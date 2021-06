Ces cadeaux de fête des pères célèbrent toutes les figures paternelles de votre vie, y compris les oncles, les grands-pères, les enseignants, les mentors, les papas chiens et les chats.

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

La paternité peut signifier tant de choses. Avoir une figure paternelle dans votre vie, que ce soit celle qui vous a aidé à vous élever dans votre enfance ou à vous façonner plus tard dans la vie, est quelque chose dont il faut être reconnaissant et à célébrer. Ce n’est pas parce qu’il n’était pas chargé de changer les couches ou de consulter un médecin que l’amour pour le père important dans votre vie n’est pas profond.

Voici les hommes qui ont contribué à faire de nous ce que nous sommes et qui ont été là pour nous quand nous en avions le plus besoin. Il n’y a peut-être pas de jour spécial sur le calendrier qui les célèbre, mais ces figures paternelles ont contribué à faire de nous ce que nous sommes et sommes nos pères, peu importe comment vous choisissez de le définir.

1. Pour le mentor

Où serais-tu sans lui ? Il vous a aidé à naviguer sur le lieu de travail lorsque vous veniez de commencer, et il est là pour vous donner des conseils et des perspectives de carrière depuis. Cette carte commémorera la ville où vous avez commencé et sera un rappel élégant des rues où vous avez eu ces pauses déjeuner épiques (et probablement quelques verres après le travail) quand il vous a encouragé et vous a aidé à avancer dans vie.

2. Pour le papa bonus

Au père qui avait toujours une meute d’enfants à l’arrière de la voiture après les matchs de football. Le père qui t’a emmenée pour des soirées cinéma. Et celui à qui tu parlais quand tu avais trop peur pour te confier à tes propres parents. Il vous soutient depuis apparemment toujours.

Exprimez votre gratitude et reconnaissez peut-être tout le bruit et le chaos qu’il a toléré lorsque sa maison était au centre des enfants, avec ces écouteurs très appréciés qui, selon nos critiques, dépassent les AirPod d’Apple. Ces écouteurs offrent un son exceptionnel et personnalisable tout en bloquant efficacement les distractions extérieures : nous parions qu’il souhaite avoir des écouteurs antibruit comme ceux-ci lorsque vous étiez tous enfants.

3. Pour l’oncle préféré

Nearest Uncle Whiskey est le cadeau ultime pour votre oncle le plus cher. Nathaniel « Nearest » Green, bien nommé le whisky parrain du Tennessee, a été le premier maître distillateur afro-américain connu. C’est aussi l’homme qui a appris à Jack Daniels à distiller. Cette recette très décorée est remplie de notes de beurre noisette, de bois et de miel, et se termine en douceur avec de longues conversations nocturnes remplies de souvenirs et de commisération.

4. Pour le grand frère

Au gars qui vous a donné d’innombrables noogies (et probablement des wedgies aussi). Il a probablement cultivé votre sens de l’humour, alors assurez-vous que le lien que vous avez brille vraiment tout au long de cette fête des pères, en faisant savoir à tout le monde qu’il est aussi bon père que frère. S’il n’est pas encore père lui-même, pas de soucis. Nous avons également trouvé une chemise qui lui fera savoir qu’il était vraiment le frère le plus bien du monde.

5. Pour le voisin

Il vous a invité pour d’innombrables barbecues de quartier ; il est temps de montrer votre appréciation et peut-être d’augmenter la mise la prochaine fois qu’il allumera le gril. Ce coffret cadeau de Harry & David comprend une sauce à griller au bourbon et à l’ananas carbonisé, une sauce barbecue au chipotle et au bacon, une sauce de finition au chili doux et une sauce aux épices au poivre. S’il a besoin d’un peu d’inspiration pour vous recevoir, ce kit ne manquera pas de le lui donner.

6. Pour le grand-père qui vous a aidé à vous élever

Un très grand-père est un tel cadeau. Pour le gars qui a pris le temps de vous enseigner et de vous parler, offrez-lui un voyage dans le passé avec un livre photo personnalisé de haute qualité. Il adorera feuilleter des souvenirs et des moments précieux. Ce livre photo premium de Mimeo photos est magnifiquement relié et a même une option pour créer une jaquette personnalisée avec une dédicace.

7. Pour le papa qui a subi une perte

Lorsqu’un parent perd un enfant, l’une de ses plus grandes craintes est que la mémoire de l’enfant soit oubliée. Contribuer à l’héritage de leur enfant est un cadeau réconfortant qui peut être apaisant et réconfortant pour un parent en deuil. C’est toujours une bonne idée de donner à un organisme de bienfaisance au nom de leur enfant, mais si vous ne savez pas à qui donner, envisagez de planter un arbre en leur honneur. A Living Tribute plante de nouveaux arbres au nom d’une personne honorée dans une forêt nationale ou un parc national des États-Unis qui en a désespérément besoin, offrant aux familles un bel héritage qui se poursuivra pendant des décennies.

8. Pour le professeur le plus cool d’hier et d’aujourd’hui

Parfois, on a l’impression qu’il vous a appris tout ce que vous savez. Il vous a définitivement appris à regarder le monde un peu différemment. Cette coutume New York Times puzzle est un excellent cadeau pour l’enseignant profond de votre vie. Vous pouvez le personnaliser en choisissant une date spéciale (comme le premier jour où vous étiez dans sa classe ou le jour de la remise des diplômes) et le transformer en un puzzle personnalisé.

9. Pour le chien papa

S’est-il demandé si Fido avait un petit Malamut ? Se demande-t-il si son chien a une touche de Corgi ? S’il se demande quelle est la lignée exacte de son chiot de sauvetage bien-aimé, c’est le cadeau pour lui. Embarquez le kit d’ADN de chien est comme 23andMe, mais pour les chiens, et peut aider à expliquer tous les petits traits physiques et bizarreries de personnalité de son animal de compagnie.

10. Pour le papa chat

Son chat est presque aussi génial que lui (ou il le pense de toute façon). Désormais, le papa chat de votre vie peut emmener le visage de Fluffy partout où il va, avec ces chaussettes hilarantes qui le déclarent également le père félin ultime.

11. Pour le beau-père

Si vous avez eu de la chance dans le département du beau-père, faites-lui savoir à quel point sa présence comptait pour vous. C’est un cadeau formidable qui lui dit à quel point vous êtes reconnaissant de l’avoir eu dans votre vie, surtout si vous n’êtes pas tous les deux doués pour exprimer exactement ce que vous ressentez.

12. Pour le futur papa

Il est excité, mais il ne comprend pas tout à fait. S’il est comme la plupart des futurs papas, ils ne réalisent pas à quel point le fait d’avoir un bébé dans leurs bras va changer leur vie et combien de trucs ils vont devoir avoir sur eux à tout moment. Ce sweat-shirt est pour l’homme qui pense que les sacs à couches sont pour les papas basiques. Il demandera probablement un sac à couches dans trois mois (et nous vous couvrons quand il le fera), mais ce sweat-shirt à compartiments sera un bon cadeau de départ pour le mettre sur la bonne voie sans trop de gêne.

