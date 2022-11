Ces devises ont chuté cette année – et une est en baisse de plus de 75% par rapport au dollar

Les grands producteurs de pétrole et les pays dotés de banques centrales qui ont relevé leurs taux d’intérêt de manière décisive s’en sortent généralement mieux.

Un dollar plus fort au cours de l’année, alors que les investisseurs affluaient vers le « refuge » traditionnel au milieu du déluge de chocs géopolitiques et macroéconomiques, a lourdement pesé sur de nombreuses devises des marchés émergents.

Les marchés des changes ont traversé une période difficile en 2022, mais dans certains pays, une combinaison de pressions géopolitiques et de faux pas de la banque centrale a poussé les devises dans une “spirale de la mort”.

Steve Hanke, professeur d’économie appliquée à l’Université Johns Hopkins, publie une liste régulière des devises les moins performantes de l’année – et celle du Ghana cedi est près du sommet.

Le cedi a atteint un nouveau plus bas record face au dollar mercredi la semaine dernière, atteignant à un moment donné la barre des 14,24 avant de se redresser légèrement. Il a commencé l’année en se négociant à un peu plus de 6 cedis pour un dollar, selon les données de Refinitiv, ce qui signifie que le billet vert s’est renforcé de plus de 132 % par rapport à la monnaie de la nation ouest-africaine.

Les problèmes du Ghana comprennent la hausse du coût de la vie et un fardeau de la dette insoutenable qui ont forcé le gouvernement à se tourner vers le Fonds monétaire international pour obtenir de l’aide, une décision inhabituellement acceptée par les partis au pouvoir et de l’opposition.

“La profondeur des problèmes du Ghana est encore plus frappante si l’on considère que les responsables gouvernementaux sont prêts à accepter une réduction massive des salaires dans le but de libérer des fonds”, a déclaré Jacques Nel, responsable de la macro chez Oxford Economics Africa, dans une note récente. .