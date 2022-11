Ces Calgariens disent que TikTok leur a dit qu’ils avaient le TDAH – il s’avère que c’est le cas

En mars 2020, Ellyce Fulmore, récemment licenciée, s’est retrouvée à faire ce que beaucoup de gens faisaient – ​​faire défiler TikTok – lorsqu’elle a commencé à voir beaucoup de contenu auquel elle était liée de manière inattendue.

“Il y avait beaucoup de contenu sur le TDAH et cela m’a fait m’arrêter et réfléchir et commencer à connecter beaucoup de pièces”, a-t-elle déclaré.

“Je n’avais jamais pensé que je pouvais avoir le TDAH simplement parce que ma perception de celui-ci était un peu stéréotypée, comme si c’était un jeune garçon qui ne pouvait pas rester assis et qui était très bruyant en classe. Je ne comprenais tout simplement pas comment cela se manifestait. pour femme.”

Plus la jeune femme de 27 ans voyait ce genre de contenu, plus elle commençait à soupçonner qu’elle aussi pourrait avoir un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Ellyce Fulmore a décidé de demander une évaluation du TDAH après avoir vu du contenu pertinent sur sa page TikTok’s For You. (Lucie Edwardson/CBC)

“J’ai juste commencé à avoir tous ces moments comme aha, et j’ai même entendu des gens parler du même genre de choses avec lesquelles je luttais : problèmes de sommeil, brouillard cérébral, fatigue diurne”, a-t-elle déclaré.

“Cela m’a incité à chercher des réponses. TikTok a vraiment été le catalyseur.”

Fulmore a pris rendez-vous avec son médecin de famille et a finalement été évaluée puis diagnostiquée avec le TDAH.

TikToks TDAH “relatable”

Madi Wood dit qu’elle a été attirée par TikTok lorsqu’elle a commencé à voir du contenu de créateurs partageant leurs expériences avec la santé mentale.

“Il y a eu beaucoup de conversations vraiment franches qui, à mon avis, n’avaient pas leur place ailleurs”, a-t-elle déclaré.

“J’ai trouvé un espace au sein de TikTok qui répondait vraiment à mes intérêts et aussi à mes dispositions en tant que personne vivant avec des problèmes de santé mentale, et j’avais juste l’impression que c’était un espace vraiment sûr.”

Bientôt, la jeune femme de 28 ans a commencé à remarquer de plus en plus de contenu sur le TDAH sur sa page For You (FYP).

“J’ai commencé à en savoir plus sur moi-même et sur mes habitudes. J’ai commencé à les identifier avec certaines des choses que les gens disaient sur TikTok et je me suis dit:” Oh, c’est relatable parce que c’est comme ça que je fonctionne “”, a-t-elle déclaré.

Wood dit qu’elle a également remarqué de nombreuses conversations sur la santé mentale et le TDAH.

“Et comment parfois nous pensons qu’ils sont totalement séparés, mais à bien des égards, ils sont super liés, en particulier pour les femmes adultes, et m’ont en quelque sorte conduit dans un terrier de lapin.”

Madi Wood dit que TikTok l’a aidée à trouver sa communauté neurodivergente. (Lucie Edwardson/CBC)

Elle dit que son fiancé a également commencé à en apprendre beaucoup sur le TDAH sur l’application.

“Mon partenaire m’a fait remarquer beaucoup de choses comme:” Hé, ceci est publié par un créateur qui parle beaucoup du TDAH, et vous avez un comportement similaire “”, a-t-elle déclaré.

“Et je me dis : ‘Oh, d’accord. Alors je ne l’ai pas forcément remarqué, mais toi oui.'”

Voir les TikToks a donné à Wood l’impression qu’elle n’était pas seule et lui a donné le courage de demander une évaluation – ce qui a conduit à un diagnostic de son médecin.

“Pour moi, cela a en quelque sorte comblé une lacune et répondu à beaucoup d’autres questions que je me posais sur le fonctionnement de mon cerveau”, a-t-elle déclaré.

“J’ai été sur la voie de la découverte de soi, de la découverte de la santé, si vous voulez, probablement au cours des huit dernières années, en particulier en ce qui concerne l’humeur et la santé mentale – et j’ai toujours senti qu’il manquait quelque chose à la fois dans le diagnostic et le remède.”

Accroître la sensibilisation

La Centre de sensibilisation au TDAHCanada, décrit le TDAH comme un « trouble neurodéveloppemental » qui touche environ cinq à neuf pour cent des enfants et trois à cinq pour cent des adultes.

