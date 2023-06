Ces élèves ont persisté, inspirant 13 autres écoles de Londres à créer des équipes féminines de softball

Après avoir vu le grand nombre de filles intéressées à jouer dans la toute première équipe féminine de softball de l’école secondaire AB Lucas l’année dernière, Avery Inkster ne voulait pas perdre son élan.

La jeune fille de 16 ans, qui a dirigé l’équipe de l’année dernière avec son amie Amelia Baragar, a continué à persévérer – non seulement elle a obtenu une équipe de softball féminine de 20 membres pour les Lucas Vikings, mais leurs efforts ont motivé 13 autres lycées de Londres à former ses propres équipes

« C’était l’un de ces combats où nous étions comme » nous ne reculons pas « », a-t-elle déclaré. « Nous voulons ce sport dans notre lycée et si d’autres écoles l’ont, pourquoi pas nous ? Si les garçons ont une équipe de baseball, nous méritons une équipe de balle rapide. »

La seule mise en garde est que le conseil Thames Valley Regional Athletics (TVRA) ne les reconnaît pas encore officiellement comme sport officiel. Cela signifie que les filles n’ont reçu aucun financement pour l’équipement, les frais de tournoi et les uniformes d’équipe.

Ils ont pris les choses en main et ont organisé une vente de pâtisseries pour collecter des fonds pour aider à couvrir les coûts. Ils ont amassé plus de 500 $, ce qui a couvert toutes leurs dépenses pour la saison.

Sans surprise pour Inkster, environ 40 jeunes femmes se sont présentées aux essais en mars, et elles ont pu obtenir deux entraîneurs qui ont organisé sept tournois contre différentes écoles.

Le sport gagne en popularité, déclare l’entraîneur

L’équipe féminine de softball de Lucas avec leurs entraîneurs Tara Wade (à l’extrême gauche) et Cory Claypole (à l’extrême droite). Les entraîneurs travaillent avec d’autres écoles pour faire reconnaître le sport par TVRA (Isha Bhargava/CBC)

Lexi Webster, élève de 9e année, est l’une des plus jeunes joueuses de l’équipe. Elle a pratiqué le sport à l’école primaire, mais lorsqu’elle a appris qu’elle pourrait continuer à jouer au lycée, Webster était aux anges.

« Cela a un impact énorme », a déclaré Webster. « Je connais tellement de filles de mon école primaire qui sont vraiment ravies de poursuivre leur voyage avec le ballon et c’est une telle inspiration d’être entourée de filles plus âgées que moi qui me soutiennent tellement. »

Lorsque les élèves ont approché la professeure de mathématiques Tara Wade et le parent bénévole Cory Claypole pour entraîner les équipes, le duo n’a pas pu refuser après avoir vu le dévouement des filles, a déclaré Wade.

« Juste la persévérance des filles – elles le voulaient vraiment et je pouvais voir qu’il y avait un besoin », a-t-elle déclaré.

« La balle rapide chez les filles augmente à travers la province et les inscriptions sont en hausse cette année. Je pense que le sport gagne en popularité et je pense qu’il ne fera que continuer à croître dans les années à venir.

Les filles de Lucas affrontent l’école secondaire catholique St. Thomas Aquinas Les Lucas Vikings marquent un coup de circuit alors qu’ils jouent contre Saint-Thomas d’Aquin au Northridge Field Diamonds.

Claypole et Wade travaillent avec des entraîneurs d’autres écoles pour que la TVRA reconnaisse le softball, et Wade a déclaré qu’avec l’intérêt continu des étudiants, ce n’est qu’une question de temps avant que le sport ne soit considéré comme officiel.

« Je pense que nous devons franchir quelques obstacles, mais je ne pense pas qu’ils soient différents des obstacles que les garçons de baseball ont traversés il y a quelques années. Nous essayons simplement de suivre le processus, nous voulons certainement être reconnus. , » dit-elle.

La camaraderie de l’équipe est ce qui a poussé Danika Eden, 16 ans, à se joindre. Eden a dit qu’elle espère que l’équipe pourra être reconnue et grandir dans les années à venir.

« Nous sommes en 2023 et je pense que nous devons être reconnus parce que nous avons tous fait cet effort et travaillé dur », a déclaré Eden.

« Nous venons ici tous les jours avec des sourires sur nos visages et de l’énergie, nous sommes prêts à y aller et à tout donner », a ajouté Webster.

Les Vikings affronteront l’école secondaire East Elgin et l’école secondaire Lord Dorchester lors de leur tournoi final le 7 juin à Woodstock.