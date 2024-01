Ces chiens robots peignent et rapportent jusqu’à 40 000 $ pour leur art

Technologie





Agnieszka Pilat n’est pas une artiste typique.

Elle n’utilise pas de pinceaux, de crayons ou même de ses propres mains pour créer ses œuvres.

Au lieu de cela, elle utilise des robots, en particulier des chiens robots fabriqués par Boston Dynamics.

Les chiens robots qui peignent comme des humains

Pilat, né en Pologne et vit maintenant aux États-Unis, a passé des mois à apprendre à trois de ces machines à quatre pattes, Basia, Vanya et Bunny, à tenir un pinceau dans leur « bouche » et à les déplacer sur une grande toile, transformant ainsi la peinture en art abstrait.

Ils utilisent des capteurs, des caméras et l’intelligence artificielle pour percevoir et naviguer dans leur environnement.

Pilat a déclaré qu’elle avait été fascinée pour la première fois par les chiens robots lorsqu’elle les avait vus sur YouTube. Elle a contacté Boston Dynamics et lui a demandé si elle pouvait collaborer avec eux. L’entreprise a accepté et lui a appris à utiliser les chiens robots. Elle peint ensuite quelques portraits de l’un d’eux avant de commencer à travailler activement avec eux en tant que compagnons de création.

Agnieszka Pilat a passé des mois à apprendre aux robots à peindre. Instagram/agnieszka_pilat

Les chiens robots sont récompensés par une résidence

Les robots ont été récompensés par une résidence de quatre mois à la National Gallery of Victoria (NGV) à Melbourne, en Australie, où ils créent des œuvres d’art dans leur studio construit sur mesure.

L’exposition s’appelle « Heterobota » et les robots sont entièrement autonomes. Pilat dit qu’il s’agit d’un changement important dans sa pratique. Auparavant, elle était toujours en studio avec les robots, où ils se sentaient plutôt comme une extension de son bras.

Les chiens s’appuient sur des codes QR dans la pièce pour peindre. Instagram/agnieszka_pilat

Comment les chiens robots peignent de manière autonome

Pour naviguer dans l’espace, les robots s’appuient sur de petits cubes de codes QR dispersés dans l’espace. Lorsqu’ils ont besoin de se reposer et de se ressourcer, ils retournent à leurs stations d’accueil. Pilat a travaillé avec des ingénieurs et le musée pour donner vie à sa vision. Le résultat est une série de 36 peintures qui ressemblent à des œuvres d’art humaines.

Certaines de ces peintures se sont vendues jusqu’à 40 000 $ aux enchères.

Les robots peuvent être vus en train de peindre, de naviguer dans leur environnement et de se recharger automatiquement dans l’exposition, qui se déroule jusqu’au 7 avril. Le thème de l’exposition est l’IA générative. Pilat a déclaré qu’un langage est intégré dans les 16 symboles présentés dans les peintures.

Le travail des chiens robots a été vendu aux enchères jusqu’à 40 000 dollars. Instagram/agnieszka_pilat

Donner une voix à la technologie

Pilat dit qu’elle voulait utiliser ses compétences artistiques pour former une nouvelle génération de peintres et donner une voix à la technologie. Elle dit qu’elle considère la technologie comme une forme de vie et qu’elle souhaite explorer son potentiel de créativité et d’expression. Elle dit qu’elle voulait également remettre en question la perception selon laquelle la technologie est froide, impersonnelle, voire menaçante. Au lieu de cela, elle dit vouloir montrer que la technologie peut être chaleureuse, ludique et même artistique.

Les principaux points à retenir de Kurt

Agnieszka Pilat est une artiste étonnante qui utilise des chiens robots comme collaborateurs. Elle leur a appris à peindre, et maintenant nous pouvons voir l’art impressionnant qu’ils créent. Elle nous montre également à travers son exposition que la technologie peut être créative et expressive, sans être froide ou menaçante. Son exposition « Heterobota » est une vitrine unique et inspirante de la fusion de l’art et de la technologie.

Que pensez-vous des peintures créées par les chiens robots ? Vous les aimez, vous ne les aimez pas ou vous les trouvez intrigants ? Faites-le-nous savoir en nous écrivant à Cyberguy.com/Contact













