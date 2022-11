Ces croquettes de bœuf japonaises ont une liste d’attente de 30 ans, êtes-vous prêt à attendre ?

Êtes-vous prêt à attendre trente ans pour vous faire livrer votre nourriture ? Oui, tu l’as bien lu. Ces croquettes de bœuf Kobe surgelées d’Asahiya sont si populaires que les gens vont attendre 3 décennies pour recevoir leur commande. Ceux-ci sont livrés par une boucherie familiale de la ville de Takasago, dans la préfecture de Hyogo au Japon. Selon CNN, ils vendent des produits à base de viande depuis 1926. Alors que les produits de bœuf de Kobe, y compris les croquettes de bœuf, étaient disponibles après la Seconde Guerre mondiale, ils ne sont devenus populaires qu’au début des années 2000. Tout cela grâce à Internet. Désormais, les amateurs de croquettes de bœuf doivent attendre 30 ans.

Le propriétaire de troisième génération d’Asahiya, Shigeru Nitta, a déclaré : « Nous avons commencé à vendre nos produits par le biais d’achats en ligne en 1999. À cette époque, nous proposions Extreme Croquettes à titre d’essai. En effet, après avoir expérimenté le commerce électronique pendant quelques années, Shigeru s’est rendu compte que les clients n’étaient pas sûrs de payer trop cher pour du bœuf de qualité supérieure en ligne. Il a donc pris un gros risque. Shigeru offrait une piste de bœuf et si le client l’aimait, il pouvait passer une commande. Asahiya a vendu Extreme Croquettes au prix de 270 ¥ par pièce (environ 157 ₹). Shigeru a expliqué que le bœuf qu’ils contiennent coûte environ 400 ¥ par pièce (environ 230 ₹). Il a ajouté : « Nous avons fabriqué des croquettes abordables et savoureuses qui démontrent le concept de notre boutique en tant que stratégie pour que les clients apprécient les croquettes et espèrent ensuite qu’ils achèteront notre bœuf de Kobe après le premier essai.

Poursuivant la tradition, Shigeru a continué à vendre de la viande qui n’était produite que dans la préfecture de Hyogo. C’était aussi un excellent moyen de limiter la perte financière au début. Ils ne produisaient que 200 croquettes par semaine dans leur propre cuisine à côté de leur magasin.

L’idée a séduit Internet et leur popularité a tellement augmenté que Shigeru a dû envisager d’arrêter de prendre des commandes en 2016. Et le délai d’attente était passé à plus de 14 ans. Cependant, Asahiya a reçu tellement d’appels demandant de continuer à offrir les croquettes de bœuf qu’ils ont cédés. Ce qui était autrefois 200 croquettes par semaine s’est transformé en 200 croquettes par jour. Cependant, le prix a dû être augmenté. Il varie désormais de 500 ¥ (environ 290 ₹) à 540 ¥ (environ 315 ₹) avec une taxe à la consommation.

Si vous vous demandez comment vous sauriez combien de temps avant de recevoir votre commande, ne vous inquiétez pas ! Asahiya s’assure d’envoyer des newsletters régulières à ses clients et de leur faire savoir quand leur collation tant attendue arrive à leur porte. Et peut-être qu’un jour, comme l’espère Shigeru, Asahiya se développera davantage pour offrir ces délicieux en-cas.

