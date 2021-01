Les chercheurs ont démontré que des champignons uniques renforcent le «système immunitaire» des plants de blé et de haricots contre les pucerons. Les champignons entrent et influencent la quantité de défenses d’une plante, ce qui réduit le nombre de pucerons. Les résultats, publiés dans la revue New Phytologist, pourraient servir à réduire l’utilisation d’insecticides agricoles.

«Pour que nous puissions vraiment utiliser les champignons pour lutter contre les ravageurs agricoles à l’avenir, nous devons comprendre les mécanismes et les processus derrière leur activité. C’est donc très excitant que nous ayons réussi à faire un pas de plus», a déclaré le chercheur Nicolai Vitt Meyling , Professeur Associé de l’Université de Copenhague.

Certains champignons sont capables d’établir un rapport étroit avec les plantes, ce qui entraîne moins d’infestations d’insectes et donc moins de dommages aux cultures. Jusqu’à présent, on ne savait pas comment ces champignons pourraient être utilisés pour réduire les infestations d’insectes. Les chercheurs ont étudié trois types de champignons pour comparer leurs effets contre les infestations de pucerons sur les plants de blé et de haricots:

« Il s’est avéré que deux de ces champignons étaient capables de réduire efficacement les infestations de pucerons en s’établissant dans les racines et les tissus des plantes », a déclaré le chercheur. « En combinant des expériences en serre avec des analyses chimiques avancées, nous pouvons voir que les champignons provoquent des plantes à augmenter la production de leurs propres défenses naturelles, renforçant ainsi le système immunitaire des plantes. Cela se traduit par moins de pucerons, qui autrement affaibliraient une plante », a ajouté le chercheur.

« Selon le chercheur, lorsque les pucerons aspirent la sève des plantes, les plantes perdent de l’énergie, au détriment de leurs réseaux racinaires et de leur croissance globale ». Cependant, lorsque les plantes traitées aux champignons ont été attaquées par les pucerons, elles ont pu compenser en augmentant la croissance des racines, de sorte qu’elles ne perdent pas leur potentiel de croissance. Les plantes non traitées avec les champignons n’ont pas pu compenser les attaques.

Les chercheurs ont «traité» des plants de blé et de haricot en appliquant des spores fongiques sur les semences, à partir desquelles les plantes ont ensuite germé et cultivées. Ils ont ensuite ajouté quelques pucerons et observé combien de pucerons supplémentaires.