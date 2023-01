Ces emplois inhabituels pourraient bientôt devenir assez courants

Isabelle Rouhan et Clara-Doïna Schmelck affirment, dans leur livre “Les métiers du futur”, que 85% des métiers qui seront à la mode en 2030 n’existent pas encore. Mais certains “métiers du futur” sont déjà là, nous en examinons une sélection.

Spécialiste du travail à distance

De nos jours, les employeurs qui ne permettent pas aux employés, en particulier aux employés de bureau, toute possibilité de travailler à distance sont rares. Cela dit, elles peinent souvent à trouver le juste équilibre, entre recours ponctuel au télétravail, « full remote » (télétravail à 100 %) voire autoriser le télétravail depuis l’étranger. Certaines entreprises choisissent de faire appel à des experts du domaine pour les aider à fidéliser leurs salariés. Dans la recherche de flexibilité. Selon Bloomberg, certaines entreprises sollicitent l’avis d’experts de professeurs ayant écrit des essais ou des livres sur le sujet. Il faudra certainement un certain temps avant que faire appel à de tels experts ne devienne une pratique courante, mais il ne fait aucun doute que les le travail est là pour rester.

Thérapeute dans le métaverse

Selon les géants de la technologie, nous passerons bientôt une grande partie de notre temps dans le métaverse. Cet univers virtuel nous permettra d’accéder à une large gamme de services, notamment dans le domaine de la santé. Psychologues et psychanalystes anticipent cet avenir pas si lointain en utilisant la réalité virtuelle comme solution non médicale parmi d’autres éléments de leur éventail d’approches thérapeutiques. Certains pensent que ces nouvelles technologies pourraient même avoir des effets thérapeutiques bénéfiques pour leurs patients, enfants comme adultes. La cyberthérapie sera-t-elle bientôt une réalité ?

Hacker éthique

Entreprises, collectivités, hôpitaux… personne n’est à l’abri d’une attaque potentielle des cybercriminels qui ciblent les systèmes informatiques. Mais les pirates ne travaillent pas nécessairement illégalement. Certains pirates pourraient travailler pour des agences gouvernementales et des entreprises pour les aider à se protéger contre les cyberattaques. Et pour une bonne raison; la cybercriminalité devrait coûter au monde 10,5 billions de dollars américains par an d’ici 2025, selon une projection 2020 de Cybersecurity Ventures. Il est dans l’intérêt des chefs d’entreprise de s’entourer de spécialistes informatiques capables de protéger leurs données critiques et de trouver des vulnérabilités dans leurs systèmes de sécurité. Qui de mieux qu’un hacker pour faire ça ?

Dérecruteur

Désengagés ou en quête de sens, de plus en plus de salariés prennent leurs distances avec leur entreprise. Si certains services RH se mobilisent pour lutter contre le désengagement professionnel, il existe aussi des spécialistes qui se positionnent sur ce segment de marché porteur — en aidant les salariés à quitter leur emploi. Dans cette optique, l’Américaine Danielle Baskin a lancé The Derecruiter en 2017. Cette plateforme permet à toute personne ayant des doutes sur son épanouissement professionnel d’en parler gratuitement avec un « derecruiter ». Et une nouvelle forme de coaching est née.

Experte en manifestations

De plus en plus de cadres sont attirés par le milieu du coaching, désireux de transformer leur expérience en expertise. Certaines personnes qui se sont tournées vers le coaching se spécialisent désormais dans le pouvoir de la « manifestation », une méthode de développement personnel qui allie spiritualité et psychologie positive. Elles apprennent à leurs clients à « manifester » leurs rêves et leurs désirs. Si cette méthode n’est en aucun cas basée sur la recherche scientifique, elle est très populaire sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui pousse certains consultants à explorer cette piste.

Conseillère en prénoms

Il n’est pas toujours facile de choisir le bon nom pour un nouveau-né. Faut-il être original ou s’en tenir aux bons vieux classiques ? Certains parents choisissent de faire appel à des consultants pour les aider dans leur quête. Ces consultants proposent différents noms en fonction de divers facteurs, tels que le mode de vie des parents, leurs origines ou le lieu où ils habitent. Bien que cette nouvelle forme de coaching puisse sembler surprenante, elle pourrait en être une de croissance compte tenu du marché lucratif pour tout ce qui concerne les bébés.

