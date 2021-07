Ces chaînes de restaurants ont augmenté les salaires ou offert des primes

Alors que les bars et les restaurants ont du mal à recruter, plusieurs grandes chaînes de restaurants ont annoncé des salaires plus élevés pour inciter les travailleurs à postuler et à rester.

Les lieux de restauration et de boisson ont créé plus d’un demi-million d’emplois de mars à juin, selon le ministère du Travail. Mais le taux de chômage de l’industrie reste élevé, atteignant 10 % en juin, contre 9 % le mois précédent. Et le temps plus chaud entraîne généralement une demande plus élevée de repas au restaurant de toute façon, mettant plus de pression sur les employeurs pour qu’ils augmentent leur main-d’œuvre.

Enrique Lopezlira, directeur du programme de travail à bas salaire du Centre du travail de l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré que le manque d’accès aux services de garde d’enfants et les problèmes de sécurité empêchent de nombreux travailleurs de travailler, en particulier les femmes.

« Augmenter les salaires est une bonne chose et cela attirera des travailleurs, mais nous constatons également dans les données des taux de démission plus élevés dans ces emplois », a déclaré Lopezlira. « À long terme, je pense que ces employeurs doivent améliorer la qualité globale de ces emplois. »

Certains détaillants et restaurants ont essayé de prendre des mesures pour y parvenir. Walmart et Target, par exemple, choisissent de garder leurs magasins fermés le jour de Thanksgiving afin que les employés puissent rester à la maison pendant les vacances. Best Buy a amélioré les prestations de remplacement pour la garde d’enfants et élargi l’accès aux prestations de rémunération des aidants.

Cependant, la plupart des entreprises s’en tiennent à augmenter les salaires ou à offrir des primes pour le moment. En juin, les gains horaires moyens étaient en hausse de 0,3% dans toutes les industries par rapport au mois précédent et de 3,6% par rapport à la même période l’année dernière, selon le ministère du Travail.

D’un autre côté, la hausse des coûts de main-d’œuvre ces dernières années a également incité les chaînes de restaurants à investir dans la technologie d’automatisation, comme les kiosques de commande ou les logiciels d’intelligence artificielle qui peuvent prendre une commande au volant.

Voici les chaînes de restaurants qui ont augmenté leur salaire horaire cette année ou qui ont commencé à offrir des bonus :