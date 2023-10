À l’approche d’Halloween, vous êtes peut-être en train d’élaborer une stratégie sur la façon de gérer le sac annuel de bonbons d’Halloween de votre enfant après une grande soirée de friandises.

Ce n’est un secret pour personne, le sucre est mauvais pour les dents. Mais les effets d’une mauvaise santé dentaire s’étendent bien au-delà de vacances riches en friandises.

Les problèmes dentaires sont l’une des principales causes d’absentéisme scolaire, et la Californie se classe en bonne position près du bas parmi les États en matière de santé bucco-dentaire des enfants. Cependant, les parents peuvent éviter le rôle du sucre dans la carie dentaire et les infections, Clinique familiale de Venise » a déclaré le directeur dentaire, le Dr Jaspreet Kaur.

“Halloween est un rappel et une opportunité d’apprentissage pour fixer des limites”, a-t-elle déclaré. “Apprenez à vos enfants qu’ils peuvent profiter des friandises, mais de manière équilibrée.”

Voici quelques conseils de dentistes pour garder la bouche de votre enfant en bonne santé à Halloween et au-delà :

Évitez les friandises moelleuses, collantes, dures et aigres.

Les bonbons moelleux ou collants ont tendance à rester dans la bouche d’un enfant plus longtemps que les autres. Les bonbons, caramels et bonbons mous ressemblant à de la tire se coincent entre les dents ou dans leurs rainures. Les bonbons durs, comme les sucettes que les enfants sucent, persistent plus longtemps en bouche.

Lorsque le bonbon n’est pas lavé ou brossé rapidement, il produit de l’acide, qui peut détruire l’émail qui protège les dents et provoquer des caries, selon le Dr Santos Cortez, dentiste pédiatrique à Long Beach. Les bonbons acidulés sont particulièrement nocifs car ils introduisent non seulement du sucre dans la bouche, mais également des acides lors de leur première consommation.

Les problèmes de texture ne s’appliquent pas uniquement aux bonbons. Ce paquet de raisins secs dans le sac à friandises de votre enfant n’est pas nécessairement une meilleure option. La texture collante des raisins secs fait que le sucre adhère aux dents de la même manière que les bonbons, rendant la bouche plus sensible aux caries, a déclaré Cortez.

Les jus et les sodas posent également problème. Comme pour les bonbons durs, le sucre peut rester sur les dents de votre enfant pendant un certain temps, surtout s’il met longtemps à le boire, ce qui signifie que les dents sont exposées plus longtemps.

Optez plutôt pour des sucreries comme le chocolat – du chocolat noir si vous le pouvez. Le chocolat, tant qu’il n’est pas mélangé à quelque chose comme du caramel, a tendance à fondre plus rapidement dans la bouche et est plus facile à enlever.

Apportez une bouteille d’eau avec vous lors de votre itinéraire d’Halloween.

Demandez à votre enfant de boire de l’eau après avoir mangé des bonbons. L’eau peut aider à éliminer une partie des résidus laissés par la friandise sucrée, selon Cortez. Gardez une bouteille à portée de main pendant que vous faites des friandises pour que votre enfant sirote et élimine une partie du caractère collant pendant qu’il profite de la nuit. Cela aidera à réduire les sucres jusqu’à ce qu’ils soient capables de se brosser les dents.

Prenez l’habitude de lui faire boire de l’eau chaque fois qu’il consomme du sucre et qu’il ne peut pas se brosser les dents tout de suite. Au lieu de l’eau en bouteille, donnez-leur de l’eau du robinet, qui doit contenir du fluor pour aider à prévenir la carie dentaire.

Bien sûr, brossez-leur les dents

Assurez-vous que votre enfant se brosse les dents dès que possible après avoir mangé des bonbons ou quelque chose de sucré. Si votre enfant est déterminé à se brosser les dents tout seul, laissez-le le faire, mais assurez-vous d’y entrer ensuite pour éliminer la plaque dentaire. Continuez à brosser les dents de votre enfant jusqu’à l’âge de 8 ans, en utilisant une quantité de dentifrice fluorée de la taille d’un pois. L’utilisation d’un dentifrice au fluor aide à combattre les effets du sucre.

Dans les dents de lait, des caries ont tendance à se développer entre les dents, alors assurez-vous d’aider votre enfant à utiliser la soie dentaire une fois qu’il est prêt.

Si vous avez un bébé dont la première dent vient tout juste d’apparaître, brossez-le avec une petite couche de dentifrice au fluor sur une brosse à dents pour bébé deux fois par jour, juste assez pour colorer les poils. Pour les nourrissons sans dents, les dentistes recommandent d’essuyer leurs gencives avec un chiffon propre après la tétée.

