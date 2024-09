Ces célébrités ont toutes des règles très strictes concernant les téléphones portables pour leurs enfants

« J’ai fait une erreur en donnant des téléphones à mes enfants aînés quand ils avaient 13 ans. »

De nos jours, la plupart des enfants ont accès à des technologies telles que l’iPhone et l’iPad dès leur plus jeune âge, mais ce n’est pas toujours le meilleur choix pour leur santé mentale et leur développement. C’est pourquoi de nombreux parents choisissent d’appliquer des règles strictes concernant l’utilisation du téléphone portable par leurs enfants. Qu’il s’agisse de retarder la remise du téléphone à leurs enfants ou de limiter le temps passé devant un écran lorsqu’ils le font, ces parents font les choix qu’ils estiment être les meilleurs pour leur famille.

Découvrez quelles célébrités ont des règles strictes concernant l’utilisation du téléphone portable pour leurs enfants…

1. Drew Barrymore

Drew Barrymore est la dernière célébrité à s’exprimer sur Comment les téléphones et les réseaux sociaux affectent les enfants. Elle admet que lorsque sa fille Olive a eu 11 ans, elle lui a donné un téléphone portable « pour qu’elle l’utilise uniquement le week-end et pendant une durée limitée, sans réseaux sociaux ». Après avoir surveillé son utilisation pendant plusieurs mois, Drew s’est rendu compte que sa fille était devenue obsédée, expliquant : « Le bonheur était intégré dans ce téléphone. La source de vie provenait de cette mini-boîte numérique. Les humeurs dépendaient de cet appareil. » Elle en est rapidement arrivée à la conclusion qu’il était trop tôt pour un téléphone.

« En trois mois, j’ai rassemblé les données des textes et des comportements. J’ai été choqué par les résultats », a déclaré Drew a écrit sur Instagram« J’ai tellement regretté l’être humain que je savais être ma fille que j’ai imprimé chaque texte sur du papier. Je lui ai tendu une pile de pages et je lui ai dit que ce n’était pas un vide noir vers lequel ces mots se dirigeaient. Ils sont permanents, quelque part où nous ne les voyons pas, donc nous ne croyons pas à leur nature retraçable et accablante si nous ne parvenons pas à agir numériquement avec décence. »

Elle a poursuivi : « Je me suis assurée qu’elle savait qu’elle était une bonne personne et qu’il ne s’agissait pas d’une punition pour sa personnalité. Elle est tellement géniale, et j’ai tellement compris son désir de faire partie de tout cela… Je l’ai emmenée non pas parce qu’elle avait fait quelque chose de mal, mais parce que le moment n’était pas encore venu… Nous pouvons vivre avec le malaise de nos enfants qui doivent attendre. »

2. Nicole Kidman et Keith Urban

Alors que Nicole Kidman et Keith UrbanLes filles de Nicole sont désormais un peu plus grandes. En 2019, elles leur avaient confié qu’elles ne leur avaient pas encore donné de téléphone. Nicole a déclaré qu’elle souhaitait éloigner ses enfants des smartphones et des réseaux sociaux le plus longtemps possible, même si ses politiques pourraient la rendre « impopulaire ».

« Ils n’ont pas de téléphone et je ne leur permets pas d’avoir un compte Instagram. J’essaie de maintenir certaines limites », a-t-elle déclaré. La foire aux vanités.



3. Chrissy Teigen et John Legend

Chrissy Teigen et John LegendLes enfants de Chrissy sont encore jeunes, mais ils limitent le temps qu’ils ont accès aux téléphones et aux iPads. Chrissy a récemment commun qu’ils ne peuvent utiliser la technologie que « peut-être une heure le week-end » et que ce serait son « rêve absolu » que ses enfants restent à l’écart des réseaux sociaux jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études secondaires.

