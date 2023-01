Ces bonbons en forme de cœur de conversation comportent des énonciations « amis ». Oh mon Dieu

La sitcom télévisée Amis a pris fin en 2004, il y a près de 20 ans, mais il perdure dans la culture populaire. Les enfants qui n’étaient même pas nés lorsque Joey, Ross, Rachel, Monica, Chandler et Phoebe sont tombés pour la première fois sur Central Perk ont ​​aspiré toute la série, et il y avait suffisamment d’intérêt pour qu’un spectacle de retrouvailles 2021 a été un succès pour HBO Max. Cette émission vieille de plusieurs décennies pourrait-elle être plus tendance ?

Gaël Fashingbauer Cooper / Crumpe



Oui, oui ça pourrait. Le fabricant de bonbons Brach’s a maintenant publié des cœurs de conversation sur le thème des amis, et ils sembleraient un cadeau idéal si votre valentine (désolé, votre “homard”) cite constamment des lignes telles que “PIVOT !” et “Nous étions EN PAUSE !”

de Brach m’a envoyé un échantillon gratuit des coeurs de bonbons Friends. (Brach’s n’est pas la seule entreprise à fabriquer des bonbons en forme de cœur imprimés de phrases, mais ce sont les seules à avoir la connexion Friends.)

Bien que je n’aie jamais été fan de ces bonbons en particulier, je me devais de les essayer. Hé, ils devaient être meilleurs que La bagatelle de Thanksgiving de Racheloù elle a ajouté par erreur une couche de bœuf dans le dessert anglais traditionnel.

Examen des cœurs de conversation “amis”: les dictons sont flous

J’ai vidé un sac de cœurs de conversation Friends – bien sûr, pour essayer leurs saveurs, mais surtout pour vérifier leurs paroles. Je suppose que je n’aurais pas dû être surpris, mais l’impression est à peu près aussi bien pensée que les projets de Ross de déplacer un canapé. Autant dire terrible.

Il doit être difficile d’imprimer des mots sur de minuscules cœurs en sucre, mais ceux-ci semblent avoir été effacés par un enfant de 4 ans impatient qui ne se souciait pas vraiment de savoir si la phrase entière s’approchait du bonbon. Des lettres traînaient, des phrases étaient estampées d’un côté, certains cœurs étaient vides, d’autres mots étaient si effacés qu’ils ne pouvaient pas être lus.

Et je comprends ! C’est difficile! Pourtant, piocher dans les cœurs de bonbons Friends m’a rappelé le Sous-reddit attentes vs réalitéoù les gens partagent des photos comparant à quoi un aliment ou un autre article était censé ressembler par rapport à ce à quoi il ressemble.

Les créateurs ont également dû choisir des mots ou des phrases qui tiennent sur le petit espace d’un cœur en bonbon, tout en étant facilement reconnaissables comme étant de Friends.

Certains n’étaient que des noms, ou des noms abrégés, comme ROSS, JOEY, RCHL pour Rachel, PHBE pour Phoebe. J’ai regardé MNCA trop longtemps en pensant qu’il s’agissait d’une référence abrégée à une émission, puis j’ai finalement compris qu’elle représentait Monica. CHDLR est Chandler, mais honnêtement, puisque le D se lit comme un O, cela ressemble à une faute d’orthographe de CHOLERA.

Certains cœurs ont courageusement essayé d’insérer des slogans entiers de Friends sur le bonbon. Le meilleur est probablement PIVOT de la scène de canapé susmentionnée, ou ON A BREAK, à partir du moment où Ross a essayé de défendre la tromperie de Rachel. OH MY GAWD évoque immédiatement la voix nasillarde de l’ex de Chandler, Janice. LBSTR fonctionne aussi, grâce à Phoebe déclarant que R&R étaient les homards les uns des autres, et THE 1 WITH est un bon choix, puisque tous les épisodes ont été nommés “The One With…(Something).” J’ai aussi aimé HOW U DOIN, le célèbre slogan de Joey.

Et bien sûr, un certain nombre de cœurs sont sortis vierges, ou avec quelque chose d’illisible ou de fané estampé dessus. Ne vous attendez pas à la perfection dans le secteur des bonbons.

Saveurs : l’ananas est le meilleur

Les nouveaux cœurs Friends revendiquent des saveurs vraiment sauvages – cerise, pastèque, fraise, ananas, orange et myrtille. Les cœurs de conversation cerise et orange existent dans les mélanges classiques de cœur de conversation, mais les autres saveurs sont toutes nouvelles.

Gaël Fashingbauer Cooper / Crumpe



Encore une fois, pas d’attentes élevées ici, car j’ai déjà mangé des cœurs de bonbons et ils ont un peu le goût de cloison sèche tropicale.

Mais la saveur d’ananas jaune était en fait assez bonne, avec juste un bord de ce fruit tropical sucré. C’était le cœur d’une seule couleur que je continuais à grignoter.

Le vert est censé être la pastèque, et l’acidité qui fait partie de tous les bonbons à la pastèque, sinon le fruit lui-même, est définitivement apparue.

Le bleu est la myrtille, et oui, j’en ai une teinte.

Les cœurs d’orange sont orange, mais ont juste le goût du sucre.

Il existe deux colorations roses différentes, foncée pour la cerise et claire pour la fraise. Honnêtement, je ne pouvais pas les distinguer, en couleur ou en saveur. Ils avaient tous les deux un goût d’aspirine pour bébé.

Où acheter les cœurs de conversation Friends ?

Vous pouvez à peu près trouver les cœurs des amis partout aux États-Unis maintenant, à la fois en ligne et dans les épiceries, les dépanneurs et chez d’autres détaillants. En ligne, je les ai repérés en vente chez Walgreen’s, Safeway, les magasins d’artisanat de Michael et d’autres entreprises.

Ils sont également bon marché – Safeway vend un sac de 6 onces (170 grammes) pour seulement 2 $ (1,62 £, 2,85 $ AU). Achetez-les bientôt, cependant, car il s’agit d’un bonbon en édition limitée, et un représentant de Brach’s me dit qu’ils ne seront là que jusqu’à la Saint-Valentin.

Il va être difficile, par exemple, de placer un cœur de conversation Friends sur le bureau de quelqu’un et de lui permettre de le lire et de le comprendre, ou même d’établir la connexion Friends. Si vous connaissez un fanatique de Friends, mieux vaut lui donner le sac entier, qui utilise la police Friends et une photo d’un canapé pour faire passer la relation.

Joey célèbre ne partage pas la nourrituremais tu peux.