N’oubliez pas que prendre soin des dents de lait est tout aussi important que prendre soin des dents permanentes. Les problèmes qui affectent les dents de lait maintenant peuvent affecter les dents permanentes plus tard s’ils ne sont pas résolus.

Établir des règles sur les bonbons

Établissez des règles sur la quantité de bonbons que votre enfant peut consommer – une petite quantité par jour. Il est préférable de les laisser manger un morceau ou deux à la fois plutôt que de leur permettre de grignoter des friandises sucrées plusieurs fois au cours de la journée, selon le dentiste pédiatrique Dr Alexander Alcaraz, directeur du programme de dentisterie pédiatrique à l’USC Ostrow School of Dentistry. Des expositions constantes et prolongées au sucre nourrissent les bactéries qui développent des caries. La salive a également besoin de temps pour neutraliser les acides de la bouche qui peuvent détruire l’émail.

Kaur recommande également de limiter le temps pendant lequel un enfant suce des bonbons durs comme une sucette. Certains enfants sucent des bonbons pendant une demi-heure maximum. Optez pour 10 minutes, par exemple, dit-elle.

Demandez-leur de manger des bonbons avec un repas

Laissez des bonbons – ou n’importe quelle friandise d’ailleurs – pour une collation après le repas. Lorsque les enfants mangent, plus de salive est produite, ce qui permet de mieux éliminer les friandises. Il pourrait également être plus facile de se rappeler que vos enfants se brossent les dents peu de temps après, car de nombreux parents demandent à leurs enfants de se brosser les dents après un repas.

Certains aliments possèdent également des qualités autonettoyantes. Les fruits et légumes comme les pommes, le céleri et les bâtonnets de carottes frottent sur l’émail lorsque vous les mordez, éliminant ainsi la plaque dentaire.

Échangez les bonbons

Limitez la durée pendant laquelle le sac de bonbons est disponible afin que votre enfant ne s’habitue pas à l’avoir à portée de main. Retirez une partie des bonbons que votre enfant a collectés ou échangez-les tous contre un jouet ou un temps de jeu supplémentaire. Vérifiez si votre dentiste ou un autre groupe parraine un effort de don de bonbons.

Vous pouvez également participer à une nouvelle tradition et inviter la « Switch Witch » chez vous. Demandez à votre enfant de mettre de côté certains de ses bonbons pour la Switch Witch, qui viendra passer la nuit pour récupérer les bonbons et laisser quelque chose d’amusant à la place. Vous pouvez leur laisser un jouet qu’ils retrouveront le lendemain matin.

“Les caries ne surviennent pas du jour au lendemain”, a déclaré Alcaraz. “Ça prend du temps. Ce n’est pas un processus d’une journée.

Aller chez le dentiste

Une fois que la première dent de lait est apparue ou que votre enfant atteint l’âge d’un an, il est temps de consulter le dentiste, qui peut ajouter une couche de vernis fluoré pour renforcer l’émail des dents. Leurs efforts peuvent rendre les vacances sucrées moins stressantes.

Un dentiste vous dira par exemple très tôt d’éviter de coucher un nourrisson avec un biberon de lait ou de lait maternisé, car le liquide peut rester sur les dents et les sucres provoquent des caries, parfois même avant l’émergence de la première dent.

Développer une relation avec des dentistes avec un rendez-vous tous les six mois vous aidera également à mieux vous informer au fur et à mesure de leur croissance. Pour les jeunes enfants, l’objectif est d’établir des stratégies permettant aux familles de garder des dents saines et de réduire le risque de maladie des gencives et de carie dentaire, a déclaré Cortez.

Demandez au dentiste d’appliquer des produits d’étanchéité sur les molaires postérieures d’un enfant vers l’âge de 6 ans, recommande le département de santé publique du comté de Los Angeles. La fine couche peut protéger la surface de mastication des dents contre le développement de caries.

“C’est la maladie chronique la plus courante chez les enfants, plus fréquente que l’asthme”, a déclaré Cortez à propos de carie dentaire, qui touche plus de 60 % des enfants californiens en troisième année. « Nous devons faire plus attention. Et donc pour les dentistes pédiatriques en tout cas, et pour toute la dentisterie, je pense que la clé est de commencer tôt.

Cet article fait partie de l’initiative d’éducation de la petite enfance du Times, axée sur l’apprentissage et le développement des enfants californiens de la naissance à 5 ans. Pour plus d’informations sur l’initiative et ses bailleurs de fonds philanthropiques, rendez-vous sur latimes.com/earlyed.