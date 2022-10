Ces députés conservateurs ont appelé Boris Johnson à démissionner cet été – mais veulent maintenant qu’il revienne en tant que Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Il y a quelques mois à peine, Boris Johnson a été expulsé du n ° 10 par des députés conservateurs après un mandat de trois ans ponctué de scandales et de mauvaise gouvernance.

Pourtant, avancez rapidement jusqu’à nos jours et une foule de politiciens conservateurs ont soutenu l’ancien maire de Londres pour qu’il reprenne les rênes après que la démission de Liz Truss la semaine dernière ait déclenché une course à la direction.

M. Johnson a interrompu ses vacances dans les Caraïbes pour revenir samedi afin d’essayer de renforcer le soutien des députés d’arrière-ban alors qu’il tentait de battre l’ancien chancelier Rishi Sunak et Penny Mordaunt à Downing Street.

L’indépendant a jeté un coup d’œil à ce que certains des partisans de M. Johnson disent maintenant et à ce qu’ils ont dit il y a seulement quelques mois…

L’ancien chancelier Nadhim Zahawi a démissionné alors que M. Johnson était Premier ministre et, dans ses remarques d’adieu, l’a exhorté à “partir avec dignité” et a déclaré qu’en restant, il “sapait les réalisations de ce gouvernement”.

Dans un tweet publié dimanche, il a déclaré : Je soutiens Boris. Il a bien répondu aux grands appels, qu’il s’agisse de commander plus de vaccins avant d’autres vagues de covid, de s’armer tôt contre l’avis de certains ou de démissionner au nom de l’unité. Mais maintenant, la Grande-Bretagne a besoin de lui. Nous devons nous unir pour tenir notre manifeste.

“Quand j’étais chancelier, j’ai vu en avant-première à quoi ressemblerait Boris 2.0. Il était contrit et honnête à propos de ses erreurs. Il avait appris de ces erreurs comment il pouvait mieux diriger le No10 et le pays. Avec une équipe soudée derrière lui, c’est lui qui nous mènera à la victoire et à la prospérité ».

Le Dr Caroline Johnson, députée de Sleaford, et Jonathan Gullis, député de Stoke-on-Trent North, ont également quitté leurs fonctions gouvernementales alors que M. Johnson était au n ° 10.

Le Dr Johnson a dit Fois Radio elle soutenait M. Johnson, malgré sa démission en tant que vice-président du parti conservateur le 7 juillet et disant qu’il devrait partir en raison de “l’effet cumulatif” de ses “erreurs de jugement et d’actions domestiques”.

Et M. Gullis, qui a démissionné de son poste de secrétaire privé parlementaire le 5 juillet, a déclaré que le parti était “plus concentré sur la gestion de nos atteintes à la réputation que sur la satisfaction des citoyens de ce pays”.

L’ancien chancelier Nadhim Zahawi soutient Boris Johnson pour être à nouveau Premier ministre (Reuters)

Dans un post Facebook vendredi, il a déclaré : « S’il se présente, Boris Johnson aura mon soutien. J’ai eu beaucoup de gens de Stoke-on-Trent North, Kidsgrove et Talke qui m’ont dit de ramener Boris !

« Ils ont voté pour lui et pour son manifeste de 2019. Localement, Boris a montré que Stoke-on-Trent, Kidsgrove et Talke ne sont plus oubliés.

Il a ajouté: “J’espère que Boris reviendra, et s’il gagne, les députés s’uniront derrière lui, donnant la priorité à notre grand pays et à son peuple en ces temps mondiaux très difficiles.”

Amanda Milling, députée de Cannock Chase, a déclaré dans un tweet publié en juillet que la démission de M. Johnson était “la bonne chose à faire car les dommages causés à notre parti et à notre pays devenaient trop importants”.

Jeudi, elle a tweeté: “En tant que l’un des premiers bailleurs de fonds de @BorisJohnson, il n’y a qu’un seul candidat qui a fait ses preuves en matière de livraison pour le peuple britannique #BringBackBoris.”

Henry Smith, député de Crawley, est un autre des 56 députés qui ont jusqu’à présent soutenu M. Johnson pour qu’il soit à nouveau Premier ministre.

Cependant, dans une chronique qu’il a écrite pour le Crawley Observer le 13 juillet, il a déclaré : « Après avoir mené notre pays à travers l’une des périodes les plus difficiles que nous ayons connues depuis des décennies, la décision du Premier ministre de démissionner la semaine dernière était la bonne.

“Comme il est devenu clair que c’était le meilleur moyen d’assurer un gouvernement stable sans distractions, Boris Johnson s’est retiré après avoir bien pris les principales décisions politiques de son poste de Premier ministre.”

Dans une déclaration publiée sur son site Internet le 6 juillet, Antony Higginbotham, député de Burnley et Padiham, a déclaré qu’il ne pouvait “plus en toute bonne conscience continuer à soutenir le chef actuel de mon parti”.

Vendredi, dans un message sur Twitter, il a déclaré: “Au cours des dernières 24 heures, ma boîte de réception a été inondée de messages. L’opinion de la majorité, et la mienne, est claire. Il est temps de #BringBackBoris. Il a le mandat de diriger notre pays et notre parti.