Pour ceux qui sont inscrits à l’école, de nombreuses exigences en matière de vaccination sont déjà en place pour empêcher la propagation de maladies telles que la polio, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Les 50 États ont au moins quelques mandats de vaccination pour les enfants qui fréquentent les écoles publiques et même ceux qui fréquentent les écoles privées et les garderies. Dans tous les cas, il existe des exemptions médicales et, dans certains cas, des exemptions religieuses ou philosophiques. «L’ajout de la vaccination contre le Covid-19 à nos exigences d’immunisation pour les étudiants aidera à offrir une expérience universitaire plus sûre et plus solide à nos étudiants», a déclaré le président de Rutgers, Jonathan Holloway. Dans la plupart des cas, les étudiants peuvent demander une exemption de vaccination pour des raisons médicales ou religieuses et les étudiants inscrits à des programmes entièrement éloignés ne seront pas tenus d’être vaccinés.

Et pourtant, l’hésitation à la vaccination reste une force puissante chez les parents, en particulier. Selon un sondage réalisé en mars par ParentsTogether, un groupe de défense national, seuls 58% des parents ou des tuteurs ont déclaré qu’ils vaccineraient leurs enfants contre Covid, alors que 70% des parents ont déclaré qu’ils se vaccineraient eux-mêmes. Les ménages à faible revenu et minoritaires étaient encore moins susceptibles de vacciner leurs enfants, a constaté ParentsTogether. D’autres études ont montré que les Noirs et les Latinos étaient plus sceptiques à l’égard des vaccins que l’ensemble de la population américaine en raison de mauvais traitements historiques en médecine. Des disparités raciales dans la distribution des vaccins ont également été observées aux États-Unis « Les collèges doivent prendre de l’avance et réfléchir à la manière dont cela va se dérouler », a déclaré Bethany Robertson, cofondatrice et codirectrice de ParentsTogether.