« Vous devez les impliquer dans les choses qu’ils aiment et être un maître dans l’art de les distraire », a déclaré Chrissy Le Bazar d’Harper En 2019, Luna me supplie d’utiliser mon téléphone au lit parce qu’il y a une application qu’elle adore. Mais il y a certaines situations, comme quand on est dans un avion ou dans un restaurant, où ça va aider ceux qui nous entourent. Nous ne sommes pas ces gens qui disent : « Pas de temps d’écran ! » Alors on essaie de télécharger toutes les activités d’apprentissage les plus cool pour qu’au moins ils apprennent quelque chose.

4. Pink et Carey Hart

Rose et son mari Carey Hart Les parents ont une technologie limitée pour leurs enfants et n’ont pas encore permis à leur fils et à leur fille d’avoir des téléphones. En 2022, Pink a partagé que sa fille commençait à être frustrée de ne pas pouvoir avoir un iPhone comme ses amis, mais la musicienne est restée ferme dans ses convictions.

« Il y a un côté lumineux et un côté obscur à la technologie en général pour les adultes », a-t-elle déclaré. le Aujourd’hui montrer « Pour les enfants, je n’en suis pas encore là. J’ai une fille de 10 ans qui n’a pas de téléphone, même si elle m’a fait remarquer hier : « Tu sais, la plupart des enfants de ma classe, en CM2, ont un téléphone. » Cela ne me fait pas bouger. Je m’en fiche. »

5. Julia Roberts et Danny Moder

Julia Roberts et Danny Moder Elle a autorisé ses trois enfants à avoir des téléphones portables, mais elle a des règles strictes quand ils sont à la maison. Elle dit qu’elle demande à Hazel, Finn et Henry de mettre leurs téléphones de côté lorsqu’ils passent du temps en famille.

« Pour nous, nous avions juste des règles simples comme une station de recharge, où le téléphone de chacun se rend quand on rentre à la maison », a partagé Julia sur le Aujourd’hui montrer en 2023. « Il n’y a certainement pas de téléphone à table. »



6. Dax Shepard et Kristen Bell

En 2022, Dax Shepard a partagé que lui et sa femme Kristen Bell Il avait décidé de retarder l’achat de téléphones portables pour ses deux filles. Ils ont également interdit d’autres appareils dans leur foyer, notamment les iPad et les iPod. Bien qu’il admette que ses filles n’aiment pas ces règles, il dit qu’il leur rappelle souvent toutes les autres choses sympas qu’elles ont.

« Nous n’avons pas de problème de téléphone parce qu’ils ne sont pas dans le mix. Et les iPods ne le sont pas, les iPad ne le sont pas non plus, et les jeux vidéo aussi. Il y a donc trois choses chez moi qui ne se produisent pas – ces choses-là. Et ils s’en plaignent tout le temps : « Untel l’a ». Et je leur dis : « Ouais, mais tu as une piscine et tu as une moto tout-terrain » », a déclaré Dax sur Twitter. La lune de miel sans fin podcast.

7. Megan Fox

Megan Fox a choisi d’élever ses trois enfants sans iPhone ni iPad. Même si elle pense que cette façon de faire est une bonne chose, elle sait que ce n’est pas une solution viable à long terme. Elle espère néanmoins pouvoir retarder le plus longtemps possible le désir d’avoir un téléphone portable.

« Mon aîné a 11 ans, et mes enfants n’ont pas été élevés avec des écrans, et ils n’ont pas d’iPad ou quoi que ce soit de ce genre ou de téléphone », a-t-elle déclaré sur le Appelle-la papa podcast« Je ne peux pas continuer comme ça éternellement. Un jour ou l’autre, cela arrivera. J’essaie de retarder cela le plus longtemps possible, mais quand ils seront un peu plus grands. »

8. Penélope Cruz et Javier Bardem

En 2019, Penélope Cruz se souvient qu’elle et son mari Javier Bardem Penélope a décidé que ses deux enfants n’auraient pas de téléphone portable. Bien qu’ils soient un peu plus grands maintenant, Penélope a déclaré à l’époque qu’elle faisait de son mieux pour protéger la santé mentale de ses enfants en les gardant hors ligne, ajoutant qu’il n’y avait « aucune protection » pour les enfants sur les réseaux sociaux.

