Ces comptes bancaires Google n’existent pas

Nous avons entendu parler pour la première fois de l’intention de Google d’offrir des comptes bancaires aux utilisateurs fin 2019. Depuis lors, nous attendons que cette liste d’attente de comptes Plex dans l’application Google Pay se transforme en une véritable invitation à s’inscrire, mais selon Le journal de Wall Street, cela n’arrivera pas.

Dans une déclaration fournie aux médias, un porte-parole de Google déclare : « Notre travail avec nos partenaires a clairement montré qu’il existe une demande des consommateurs pour des paiements numériques simples, transparents et sécurisés pour les transactions en ligne et en magasin. Nous mettons à jour notre approche pour nous concentrer principalement sur la fourniture d’une habilitation numérique aux banques et autres fournisseurs de services financiers plutôt que de nous servir en tant que fournisseur de ces services. »

Nous supposons que cette décision allait permettre aux utilisateurs d’accéder à tout leur argent à partir de la seule application Google Pay, avec les comptes soutenus par Citigroup et Stanford Federal. Nous pouvons nous asseoir et nous remémorer ce qui aurait pu être, mais pour l’instant, il semble que Google abandonne le projet.

Il est à noter que l’ancien Googler qui a supervisé le projet, Caesar Sengupta, a quitté l’entreprise pour créer sa propre entreprise de technologie financière et a emmené d’autres Googleurs avec lui. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec cette nouvelle ? Tant pis.

// le journal Wall Street | CNBC