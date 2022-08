Ces écouteurs de sommeil à suppression de bruit de 269 $ offrent un sommeil presque silencieux

Les écouteurs de sommeil QuietOn 3 ressemblent initialement beaucoup AirPods ou autre écouteurs sans fil: Ils sont minuscules, blancs et se rangent parfaitement dans un boîtier magnétique de poche. Mais les QuietOn 3 ne diffusent pas de musique. En fait, ils font le contraire. Ces écouteurs antibruit à 269 $ sont conçus pour étouffer les sons de votre environnement presque jusqu’au silence. Pense Bose Sleepbuds II mais au lieu de jouer du bruit blanc, ils l’éliminent.

J’avais hâte d’essayer ces écouteurs car je vis dans un quartier très bruyant de New York. Il y a une station de métro en surface et un carrefour très fréquenté devant la fenêtre de ma chambre. Je ne m’attendais pas à ce que les écouteurs QuietOn éliminent tous les sons – même les écouteurs antibruit les plus chers comme Les AirPod Max d’Apple ne peut pas faire ça. Mais j’étais curieux de voir quelle quantité de tout ce bruit ils pouvaient couvrir. J’ai trouvé que même s’il me faut un peu plus de travail pour que ces écouteurs s’adaptent, ils peuvent bloquer beaucoup de sons inactifs.

Trouver un ajustement était délicat

Obtenir un joint étanche est essentiel pour tout écouteur doté d’une suppression active du bruit. Mais d’après mon expérience, il a fallu plusieurs nuits d’essais et d’erreurs pour trouver le meilleur moyen de les faire fonctionner. Alors que le QuietOn comprend plusieurs embouts en mousse de différentes tailles, j’ai eu du mal à trouver le juste milieu entre un ajustement efficace et quelque chose d’assez confortable pour que je puisse tolérer de les porter pendant une nuit entière.

Certaines nuits, je me suis retrouvé à retirer les écouteurs à 3 heures du matin car je ne pouvais tout simplement pas supporter qu’ils soient coincés dans mon conduit auditif ni les sentir en étant allongé sur le côté. D’autres nuits, j’ai choisi des embouts auriculaires qui sont devenus trop lâches et sont tombés du jour au lendemain. J’ai des problèmes similaires lorsque j’essaie de dormir avec des bouchons d’oreille en caoutchouc, qui tombent généralement de mes oreilles à un moment donné de la nuit.

QuietOn fournit des instructions et un vidéo pour trouver cet ajustement, ce qui peut impliquer de mélanger et d’assortir les différentes tailles pour trouver quelque chose à la fois confortable et confortable. J’avais besoin d’utiliser la plus grande taille d’embout pour une oreille et une plus petite taille dans l’autre, ce qui est courant pour la plupart des écouteurs sans fil à embouts interchangeables.

Mike Sorrentino/Crumpe



Si calme, peut-être trop calme

Une fois que j’ai mis les écouteurs en place et que je suis allé me ​​coucher, j’étais fasciné par le fait que les bruits auxquels je ne m’étais même pas rendu compte que je m’étais ajusté avaient soudainement disparu. On dirait que le vent souffle dans la rue, la ventilation de l’air dans ma chambre et apparemment la plupart des bruits de voiture sont devenus imperceptibles – ce qui, pendant les premières nuits, m’a laissé mal à l’aise, comme si quelque chose n’allait pas. Les nuits où j’ai choisi de retirer les écouteurs QuietOn de mes oreilles, ces sons sont devenus instantanément perceptibles et m’empêchaient maintenant de me rendormir.

Les bourgeons QuietOn ont fait une brèche dans le son du train de la ligne de métro devant ma fenêtre, même s’ils ne pouvaient pas le masquer entièrement. C’était particulièrement bon pour un train express qui passe à toute vitesse, que les écouteurs ont réduit à plus d’un bourdonnement. Je l’ai quand même remarqué, mais le son n’était pas aussi fort. D’autres bruits occasionnels comme une alarme sonore le matin étaient toujours perceptibles, mais pas aussi forts.

Lorsque vous avez fini de dormir, les écouteurs QuietOn sont placés dans un étui de chargement qui, selon la société, maintiendra les écouteurs chargés pendant environ 28 heures avant d’avoir besoin d’un coup de pouce via son port USB-C. J’ai trouvé cette affirmation assez précise, car je la chargerais après quatre nuits de repos.

Mike Sorrentino/Crumpe



Les dormeurs sensibles doivent prendre note de la période d’essai

Le sommeil peut être une expérience très subjective. Bien que j’aie trouvé les écouteurs sans fil assez efficaces, je fais partie de ces personnes qui n’aiment pas mettre quoi que ce soit dans mes oreilles lorsque je me détends. Pendant ce temps, je connais plusieurs autres personnes qui aiment dormir avec des écouteurs. Peut-être que les écouteurs QuietOn sont les meilleurs pour ceux du milieu – les gens qui sont d’accord avec le port de bouchons d’oreilles ou d’écouteurs au lit, mais qui ne veulent pas avoir une liste de lecture musicale ou un bruit blanc dans leurs oreilles toute la nuit. Des écouteurs comme ceux-ci pourraient être particulièrement utiles pour ceux qui cherchent à bloquer un partenaire qui ronfle ou à entendre les bruits d’avion lorsqu’ils essaient de dormir pendant un vol.

Les écouteurs de sommeil QuietOn 3 sont également tout simplement chers, coûtant plus cher que de nombreux écouteurs antibruit haut de gamme qui diffusent également de la musique et se connectent à votre téléphone pour les appels, comme les AirPods Pro d’Apple à 249 $ et Sony WF-1000XM4 à 280 $. Si vous êtes intéressé par les écouteurs QuietOn, essayez des bouchons d’oreille ordinaires ou nos autres conseils de sommeil avant d’envisager l’investissement. Bien que nous ne les ayons pas testés, il existe également d’autres produits d’écouteurs de sommeil de Amazfit pour 150 $ et 1Plus pour 100 $, mais ceux-ci adoptent également davantage une approche de masquage du son avec du bruit blanc par opposition à la suppression active du bruit. QuietOn offre une période d’essai de 14 jours, ce qui devrait vous donner suffisamment de nuits d’essais et d’erreurs pour savoir si ces écouteurs sont la bonne réponse pour vous.