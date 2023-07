Ces écouteurs Sennheiser Momentum 4 les mieux notés sont à plus de 100 $ de rabais sur Amazon

Les écouteurs phares Momentum 4 de Sennheiser sont actuellement l’une de nos paires préférées sur le marché grâce à leurs capacités de suppression du bruit de premier ordre. Mais cette paire d’écouteurs supra-auriculaires haut de gamme n’est pas bon marché, c’est pourquoi il est important de profiter de toutes les offres lorsqu’elles se présentent. Et en ce moment, Amazon offre un énorme rabais de 120 $ sur la variante de couleur blanche, qui baisse à seulement 260 $ – juste 1 $ de plus que le prix le plus bas de tous les temps que nous ayons vu.

Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, mais nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Selon le critique David Carnoy, ces écouteurs Sennheiser sont conçus pour concurrencer les écouteurs WH-1000XM5 à 400 $ de Sony, ce qui signifie qu’ils disposent de certaines des meilleures capacités de suppression du bruit que vous trouverez pour environ 250 $. Ils s’adaptent automatiquement au bruit de fond environnemental pour une expérience d’écoute immersive et sans distraction, et disposent d’un mode de transparence lorsque vous devez être plus conscient de votre environnement.

Équipés d’un système de transducteur de 42 mm, ils offrent un son net et époustouflant. Vous pouvez également personnaliser votre expérience d’écoute avec l’égaliseur intégré. De plus, les quatre microphones à formation de faisceau les rendent parfaits pour les appels vocaux. Les coussinets en mousse à mémoire de forme leur donnent une sensation de qualité supérieure et ils ont une autonomie impressionnante de 60 heures, ce qui permet une écoute toute la journée sans interruption.

Et si vous êtes à la recherche d’une paire différente, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres d’écouteurs et d’écouteurs pour encore plus de bonnes affaires.