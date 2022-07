Ces Canadiens accélèrent le rythme de l’activité physique grâce à leurs cabots

Karen K. Ho de Richmond Hill, en Ontario, a adopté Max le cockapoo en 2021 parce que son ancien propriétaire n’était pas en mesure de lui donner suffisamment d’exercice.

Il a été gardé dans une caisse jusqu’à huit heures, ce qui n’est pas bon pour sa race énergique, a-t-elle déclaré. Ho pensait également qu’avoir un chien serait un bon moyen d’augmenter son propre niveau d’activité.

“Je voulais quelque chose qui m’aiderait à établir une routine pour la marche, pour les repas, et aussi un compagnon qui m’aiderait avec ma forme physique, ainsi qu’avec mon anxiété.”

Ho et sa mère, âgée de 70 ans, promenaient Max environ 90 minutes par jour : une fois le matin et une marche plus longue le soir. Ho a été étonnée de voir à quel point cela a profité à sa mère.

“Une chose vraiment embarrassante, c’est que ma mère est plus en forme que moi”, a-t-elle déclaré. “Je me souviens quand nous sommes allés à Banff et Jasper [in Alberta] ensemble. Elle était plus en forme que moi pour faire de la randonnée à certains endroits. J’ai eu du mal à la suivre.”

Leigh Vanderloo est la directrice scientifique de ParticipAction, un organisme sans but lucratif qui suit les efforts des Canadiens en matière d’activité physique.

Vanderloo a examiné des études internationales et canadiennes et a déclaré que les personnes ayant un chien marchent environ quatre fois par jour et font en moyenne 160 minutes d’exercice par semaine, soit 10 minutes de plus que le minimum recommandé.

“Les personnes qui possèdent des animaux de compagnie sont plus actives… et en raison de cette augmentation de l’activité, elles sont moins susceptibles d’avoir des problèmes liés au diabète, à l’hypertension, voire au syndrome métabolique”, a-t-elle déclaré.

Selon une étude publiée en 2016 dans le Journal américain de médecine du mode de vie“il a été démontré que la promenade des chiens favorise l’engagement et l’adhésion à une activité physique régulière.”

Cette recherche a été publiée avant la pandémie de COVID-19 au début de 2020. Certains Canadiens affirment qu’avoir un chien a été particulièrement important au cours des deux dernières années, les aidant à devenir actifs tout en travaillant à domicile.

Rester actif tout en travaillant à domicile

C’était le cas d’Andrew Holland de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il travaille à distance depuis mars 2020 et son golden retriever Gus lui a donné une raison de sortir pour des promenades quotidiennes.

“Au lieu de conduire jusqu’à un bureau physique, nous avons notre trajet simulé du matin, qui consiste à patrouiller dans la subdivision. C’est donc environ 35 à 40 minutes de marche”, a-t-il déclaré.

Andrew Holland pose pour un selfie avec son chien, Gus. Holland travaille à distance depuis mars 2020, lorsque la pandémie s’est installée, et dit que son golden retriever lui a donné une raison de sortir pour des promenades quotidiennes. (Soumis par Andrew Holland)

Avoir Gus a aidé à remplacer une partie de l’activité qu’il ferait normalement au travail.

“Quand vous êtes dans un bureau, vous allez à des réunions, vous vous promenez, réchauffez votre déjeuner au micro-ondes ou vous dégourdissez les jambes, ou vous faites un thé ou un café. Ici, à la maison, c’est difficile de faire ça , pour faire entrer vos pas, alors j’essaie généralement de le faire sortir et se déplacer “, a déclaré Holland.

Ce mouvement “accessoire” que nous obtenons en quittant notre maison et en allant au bureau est une grande partie de ce qui manque à la vie de nombreuses personnes, a déclaré Vanderloo.

Avoir un chien à promener relie “votre motivation à devenir actif à quelque chose de non négociable”, a-t-elle déclaré.

Les animaux de compagnie sont un puissant facteur de motivation

Avec le boom pandémique des chiots, le Dr Philipp Schott, vétérinaire à Winnipeg, a également remarqué une augmentation du nombre de promeneurs de chiens.

Il a dit avoir entendu des propriétaires d’animaux de compagnie dire qu’ils étaient une bonne excuse pour sortir et explorer le quartier, d’autant plus qu’il était difficile de voyager.

Schott a fait écho aux commentaires de Vanderloo, selon lesquels les chiens sont une incitation à sortir et à devenir actifs.

Le Dr Philipp Schott, vétérinaire à Winnipeg, affirme que le fait d’être observé par un chien peut être une « forte motivation » pour se lever et aller se promener. (Marlon Evans)

“Le fait que ce chien vous regarde … les gens ressentent un très fort sentiment de responsabilité et de culpabilité envers leurs animaux de compagnie. Plus que de faire faire de l’exercice à leur conjoint ou à leurs enfants, faire de l’exercice pour le chien … c’est une forte motivation pour les gens”, a-t-il déclaré.

Les chiens ont généralement besoin d’environ une demi-heure à une heure par jour d’exercice, et vous n’avez pas à vous soucier d’en faire trop si vous voulez en faire plus.

“La plupart des chiens sont de meilleurs athlètes que la plupart des humains. C’est la rare personne qui peut surpasser son chien”, a déclaré Schott.

Difficile de résister à ces yeux. Le chien de Holland, Gus, le regarde et veut une friandise. Holland dit que Gus a aidé à remplacer une partie de l’activité qu’il ferait normalement au travail. (Soumis par Andrew Holland)

Pour Holland, Gus a été sa “machine d’exercice à quatre pattes” tout au long de la pandémie.

“Nous avons interrompu notre abonnement à la salle de sport pendant COVID. Nous avons acheté un vélo de spin et je n’ai pas été aussi discipliné à l’utiliser que ma femme l’a été, et c’est sur moi. Mais je marche toujours … avec lui.”

Cela a également été le cas pour Ho avec son chien Max.

“Je pense que c’est un peu comme quand les gens se lancent vraiment dans un sport. Vous sortez avec des gens qui pratiquent aussi ce sport, vous vous habillez différemment, votre mode de vie change, comme votre façon de dormir et votre façon de manger”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que c’est très similaire lorsque nous parlons des avantages pour la santé de l’adoption d’un chien, en particulier d’un chien aussi actif que le mien.”

Max fait une pause après avoir joué avec son ballon au parc. (Soumis par Karen K. Ho)

