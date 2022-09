Ces changements peuvent résoudre la crise de la dette étudiante et valent mieux que le pardon

Les débiteurs de prêts étudiants sont sur le point de respirer après le président Joe Biden dévoilé un plan le mois dernier pour annuler jusqu’à 20 000 $ en prêts étudiants fédéraux par emprunteur.

Mais certains experts disent que la grâce présidentielle unique ne fera pas grand-chose pour atténuer la crise de la dette étudiante qui touche des millions d’emprunteurs à travers le pays.

Laurence Kotlikoff, professeur d’économie à l’Université de Boston et président de la société de logiciels de planification financière Economic Security Planning, a consacré une grande partie de sa carrière à la redistribution intergénérationnelle de la richesse.

Les programmes gouvernementaux comme la sécurité sociale et l’assurance-maladie prennent des générations plus jeunes et donnent aux cohortes plus âgées tout en accusant d’énormes déficits, a déclaré Kotlikoff. Les prêts étudiants accordés par le gouvernement imposent également un fardeau excessif aux jeunes Américains, a-t-il déclaré.

“Mon message serait:” N’empruntez pas pour l’université pour commencer – point final “”, a déclaré Kotlikoff.

“C’est ce que le président devrait dire”, a-t-il ajouté. “C’est ce que tout le monde devrait dire.”

Dans le cadre du plan de Biden, des millions d’emprunteurs verront 10 000 $ de remise pour les prêts étudiants fédéraux, ou jusqu’à 20 000 $ pour les bénéficiaires de la subvention Pell. En conséquence, près de 20 millions de personnes, soit près de 45 % des emprunteurs, verront leurs dettes entièrement annulées, selon la Maison Blanche.

C’est que plus de 40 millions de personnes détiennent 1,7 billion de dollars de dettes d’études.