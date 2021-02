La société d’électroménagers Godrej & Boyce, la société phare du groupe Godrej, a déployé des congélateurs Made in India qui sont conçus pour aider au stockage des vaccins COVID dans le cadre du déploiement en Inde, et même dans le monde entier. Le congélateur Godrej Ultra Low Temperature peut maintenir une température précise entre 2 degrés Celsius et 8 degrés Celsius, ce qui est nécessaire pour stocker les vaccins Covaxin et CoviShield. Ce sont les derniers ajouts à la gamme de congélateurs à très basse température de la société pour les vaccins et les fournitures médicales. Godrej & Boyce disent augmenter la production de ces congélateurs, y compris le congélateur Godrej Ultra Low Temperature, jusqu’à 30 000 unités par an pour répondre à la demande mondiale. Ces congélateurs fabriqués en Inde seront également ajoutés à la chaîne mondiale du froid pour les médicaments pour aider au déploiement du vaccin COVID. Des congélateurs médicaux qui maintiennent -20 ° C sont également en cours de déploiement pour les diluants et les blocs de glace nécessaires pour la livraison du dernier kilomètre dans la campagne de vaccination Covid.

Alors, comment fonctionne le congélateur Godrej Ultra Low Temperature? Ceci est conçu sur le principe de fonctionnement qui est l’échangeur de chaleur à plaques, ou PHE, comme échangeur de chaleur entre les systèmes de compression primaire et secondaire. La température du système secondaire est abaissée en réduisant la pression stationnaire. Godrej dit que des systèmes de sécurité sont intégrés pour protéger le compresseur secondaire en cas de montée en pression alors qu’il n’est pas nécessaire. «Des caractéristiques telles que (a) l’étanchéité en 2 étapes et les portes internes séparées pour aider à éviter les entrées de température et (b) la récupération d’huile pour le système secondaire pour un fonctionnement prolongé, augmentent l’efficacité globale de l’unité pendant le fonctionnement. De plus, des systèmes de secours comme le CO2 liquide ou le NO2 liquide assurent la sécurité du stock stocké, en maintenant une température stable pendant plus de 48 heures, en cas de panne de courant ou de panne système improbable », explique l’entreprise.

Le vaccin Covishield est fabriqué en Inde par le Serum Institute of India et développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca. Adar Poonawalla est le PDG du Serum Institute of India et SII dirige la plus grande usine de fabrication de vaccins au monde. Le vaccin Covaxin, qui est le premier vaccin indigène de l’Inde, a été développé et fabriqué par Bharat Biotech en collaboration avec le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) – Institut national de virologie (NIV). Les deux vaccins n’ont pas besoin de températures de stockage inférieures à zéro et sont stables à 2-8 degrés Celsius.

Godrej Appliances a également piloté avec succès une clinique mobile dans le Maharashtra rural, qui comprenait l’exploitation d’une ambulance avec un réfrigérateur à vaccins sans avoir besoin d’une source d’alimentation pendant trois jours. Les températures dans le réfrigérateur ont été contrôlées toutes les 2 heures et ont été conformes aux normes de température requises. «L’étendue de la couverture et la pérennité de la campagne de vaccination contre Covid-19 seront essentielles pour parer à une nouvelle propagation de la pandémie. Aujourd’hui, les pays du monde entier sont confrontés à des défis dans la mise en œuvre de programmes de vaccination efficaces contre le covid-19. Un équipement de chaîne du froid inadéquat est l’un des principaux défis, qui peut conduire à l’inefficacité des vaccins et nuire à la santé humaine », déclare Jamshyd Godrej, président et directeur général de Godrej & Boyce Manufacturing Company Ltd., dans un communiqué. «Nos réfrigérateurs médicaux et nos congélateurs médicaux fournissent la température de refroidissement précise de 2 ° C à 8 ° C et -20 ° C respectivement, nécessaire pour les vaccins actuellement administrés par l’Inde. Désormais, grâce à notre gamme nouvellement lancée de congélateurs à ultra-basse température avancés, qui peuvent fournir une température inférieure à -80 ° C, l’Inde disposera également des solutions de stockage disponibles pour les autres vaccins Covid-19 déployés dans le monde ». déclare Kamal Nandi, chef d’entreprise et vice-président exécutif, Godrej Appliances.