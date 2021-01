Comme toujours, vous ne devez pas nous croire sur parole. Plus de 8200 acheteurs chantent les louanges de la botte de pluie Asgard Chelsea, attribuant au produit des critiques cinq étoiles élogieuses.

«Ces bottes sont si abordables et m’ont permis de passer deux semaines à travers l’Europe! Elles étaient très confortables pour un usage quotidien et pour la randonnée», raconte un voyageur du monde. « Elles font très bien leur travail et ne coûtent pas plus de 100 $ comme toutes les autres chaussures de randonnée. Si vous envisagez de les utiliser, faites-le! »

Un autre client satisfait était tout à fait d’accord: « J’ADORE CELA. J’ai reçu de nombreux compliments. Ce sont des bottes de pluie qui peuvent être portées lors de réunions sociales sans avoir l’air, eh bien, idiotes! Super mignonnes, confortables, ne sont pas encore déchirées ou cassées ( après 3 mois d’usure régulière) … Excellent achat pour l’argent, je suis très content de les avoir! «

Et les bottes sont même devenues un aliment de base de tous les jours pour ce critique: « Je me suis surpris en optant pour ces chaussures presque tous les jours. Je vis dans un endroit qui peut être très enneigé, pluvieux, boueux ou boueux pendant de longues périodes. Ces bottes ont des semelles très solides qui aident beaucoup à la traction, et elles sont incroyablement durables! Je les porte dur en tant qu’enseignant qui marche beaucoup à l’extérieur pour aller et revenir de ma salle modulaire. Elles n’ont pas de rayures et elles se rincent ou se nettoient au robinet instantanément, même des mois après l’achat. L’ajustement est extrêmement confortable. Il épouse les côtés des pieds, ce qui rend vos pieds plus petits même si les bottes sont spacieuses. J’ai commandé ma taille réelle et je peux les porter avec des chaussettes régulières ou épaisses pour les jours de neige.

Chaussures super polyvalentes, mignonnes, élégantes et robustes! C’est génial d’avoir une paire de bottes de pluie adaptées au travail! Grande valeur. »