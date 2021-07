Ces entreprises aspirent le carbone de l’atmosphère

Juste à l’extérieur de Zurich, plus d’une douzaine de ventilateurs massifs sont rapidement au travail, purifiant l’air du dioxyde de carbone. Ce qu’on appelle la capture directe de l’air est à la pointe de ce qui pourrait devenir la plus grande industrie environnementale visant à sauver la planète.

Il existe cependant une technologie présentée comme un moyen de nous y rendre plus rapidement – ​​aspirer le carbone de l’atmosphère – et les principaux investisseurs s’y affluent maintenant.

La société canadienne Carbon Engineering travaille sur la capture directe de l’air depuis 2015. L’Arizona State University et Silicon Kingdom Holdings déploient une technologie exclusive de capture de carbone qui agit comme un arbre. « [It’s] des milliers de fois plus efficace pour éliminer le CO2 de l’air », indique le site Web d’ASU. « Les « arbres mécaniques » permettent de séquestrer le gaz capturé ou de le vendre pour être réutilisé. »

Le système de Climeworks est une boîte avec un énorme ventilateur à une extrémité et un filtre à l’intérieur qui n’attire que le dioxyde de carbone. Le ventilateur aspire l’air à travers le filtre, et une fois le filtre saturé, la boîte est fermée. Il est ensuite chauffé à 100 degrés Celsius, et le dioxyde de carbone pur est libéré et collecté. Le carbone capturé peut être enfoui profondément sous terre ou vendu pour d’autres usages.

Climeworks a installé le système de Zurich en 2017 et, en 2020, avait levé 100 millions de dollars auprès de Microsoft, Audi, Shopify et Stripe. Elle construit actuellement une usine beaucoup plus grande en Islande.