Ces bottes sont les chaussures incontournables de la saison

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Une belle bottine est un must absolu dans la garde-robe de toute femme : elle est intemporelle et si facile à porter. Et la botte Toms Charlie me donne tout ce que je recherche dans une bottine.

Pourquoi c’est un super cadeau : Les bottes peuvent varier beaucoup en qualité, sans parler du confort. Heureusement, Toms a une réputation de longue date pour la fabrication de chaussures confortables. Ces bottes Charlie ont un talon de seulement trois quarts de pouce de haut, ce qui en fait une excellente option pour les porter toute la journée. Ils s’enfilent et s’enlèvent facilement, ce que je recherche toujours dans mes chaussures de tous les jours.

Les boots Charlie se déclinent en trois coloris, en finitions cuir et daim. Ils vous garderont au chaud avec un jean et un long manteau pendant les mois les plus frais. Je trouve aussi qu’ils travaillent pendant les mois les plus chauds pour habiller les shorts. La polyvalence est essentielle lorsqu’il s’agit d’un incontournable de la garde-robe !

Ce que je préfère dans le fait d’offrir des chaussures Toms pour les fêtes, c’est que c’est un cadeau qui redonne. Pour chaque achat, Toms fait don d’un tiers de ses bénéfices pour le bien de la base, notamment en aidant à financer l’accès aux ressources en santé mentale.

Ce que vous paierez : Les bottes Toms Charlie se vendent actuellement 120 $.