a déclaré Hocheneder.

REGARDER | Quels sont les bénéfices?: Les employeurs voient les avantages de la semaine de travail de 4 jours Les travailleurs et les employeurs au Canada ont constaté que le passage à une semaine de travail de quatre jours entraîne moins de stress et moins de jours de maladie sans sacrifier la productivité, mais ce n’est peut-être pas une option pour tous les travailleurs.

Qu’en est-il des grandes entreprises ?

Maureen Juniper, co-fondatrice et partenaire de la société de relations publiques Praxis, déclare qu’après une série d’ateliers et de webinaires avec 4 Day Work Week Global avant la transition, l’entreprise a adopté une approche partagée : la moitié de ses 27 employés prennent congé le lundi, tandis que l’autre moitié prend congé le vendredi pour s’assurer qu’il y a toujours quelqu’un pour servir les clients tout au long de la semaine.

Le changement a porté ses fruits, dit-elle, sans impact sur les revenus. En fait, elle a déclaré que les résultats internes montrent que l’entreprise a constaté une réduction de 25 % des jours personnels et de maladie pris et une diminution de 15 % du temps consacré aux tâches internes et administratives.

« Cela change la vie et notre entreprise n’a jamais fonctionné aussi efficacement », a déclaré Juniper.

Mais Winny Shen, professeure agrégée d’études organisationnelles à l’Université York de Toronto, affirme que même si les résultats positifs de l’étude sont conformes à la littérature précédente, ils sont limités en ce sens qu’ils proviennent principalement d’entreprises comptant relativement peu d’employés.

« Cela peut être, peut-être, plus difficile à faire évoluer dans une grande entreprise avec beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de complexité », a déclaré Shen.

Les 15 employés de la firme d’architecture montréalaise L’Abri sont passés à 35 heures de travail entre le lundi et le jeudi dans le cadre du programme. (Soumis par Nicolas Lapierre)

D’autres études sont nécessaires parmi les entreprises randomisées et celles qui comptent plus de cols bleus, a-t-elle déclaré.

Et pour les entreprises qui essaient une semaine de quatre jours, elle dit qu’il y a toujours un risque que les employés la repoussent si elle n’est pas rendue permanente, soulignant un mouvement similaire dans les lieux de travail essayant d’imposer un retour au bureau après la pandémie.

« Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel ici, mais je pense qu’avant de dire que c’est bénéfique dans toutes les circonstances, je pense que nous devons faire plus de travail et enquêter là-dessus », a déclaré Shen.

Tom Collver, co-fondateur du participant pilote et de la société de commerce électronique à distance AddPBJ, déclare que même si le passage à une semaine de travail réduite s’accompagne d’un ensemble différent de « points de friction » pour chaque entreprise, cela vaut la peine d’explorer une façon dont cela peut fonctionner pour compte tenu des avantages potentiels.

« Vous n’êtes pas obligé d’aller tout de suite, mais je pense que c’est quelque chose de vraiment, vraiment précieux à explorer parce qu’on ne sait jamais. »