Les psychologues locaux disent qu’au cours des deux dernières années, ils ont constaté une forte augmentation du nombre de jeunes adultes (18-35 ans) qui viennent les voir pour demander des évaluations – pour le TDAH et les troubles du spectre autistique (TSA) – et citent les médias sociaux comme TikTok et Instagram comme principale source d’information.

“Cela les a amenés à réfléchir aux symptômes qu’ils présentent et à la nécessité d’une évaluation, mais cela les a également mis à l’aise d’entrer et d’avoir cette conversation avec un psychologue et de demander une évaluation”, a déclaré la psychologue agréée Joyce Achtnig.

Joyce Achtnig, psychologue agréée et propriétaire du Alberta Counselling Centre, affirme que TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux ont contribué à déstigmatiser des conditions telles que le TDAH et le TSA. (Lucie Edwardson/CBC)

En tant que directrice clinique et propriétaire du Alberta Counselling Centre à Calgary, elle a outre-mer plus d’une douzaine de psychologues qui ont tous constaté une tendance similaire depuis environ deux ans maintenant.

“Ils avaient également mentionné qu’ils estimaient que beaucoup de ces adultes qui sont venus ne l’auraient probablement pas s’il n’y avait pas eu les informations qu’ils avaient rencontrées pour la première fois sur les réseaux sociaux.”

“Soit ils ont le TDAH, soit ils n’en ont pas”

Achtnig a déclaré que parfois les informations avec lesquelles quelqu’un arrive sont “inexactes”, mais il est positif de voir les médias sociaux aider à éliminer la stigmatisation.

“Je pense que cela augmente la tolérance et la sensibilisation et que les personnes qui voient ces symptômes se sentent à l’aise de consulter un professionnel et d’examiner un diagnostic formel”, a-t-elle déclaré.

D’après son expérience, Achtnig a déclaré que cela n’avait pas nécessairement entraîné une augmentation marquée du nombre de personnes diagnostiquées.

“Soit ils ont le TDAH, soit ils n’en ont pas. Soit ils répondent aux critères de diagnostic, soit ils ne le font pas, et ce n’est pas un diagnostic simple”, a-t-elle déclaré.

“L’autre chose est que nous recevons beaucoup d’autodiagnostics. Donc, les gens qui se sont déjà diagnostiqués sur la base de ce qu’ils ont vu sur les réseaux sociaux, et donc ils vont en fait faire le tour et dire à leurs amis, ‘J’ai le TDAH, ‘ et cela ne les aide pas car cela pourrait être un mauvais diagnostic complet. Il est donc important d’obtenir une évaluation professionnelle.

Achtnig a déclaré qu’il est particulièrement important pour les étudiants de niveau postsecondaire de demander une évaluation formelle. Cela leur ouvre de nombreuses portes pour accéder à des ressources et à des subventions en cas de diagnostic.

“J’ai trouvé ma communauté”

Près de deux ans après avoir été diagnostiquée, Fulmore dit que TikTok l’a aidée à trouver une communauté et à changer totalement sa vie.

“Trois mois après avoir été diagnostiquée, j’ai commencé à parler beaucoup de l’impact de cela sur mes finances, ce qui est mon genre de créneau”, a-t-elle déclaré.

Elle crée maintenant du contenu pour ses plus de 528 000 TikTok et 15 000 abonnés Instagram sur la navigation dans l’argent et les finances en tant que personne atteinte de TDAH, et dirige une entreprise offrant un coaching similaire.

“Ce contenu a vraiment trouvé un écho auprès de beaucoup de gens. Je ne pense tout simplement pas qu’il y ait assez de gens qui en parlent. Dès que j’ai commencé à le publier, j’ai réalisé combien de personnes se débattaient avec exactement la même chose mais avaient l’impression qu’elles étaient seuls », a-t-elle déclaré.

“La section des commentaires de toutes mes vidéos est généralement “Oh mon Dieu, je pensais que j’étais le seul” ou “Je suis tellement content que d’autres personnes s’occupent de ça.””

Fulmore cherche maintenant également une évaluation pour le TSA basée sur les informations qu’elle a commencé à voir sur les réseaux sociaux.

Wood, qui a partagé son parcours de TDAH avec ses près de 14 000 abonnés TikTok, dit qu’elle a commencé à voir le contenu de Fulmore sur le TDAH et les finances il y a quelque temps. Cela l’a incitée à tendre la main – amenant la communauté qu’elle avait trouvée en ligne à sa vraie vie à Calgary.

“J’ai l’impression d’avoir trouvé une communauté de personnes qui sont comme, ‘oui, nous avons tous le TDAH et nous fonctionnons tous très bien et nous nous sommes trouvés et nous nous soutenons et trouvons des moyens uniques de résoudre les problèmes que nous avons tous ,” dit-elle.

“Cela a été intrinsèquement positif.”