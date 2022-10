Ces Canadiens atteints de TDAH sont acceptés et compris en ligne

Comme c’est souvent le cas pour les personnes atteintes de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), Maylee Bossier de Chatham, en Ontario, a déclaré qu’elle avait reporté d’environ un an la prise de rendez-vous pour obtenir un diagnostic, comme l’avait recommandé son thérapeute.

“Là où j’ai vraiment eu du mal, c’était en termes de fonction exécutive, de problèmes de prise de rendez-vous, d’appels téléphoniques, de suivi du courrier et des factures”, a déclaré Bossier, 27 ans.

Puis la pandémie a frappé.

Elle travaillait à la maison et a découvert que les routines qui l’aidaient à masquer ses symptômes n’étaient plus là.

“J’ai dû faire face aux problèmes auxquels je faisais face”, a déclaré Bossier.

Elle a finalement décidé de consulter un médecin, et après une série de tests de dépistage, on lui a dit qu’elle avait le TDAH.

Natalia Peña, 37 ans, de Montréal, a reçu un diagnostic de TDAH pendant la pandémie. (Soumis par Natalia Peña)

Natalia Peña a également reçu un diagnostic de TDAH pendant la pandémie, mais pour des raisons différentes.

La Montréalaise de 37 ans a trouvé que la pandémie était un peu une “bénédiction déguisée” car elle lui a permis de ralentir et de passer plus de temps avec ses trois enfants.

ÉCOUTEZ | La productrice de CBC, Antonia Reed, se joint à Windsor Morning pour faire la lumière sur les personnes atteintes de TDAH :

La productrice de CBC, Antonia Reed, met en lumière l'expérience des personnes atteintes de TDAH et la façon dont elles trouvent une communauté en ligne.

Elle avait eu des problèmes de santé mentale avant que le COVID-19 ne frappe au début de 2020, mais même si les signes étaient là, elle n’avait pas pensé qu’elle pourrait avoir le TDAH.

Puis, elle a découvert TikTok.

“En mars 2021, mon algorithme n’était que des Tik Toks neurodivergents. Des hacks pour le TDAH, des vidéos amusantes sur le TDAH”, a-t-elle déclaré.

Alors Peña est allée voir son thérapeute, qui l’a référée à un spécialiste. Après avoir reçu un diagnostic de TDAH, tant de choses se sont mises en place pour elle.

“C’était comme si j’étais née ce jour-là”, a-t-elle déclaré.

La pandémie un catalyseur pour obtenir un diagnostic

Selon le Centre de sensibilisation au TDAHCanada, le TDAH est un « trouble neurodéveloppemental » qui touche environ cinq à neuf pour cent des enfants et trois à cinq pour cent des adultes.

“Lorsque les gens reçoivent un diagnostic correct, ils se sentent tellement mieux”, a déclaré le Dr Ainslie Gray, cofondateur de la Springboard Clinic à Toronto, spécialisée dans le TDAH.

Environ cinq pour cent de la population a une prédisposition génétique au TDAH, a-t-elle déclaré. Gray a déclaré que le TDAH ne reflétait pas l’intelligence d’une personne ni ne limitait son choix de carrière, et qu’elle pouvait faire face pendant longtemps avant que cela ne se présente, a-t-elle déclaré.

“Les étapes de transition ont tendance à annoncer le diagnostic potentiel, il peut donc s’agir de l’entrée à l’école, de l’entrée au lycée, du départ de la maison pour la première fois, de l’arrivée des jumeaux ou de la découverte soudaine dans votre vie d’adulte que les relations sont très difficiles à entretenir. “, a déclaré Gray.

Ou les conditions stressantes et isolantes pendant le COVID-19.

“Avec [the pandemic] est également venue l’occasion d’un peu plus d’introspection et peut-être l’occasion d’en apprendre un peu plus sur tous les diagnostics de santé mentale, et je pense que le TDAH en fait partie”, a-t-elle déclaré.

Pete Quily, coach et blogueur en TDAH à Vancouver, affirme que le TDAH est souvent mal compris, même par la communauté médicale. (Soumis par Pete Quily)

C’est quelque chose que Pete Quily a également remarqué.

Il est entraîneur et blogueur pour le TDAH à Vancouver, qui souffre également du TDAH.

Quily a déclaré que la demande pour ses services avait triplé pendant la pandémie parce que “le stress est de l’essence”.

Malheureusement, le soutien à la maladie est insuffisant, a-t-il dit, et il est encore souvent mal compris, même par la communauté médicale.

“Si j’écrivais toutes les histoires d’horreur sur les médecins, les psychologues, les psychiatres, les thérapeutes sur le TDAH qui nous stigmatisent… nous font honte pour avoir cherché un diagnostic, j’aurais un livre, peut-être deux.”

Quily a déclaré que c’est pourquoi de nombreuses personnes atteintes de TDAH recherchent des ressources sur Internet et se connectent en ligne avec d’autres personnes atteintes de TDAH – pour obtenir des informations qui manquent ailleurs et rencontrer d’autres personnes comme elles.

Une communauté en ligne florissante

Après son diagnostic, Peña a embrassé sa nouvelle identité et a découvert une communauté TDAH florissante et accueillante en ligne. Elle a même commencé à faire des vidéos sur TikTok et a ouvert un compte Twitter spécifique au TDAH pour se connecter à des centaines d’autres adultes avec des histoires similaires à la sienne.

Beaucoup d’entre eux ont l’impression qu’un poids a été enlevé de leurs épaules une fois qu’ils découvrent qu’ils ont le TDAH et peuvent se lier en réalisant qu’ils ne sont pas “mauvais ou faux” – ils ont juste “littéralement un cerveau différent qui est câblé dans un façon différente », a-t-elle déclaré.

Pour Bossier, la communauté en ligne du TDAH a également été un endroit où elle a trouvé acceptation et compréhension.

“Les personnes sans TDAH, quand vous leur dites que vous avez le TDAH, diront : “Je suis vraiment désolé”, alors que si vous dites à quelqu’un avec le TDAH que vous avez le TDAH, il sera ravi de se connecter avec vous. Et si vous venez d’être diagnostiqué, ils vous félicitent et vous souhaitent la bienvenue au club.”