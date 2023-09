Ces choses pourraient briser la voie des taureaux, plus 4 actions à acheter

Si vous ne connaissez pas une âme optimiste – et je veux dire totalement positive – vous aurez peut-être besoin de nouveaux amis. Nous assisterons bientôt à la disparition de la courbe des rendements inversée, révélant que tous les baissiers sont les équivalents financiers d’agents libres non repêchés et de candidats ratés. Cela ne m’importe pas à ce stade si nous obtenons encore quelques hausses des taux d’intérêt, tant que le mouvement se fait lentement au fil du temps. Cela peut paraître étrange, mais une économie saine entraîne une demande de monnaie. Et nous pourrions bien avoir une économie saine. Dans quel scénario est-ce optimiste ? Que diriez-vous d’un historique. Nous laissons derrière nous l’ère de la demande tiède et des taux artificiellement bas, avec pour conséquence un flux naturel de capitaux. Et nous avons assisté à un formidable décollage de marchés haussiers à partir de ces niveaux de taux, des marchés qui, hélas, n’ont pas nécessité de nouveaux resserrements de la part de la Réserve fédérale. Ce qui nous amène à l’urgence cette semaine. L’indice des prix à la consommation, qui sera publié jeudi, doit passer de 3% à 2% et y rester. Nous avons eu deux bons mois de lectures. Si nous obtenons une troisième hausse, je prédis que la Fed attaquera la jugulaire en nous accordant deux hausses supplémentaires d’un quart de point, puis déclarera à voix basse la victoire. Ajoutez à cela une introduction en bourse décente de la part de Arm Holdings de Softbank et aucune grève des Travailleurs unis de l’automobile et nous avons relevé le défi. Cette dernière semble presque ridicule avec le trotskiste Shawn Fain à la tête de l’UAW – hé, le révolutionnaire russe Léon Trotsky voulait que les travailleurs possèdent les moyens de production et Fain semble être d’accord. Mais cela ne peut pas être exclu, surtout si Fain choisit simplement Stellantis (STLA) parce que c’est le plus déjeuné. Que se passe-t-il si nous franchissons le défi intacts ? Ce qui me rend plus optimiste que jamais depuis des mois, c’est que la tendance baissière n’a fait que s’accentuer et que le marché manque de champions autres que la bande habituelle qui s’est distinguée mais a peu de disciples. Vous pouvez désormais choisir des entreprises qui peuvent connaître de bons trimestres et voir vraiment les choses se déchirer. Considérez ce qui s’est passé avec le journaliste hors cycle Lululemon (LULU) ? Vous pourriez en voir beaucoup plus. Le secteur le plus important pourrait être celui des financières, totalement moribondes. Il pourrait y avoir un dernier sursaut de la dernière guerre qui fera le jeu des banques les plus grandes et les mieux capitalisées. Un meilleur marché des introductions en bourse pourrait en fait enflammer le groupe. Nous avons potentiellement un nouveau gagnant : les rachats. Je ne sais pas si quelqu’un a remarqué qu’après la réprimande retentissante de la lutte de la Federal Trade Commission pour bloquer la fusion de Microsoft (MSFT) avec Activision Blizzard (ATVI), les régulateurs ont renoncé à contester l’accord proposé entre Amgen (AMGN) et Horizon Therapeutics ( HZNP). C’était extrêmement important car cela montrait que s’il n’y avait pas de chevauchement, des accords seraient conclus. Pour mémoire, le cas de la FTC était une véritable abomination. Cela suggérait qu’Amgen serait en mesure de prendre en otage les gestionnaires des prestations pharmaceutiques grâce à l’accord, même si le PDG, Robert Bradway, pourrait prouver qu’Amgen n’a jamais fait cela et qu’il a juré de ne jamais le faire. Je crois que le personnel de la FTC a dit à la chef de la FTC, Lina Khan, qu’on ne peut pas porter une affaire perdante devant un tribunal fédéral sans risquer de devenir ridicule. Elle s’attaque donc à la plus grande affaire de consommation de tous les temps sur Amazon (AMZN) au nom des commerçants qui ont été contraints de baisser leurs prix auprès des clients. Si Khan peut être délogé, rétrogradé ou tout simplement avoir un impact beaucoup moins important, les deux lignes bancaires les plus lucratives – les fusions et acquisitions et les souscriptions – reviendront. Cela signifie que nous allons plus haut. N’oubliez pas que nous avons perdu les banques il y a longtemps. Leur retour pourrait détourner l’attention de la technologie, ce qui serait une aubaine. Dans le même temps, nous avons besoin d’un autre élément à accélérer : la fin de la hausse sans fin du prix du pétrole, quelque chose qui est piloté par les Saoudiens qui doivent vouloir un retour à un régime Trump avec ses liens étroits avec eux ainsi qu’un attitude pro-énergies fossiles à la Maison Blanche. À l’heure actuelle, ils s’en sortent sans problème parce que les producteurs américains se retiennent et recherchent une augmentation du rendement du capital pour les actionnaires plutôt qu’une augmentation de la production. Pourtant, si nous constatons une pause dans le pétrole, des taux plus doux pendant au moins une semaine et des marchés de capitaux plus forts, il y aura une conversion vers le camp haussier, surtout si les méga-capitalisations – toutes, y compris Apple (AAPL) – stabiliser. Nous avons les mains un peu liées. Nous avons acheté les gagnants potentiels ici, presque jusqu’au bout, à l’exception de GE HealthCare (GEHC), qui doit trouver un fond. Nous sommes restés les bras croisés pour les perdants, car nous voulons voir Foot Locker (FL), Estee Lauder (EL), Disney (DIS) et Bausch Health (BHC) aller plus haut. Vous ne voulez pas y toucher à moins qu’il n’y ait des acheteurs avec vous. Mais si vous n’avez rien acheté, il est temps de récupérer des actions de Morgan Stanley (MS) ou de Wells Fargo (WFC), Honeywell (HON) ou encore Oracle (ORCL), bien que ce dernier fasse rapport lundi après la cloche. Certains d’entre vous pourraient dire que je suis une volte-face. Je dis que je suis un opportuniste pur et simple et que je me sens nu et seul en ce moment en disant que nous pourrions avoir un tas de choses qui pourraient briser la voie des taureaux. Pourquoi le rater ? (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Jim Cramer au NYSE avec Bull. 30 juin 2022. Virginie Sherwood | CNBC