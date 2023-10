JERUSALEM (AP) — La dernière guerre entre Israël et le Hamas est rapidement devenue la plus meurtrière et la plus destructrice des cinq guerres menées entre les deux parties depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007, des mains de l’Autorité palestinienne.

Les combats ont éclaté le 7 octobre lorsque le Hamas a mené une attaque sanglante dans le sud d’Israël. Depuis lors, Israël a bombardé sans relâche la bande de Gaza avec des frappes aériennes qui ont provoqué des destructions sans précédent, rasant des quartiers entiers.

Voici un aperçu chiffré du bilan de la guerre entre Israël et le Hamas au 27 octobre, provenant du ministère de la Santé de Gaza et de responsables israéliens ainsi que d’observateurs internationaux et de groupes humanitaires :

1 400

Nombre d’Israéliens tués

7 326

Nombre de Palestiniens tués

5 431

Nombre de blessés israéliens

18 967

Nombre de Palestiniens blessés

250 000

Nombre d’Israéliens déplacés

1,4 million

Nombre de Palestiniens déplacés à Gaza

229

Des soldats et des civils retenus en otages à Gaza

4

Otages libérés

84

Des camions humanitaires sont admis à Gaza

27 781

Des unités résidentielles détruites à Gaza

Sources : rapports d’Associated Press, ministère de la Santé de Gaza, armée israélienne, Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Croissant-Rouge palestinien

Julia Frankel, Associated Press