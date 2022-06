Ces créateurs de TikTok combattent les mythes sur la santé

“Il est possible de travailler avec des marques tout en restant basé sur des faits et sur la science”, a-t-elle déclaré, mais elle a reconnu que “c’est en partie une nécessité – car la démystification prenait tellement de mes heures”.

Mme Wong a quitté son emploi en 2019 pour se consacrer à plein temps au Lab Muffin Beauty Science, mais elle travaille encore parfois jusqu’à 70 heures par semaine. “La science prend tellement plus de temps que la désinformation, car vous devez faire la recherche correctement”, a-t-elle déclaré.

Une fois qu’un debunker a un public, le travail de maintenance et de création d’un compte peut également conduire à l’épuisement professionnel. Comme la plupart des influenceurs, ils se mettent la pression pour exceller. Comme l’a expliqué le Dr Austin Chiang, un gastro-entérologue comptant plus d’un demi-million d’abonnés à TikTok, ils se blâment souvent si leur contenu est sous-performant. “Nous pensons, est-ce parce que ma messagerie n’est pas bonne?” il a dit. « Est-ce parce que la qualité de la vidéo n’est pas bonne ? »

Le Dr Wallace a déclaré que l’élément le plus épuisant, cependant, était le harcèlement. Les commentateurs l’insultent à plusieurs reprises, et lorsqu’elle poste en faveur de la vaccination, ils l’accusent d’être une « complice de Big Pharma ». “Je bloque des comptes tous les jours”, a déclaré le Dr Wallace. Elle a également reçu des messages menaçants et sexuellement violents via son compte de messagerie universitaire – une situation qui, selon elle, avait obligé la police universitaire à s’impliquer au début de cette année.

Pour les professionnels de la santé, le harcèlement peut également entraîner des conséquences professionnelles, ou la crainte de celles-ci. “De nombreuses institutions ne veulent pas qu’elles attirent des tonnes d’attention négative”, a déclaré Renée DiResta, experte en désinformation et responsable de la recherche technique à l’Observatoire Internet de Stanford, qui étudie la propagande sur Internet. Les médecins sont encouragés à soigner les patients. Les scientifiques sont encouragés à mener des recherches et à soumettre leurs conclusions à un examen par les pairs. Créer du contenu sur TikTok ? Moins donc.

M. Dhahir a envisagé de quitter TikTok après que les utilisateurs ont trouvé l’adresse de sa pharmacie et répandu des rumeurs sur sa vie professionnelle et personnelle. Il a également dû rencontrer le doyen de médecine de l’Université de Sydney et expliquer pourquoi l’université avait reçu des plaintes. M. Dhahir a déclaré qu’il se sentait soutenu par son université mais craignait que cela ne change rapidement. “Un faux mouvement, et mon travail peut me virer ou l’université peut me virer”, a-t-il déclaré. “Je dois m’assurer de ne pas me tromper.”