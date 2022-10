Ces écouteurs Sony font un excellent cadeau pour les mélomanes (et les lecteurs)

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Il y a plus de choix d’écouteurs que jamais, mais les meilleurs que j’ai jamais utilisés sont les Sony WH-1000XM4. Je les ai achetés quand ils étaient les préférés de Crumpe en taille réelle, casque antibruit sans fil au milieu de la pandémie, et ils m’ont aidé à rester sain d’esprit à peu près tous les jours au cours des deux ans et demi qui ont suivi. Bien qu’une version encore plus récente soit disponible (voir ci-dessous), ce XM4 reste un de mes préférés.

Pourquoi c’est un super cadeau : Ces écouteurs sont suffisamment légers et confortables pour être portés pendant des heures, contrairement à la plupart des écouteurs de type oreillettes que j’ai utilisés. Ils ont aussi un son incroyable, peu importe ce que j’écoute. Mais pour moi, la meilleure partie est la façon dont leur effet antibruit me permet de me couper complètement du monde extérieur. Je les utilise lorsque j’ai besoin de me concentrer sur le travail, lorsque je prends des appels Zoom ou que je joue à des jeux vidéo lorsque je ne veux pas déranger les autres. Je les utilise même en lisant un livre, car la combinaison de la suppression du bruit et d’une liste de lecture de sons de vagues ou de pluie m’aide à plonger profondément dans l’histoire sans distractions. Vérifier Examen complet par Crumpe du casque Sony WH-1000XM4.

Ce que vous paierez : Le prix catalogue des écouteurs Sony est de 350 $. Bien sûr, ils sont chers, mais avec une nouvelle version disponible, vous pouvez désormais les trouver pour un peu moins cher.

Mise à jour notable : Notez que vous pouvez passer à la prochaine génération pour 50 $ de plus (environ 400 $). Ce modèle 2022 offre un son encore meilleur, un confort amélioré et une qualité d’appel vocal améliorée. Lis Examen complet de Crumpe du Sony WH-1000XM5.