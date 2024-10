Ces billets de Taylor Swift Vancouver viennent d’être vendus pour un montant « historique »

Un fan généreux verra Taylor Swift avec style en décembre, tout en contribuant à soutenir une cause importante de manière importante.

Fondation de l’Hôpital VGH et UBC Vitalité Le gala, présenté par B2Gold Corp, a eu lieu le samedi 19 octobre au Vancouver Convention Centre.

Le troisième événement annuel a permis de récolter près de 2,5 millions de dollars pour l’innovation en matière de soins de santé en Colombie-Britannique, et une grande partie est due à la présence d’un Swiftie.

« Le montant total du don comprenait une enchère historique de 320 000 $ pour notre expérience Taylor Swift The Eras Tour VIP Suite pour 15 personnes, le plus gros cadeau aux enchères que nous ayons jamais vu lors d’un gala de la VGH et de la UBC Hospital Foundation », a déclaré la VGH et la UBC Hospital Foundation. dans un communiqué.

« Félicitations au soumissionnaire gagnant et merci à BC Place et BC PavCo pour avoir fait don de cet ensemble unique. »

Les organisateurs ont ajouté que chaque dollar amassé lors du Gala Vitalité est consacré à des thérapies vitales, à des recherches pionnières et à des options de traitement révolutionnaires pour les patients de la Colombie-Britannique. Les dons peuvent encore être faits en ligne.

Les Swifties canadiens dépensent beaucoup d’argent pour voir Taylor Swift cet automne à Toronto et à Vancouver. Certains paient des milliers de dollars et parcourent des milliers de kilomètres pour voir le chanteur de « Quinzaine » en concert.

Les fans sont invités à se méfier des escroqueries potentielles, la police ayant émis un avertissement au public concernant la revente de faux billets après qu’un fraudeur ait ciblé les fans de Taylor Swift en Colombie-Britannique.

Envisagez-vous de voir Taylor Swift en concert en décembre au Rogers Arena ? Êtes-vous toujours à la recherche de billets pour voir la superstar de la musique en concert ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.