« Je suis très dure avec la technologie, par exemple, avec mes enfants…[No phones] jusqu’à ce qu’ils soient beaucoup plus âgés. Et pas de réseaux sociaux avant au moins 16 ans. Je vois vraiment que cela protège la santé mentale, mais je semble faire partie d’une minorité », a-t-elle déclaré sur CBS dimanche matin.



9. Olivia Munn et John Mulaney

Olivia Munn et John MulaneyLe fils de Malcolm est peut-être encore un tout petit enfant, mais ils ont commencé très tôt à établir des règles concernant la technologie. Olivia a expliqué que la première fois que Malcolm a dit « non », c’était parce qu’il était contrarié parce qu’on lui avait confisqué son téléphone. Ils ont décidé qu’à partir de ce moment-là, ils ne le laisseraient utiliser leur téléphone ou leur iPad qu’en cas d’urgence.

« C’est la première fois que Malcolm dit non et même lui ne se prend pas au sérieux », a déclaré Olivia. a sous-titré une vidéo sur Instagram« Il voulait le téléphone, mais nous avons établi une nouvelle règle : plus de téléphones ni de tablettes, sauf en cas d’urgence, comme une longue journée de voyage. »

10. Madone

Madone Elle dit avoir tiré une leçon de son expérience lorsqu’elle a donné des téléphones portables à ses enfants plus âgés. Avec le recul, elle dit que sa relation avec ses enfants « s’est terminée » lorsqu’elle leur a permis d’avoir un téléphone portable. Elle a donc décidé d’attendre le plus longtemps possible avant de donner des téléphones à ses plus jeunes enfants.

« Je vais continuer à le faire aussi longtemps que possible, car j’ai fait une erreur en donnant des téléphones à mes enfants plus âgés quand ils avaient 13 ans », a-t-elle déclaré. Vogue britannique« Cela a mis fin à ma relation avec eux, vraiment. Pas complètement, mais cela a pris une place très importante dans leur vie. Ils ont été submergés par des images et ont commencé à se comparer aux autres, ce qui est très mauvais pour leur développement personnel. »

11. Victoria et David Beckham

Quand Victoria et David BeckhamLes enfants de David étaient plus jeunes, ils essayaient de limiter le temps qu’ils passaient sur leurs téléphones et leurs iPads. David a expliqué qu’ils préféraient de loin voir leurs enfants jouer dehors plutôt que de regarder un écran.

« Nous avons fixé une limite de temps. Vous devez le faire », a déclaré David Personnes« Pas plus d’une heure. Je sais que cela semble un peu dur, mais je veux que mes garçons jouent dehors… C’est très important pour moi qu’ils fassent du sport – pour la discipline et la santé. »



12. Miranda Kerr et Evan Spiegel

Evan Spiegel est peut-être le fondateur d’une application mobile, mais lui et sa femme Miranda Kerr ont des règles strictes concernant le temps d’écran pour leurs enfants. Chaque semaine, ils ne sont autorisés à passer qu’une heure et demie sur un téléphone ou un iPad. dit que les parents devraient adopter des règles similaires pour eux-mêmes afin que leurs enfants ne « regardent pas le dos noir du téléphone… »[with]aucune idée de ce qui se passe.

13. Bill Gates

En 2017, Bill Gates Il a parlé des règles technologiques en vigueur dans son foyer, expliquant que son ex-femme Melinda et lui attendaient que leurs enfants aient 14 ans pour leur donner des téléphones. Même à ce moment-là, ils devaient éteindre leurs appareils à une certaine heure et ne pouvaient pas les utiliser lorsqu’ils passaient du temps en famille.