Ces créateurs de Copenhague habillent des personnalités influentes, mais vous n’en avez probablement jamais entendu parler

Écrit par Léa Dolan, CNNCopenhague, Danemark

En mars 2022, la célèbre contre-culturiste de la mode Julia Fox est arrivée à l’after-party des Oscars de Vanity Fair vêtue d’une robe en cuir noir qui fait tourner les têtes avec un dos-nu tourné à la main enroulé autour de son cou.

La “robe adhérente” a fait les gros titres de la presse mode. Le look de Fox avait “gagné le tapis bleu”, a écrit Vanity Fair, tandis que Grazia l’a qualifié de “concurrent pour le look le plus controversé de tous les temps”. Interrogé sur le créateur, Fox a hésité. “Hans”, a-t-elle dit à Vanity Fair ce soir-là, “le nom de famille est allemand et je ne peux pas le prononcer.”

Julia Fox portait le look Han Kjøbenhavn à la soirée des Oscars Vanity Fair 2022. Le crédit: Frazer Harrison/Getty Images Amérique du Nord/Getty Images

Il s’agissait en fait d’un nom de famille danois : Kjøbenhavn comme dans Han Kjøbenhavn, une marque fondée par le designer danois Jannik Wikkelsø Davidsen. Le look faisait partie de la collection printemps-été 2022 de la marque, avec une version sur mesure conçue pour Fox à la demande de sa styliste Briana Andalore environ huit mois avant la soirée des Oscars – même si Davidsen n’avait aucune idée de ce qu’il serait porté pour.

“Ce n’était pas comme si nous connaissions l’occasion”, a-t-il déclaré à CNN lors d’un appel vidéo avant sa dernière présentation à la Fashion Week de Copenhague. “A cause du décalage horaire, je me suis réveillé le matin, j’ai vérifié mes e-mails et j’ai vu mes notifications devenir folles. Je pense que la combinaison de Julia Fox et d’elle ayant le courage de porter la robe – qui est une esthétique si spécifique – lors d’un événement aussi classique l’a fait exploser comme il l’a fait.”

Davidsen fabrique certainement des vêtements pour les personnes intrépides (Beyoncé portait l’une des bobines de corps en or surréaliste de Han Kjøbenhavn sur sa dernière couverture de Vogue britannique), mais aussi pour ceux qui veulent instiller un peu de peur chez les autres. De nombreux éléments de l’industrie de la mode inspirent l’appréhension des sueurs froides (revoyez “Le diable s’habille en Prada” si vous avez besoin d’être convaincu), mais le travail de Davidsen est indéniablement obsédant : lors de la présentation de sa salle d’exposition dans le centre-ville de Copenhague, une machine à fumée a pompé du brouillard atmosphérique dans le studio aux murs blancs tandis que les lumières scintillantes et les images de campagne projetées interrompues statiques. Des mannequins de vitrine vêtus de manteaux carrés de style Frankenstein pointaient à travers de la neige carbonique. Les vestes (faites de cuir, de denim ou de ce qui ressemblait à des plumes mouillées) étaient toutes taillées dans la silhouette monstrueuse emblématique de Davidsen – des épaules géantes et caricaturales qui se rétrécissent rapidement sur le corps.

“Unknown Fantasy” a été présenté la semaine dernière au showroom de Han Kjøbenhavn à Copenhague. Le crédit: Han Kjøbenhavn

Puissance d’étoile montante

Ailleurs à la Fashion Week de Copenhague – qui s’est déroulée du mardi 9 août au vendredi 12 août – une autre marque apparemment favorisée par Fox a présenté une nouvelle collection.

La créatrice suédoise Jade Cropper, dont la robe en satin à peine visible a été repérée sur Fox lors d’un cliché de rue devenu viral en avril dernier, a présenté une collection printemps-été composée en grande partie de circulose, un matériau de déchets de coton recyclé.

Les jupes et les robes ont dominé le défilé de Cropper, même si les vêtements étaient tout sauf féminins. Son utilisation de la maille imprimée, du denim à ourlet brut et des découpes dynamiques a fait place à une version plus sombre de la féminité. “Je travaille avec la féminité mais elle doit avoir cet avantage, ce pouvoir”, a-t-elle déclaré à CNN après l’émission. Cropper s’est sentie justifiée quand l’un de ses mannequins lui a dit: “Je ne porte que des vêtements masculins, uniquement des pantalons – mais si je dois porter des vêtements féminins, c’est ce que je porterais.”

Lors de ses débuts la saison dernière, Cropper a remporté le prix New Talent de la Fashion Week de Copenhague et a été nommée Nouveau venu de l’année 2022 par Elle Sweden. Elle fait déjà partie du clan Kardashian et a fait choisir des pièces pour des performances et des apparitions des chanteurs SZA à Jorja Smith. “C’est incroyable”, a déclaré Cropper à propos de sa nouvelle liste de clients célèbres. “C’est quelque chose que je veux explorer davantage, peut-être à travers une collaboration ou quelque chose comme ça.”

Jade Cropper SS23 a revisité les formes féminines traditionnelles. Le crédit: James Cochrane

Un changement dans l’ensemble Scandi

Les deux créateurs sont emblématiques d’un éclatement esthétique de la scène de la mode nordique. Autrefois dominé par les motifs colorés et décalés et les silhouettes soufflées de marques comme Stine Goya et Ganni, un langage visuel plus industriel et maussade commence maintenant à émerger. Cela ne veut pas dire que la Fashion Week de Copenhague était tout austère et dystopique – la marque de fête locale Rotate a clôturé son spectacle du jeudi avec une finale rouge sur le thème du PVC marquée par « Thot Shit » de Megan Thee Stallion, tandis que Saks Potts a fait ses débuts avec des robes à paillettes rose vif, jupes et trenchs métalliques boostant la sérotonine. Mais avec une quantité indéniable de starpower à portée de main, Cropper et Kjøbenhavn pourraient continuer à redéfinir ce que signifie s’habiller Scandic-chic.