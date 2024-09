Ces deux fonctionnalités d’Apple Intelligence ne sont pas attendues avant iOS 18.2

Un rapport détaille les rumeurs de dernière minute concernant les nouveaux iPhones, Apple Watch et AirPods

Mark Gurman de Bloomberg a partagé aujourd’hui ses attentes finales pour l’événement « It’s Glowtime » d’Apple, fournissant de nouvelles informations et des éclaircissements sur les nouveaux appareils qui doivent être annoncés lundi. iPhone 16 Pro En plus des tailles d’écran plus grandes de 6,3 et 6,9 pouces, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max auront des cadres qui sont « maintenant environ un tiers plus minces » pour un « look général plus élégant ».