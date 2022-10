Ces collèges ne promettent aucun prêt étudiant

Plus de 20 écoles ont maintenant des politiques «sans prêt», ce qui signifie qu’elles répondront à 100% des besoins d’aide financière des étudiants de premier cycle – sans dette d’études.

Pour rendre l’enseignement supérieur plus accessible, un nombre croissant d’établissements éliminent complètement les prêts étudiants.

De plus en plus, l’université n’est une option que pour ceux qui peuvent se le permettre ou qui sont prêts à s’endetter massivement. Mais toutes les écoles ne le voient pas ainsi.

Lambert a appliqué la décision précoce et se spécialise maintenant en histoire à Grinnell – en bonne voie pour être le premier de la famille à obtenir son diplôme universitaire.

Lambert, 20 ans, avait déjà travaillé à temps plein dans une station-service pour aider à couvrir les frais du lycée et hésitait à emprunter de l’argent pour l’université. “Je ne voulais pas être endetté pour le reste de ma vie”, a déclaré Lambert. “Lorsque vous avez vécu avec des dettes qui pèsent sur vos épaules, cela peut être terrifiant.”

Cela a ouvert la porte à l’étudiant en deuxième année Beck Lambert, de Manchester, New Hampshire, qui n’avait pas les moyens de payer l’université. “Je ne pouvais même pas me permettre de postuler pour aller à l’université”, a déclaré Lambert.

À la sortie de la pandémie, Grinnell s’est engagé à accéder à l’université, a déclaré Harris, et a mis en œuvre une politique de non-prêt pour l’année universitaire 2021-2022.

Selon Robert Franek, rédacteur en chef de The Princeton Review et auteur de “Les 388 meilleurs collèges.”

“Si vous pouvez être une école sans prêt, cela sera important”, a-t-il déclaré.

“Je les vois comme des pionniers dans leur capacité à diffuser la plus grande préoccupation d’une famille, qui s’endette trop pour payer ses études”, a ajouté Franek. “Ils écoutent les étudiants et leurs familles, et ils répondent directement.”