Ces écouteurs Sony à réduction de bruit de milieu de gamme sont à plus de 100 $ de rabais sur Amazon

Sony fabrique certains de nos écouteurs supra-auriculaires préférés sur le marché en 2023. Mais tout le monde ne veut pas ou n’a pas besoin de baisser de près de 400 $ sur une paire ultra haut de gamme comme le WH-1000XM5. Ses écouteurs WH-XB910N sont une alternative beaucoup plus abordable qui offre toujours un son et des fonctionnalités impressionnants, et pour le moment, vous pouvez en acheter une paire à prix réduit. Amazon propose actuellement ces écouteurs antibruit en vente pour seulement 148 $, ce qui vous permet d’économiser plus de 100 $ par rapport au prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, alors passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

À environ 100 $ de réduction, ces Sony supra-auriculaires sont une paire assez compétitive dans cette gamme de prix. Ils sont équipés de deux microphones de chaque côté pour des capacités impressionnantes de suppression du bruit, ainsi que des performances solides lors des appels vocaux. Ils offrent une qualité audio solide, mais sont conçus spécifiquement pour des basses puissantes et percutantes, ce qui peut être bon ou mauvais selon vos goûts et vos préférences. Cependant, vous pouvez modifier un peu l’égaliseur à l’aide de l’application compagnon de Sony. Ils offrent également une autonomie impressionnante de 30 heures, un couplage Bluetooth multipoint et des commandes intuitives sur l’oreille pour que vous puissiez régler le volume et parcourir les chansons à la volée.

Et si ce n’est pas la bonne paire pour vous, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs disponibles actuellement pour encore plus de bonnes affaires.