Ces bénéficiaires de soutien aux personnes handicapées de l’Ontario disent qu’ils éprouvent davantage de difficultés à mesure que les prix montent en flèche

Certains résidents de Thunder Bay qui vivent des paiements du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) disent qu’ils comptent sur les banques alimentaires et les programmes d’alimentation, et qu’ils vendent des effets personnels pour couvrir leurs dépenses alors que le coût des biens et des services monte en flèche.

Les bénéficiaires du POSPH qui ont parlé à CBC News ont décrit les difficultés rencontrées pour se payer de la nourriture, des articles de toilette, des produits de nettoyage et des soins de santé.

“J’ai accédé au [food bank] et puis aussi passer au Dew Drop Inn de temps en temps pour cette aide supplémentaire », a déclaré Kai Crites en référence à un fournisseur de nourriture d’urgence de Thunder Bay et à un fournisseur local de repas gratuits.

“Dans le passé, je n’avais généralement pas besoin d’accéder à des choses comme Dew Drop Inn.”

Partout en Ontario, plus de 500 000 personnes comptent sur le POSPH pour une partie ou la totalité de leur revenu. Il y en a 6 011 dans le district de Thunder Bay et 1 243 dans le district de Kenora, plus à l’ouest, selon les statistiques fournies par le ministère de l’Enfance, des Services sociaux et communautaires de l’Ontario.

Les célibataires bénéficiant du POSPH reçoivent un maximum de 1 169 $ par mois pour le logement et les besoins de base, ce qui équivaut à 14 028 $ par année. C’est environ 30 % de moins que le seuil de pauvreté de la province, qui est d’environ 20 000 $.

Voici quelques statistiques sur le coût de la vie à Thunder Bay, selon les dernières données disponibles :

“Je ne peux pas m’offrir une pastèque cet été”

Les prix ont grimpé en flèche au cours des derniers mois, l’indice des prix à la consommation (IPC) ayant augmenté de 7,7 % entre mai 2021 et mai 2022, selon Statistique Canada.

En juin, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a promis d’augmenter les chèques mensuels du POSPH de 5 %, mais Crites et d’autres disent que ce n’est pas suffisant.

“Cinq pour cent sur environ 1 000 dollars ne représentent que 50 dollars en réalité”, a déclaré Crites.

“Cinquante dollars, si vous essayez d’acheter des fruits, des légumes, de la viande… toutes ces choses essentielles, ce n’est pas assez d’argent, surtout quand vous voyez une pastèque à 15 dollars, vous savez ? Je ne peux pas me permettre une pastèque cet été.”

Crites, qui s’identifie comme eux, a déclaré qu’ils s’en sortaient en optant pour des coupes de viande moins chères à l’épicerie – des cuisses de poulet par opposition au poulet désossé et sans peau – et en renonçant à des “luxes” comme leur abonnement à Microsoft Office.

Ils ont également dû renoncer aux orthèses parce qu’ils n’en avaient pas les moyens, ce qui a entraîné une chirurgie du pied mineure mais inutile.

Maintenant, ils s’inquiètent de pouvoir payer leur téléphone mobile et leur forfait de données, ce qui, selon eux, est essentiel pour les aider à vivre de manière autonome.

“Mon téléphone a des choses comme une loupe intégrée, et il a la capacité pour moi de lire des imprimés via des applications spéciales”, a déclaré Crites. “Même en accédant au GPS – en tant que personne malvoyante, je trouve que le GPS a été très utile pour mon indépendance. Mais il nécessite des données.”

La province n’a pas encore mis à jour son programme d’appareils et accessoires fonctionnels, qui aide à payer l’équipement nécessaire aux personnes handicapées, à inclure de nouvelles technologies et à reconnaître les téléphones cellulaires comme des appareils fonctionnels, ont-ils déclaré.

Tessa Soderberg dit que le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ne paie pas assez pour couvrir la nourriture et les soins vétérinaires de son chien-guide. (Amy Hadley/CBC)

Tessa Soderberg, qui a une déficience visuelle, a déclaré que l’allocation supplémentaire du POSPH pour les animaux d’assistance ne couvre pas le coût total de la nourriture pour son chien-guide, qui nécessite un mélange riche en protéines qui lui coûte plus de 100 $ par sac.

“Chaque fois que vous vous retournez, le prix de la nourriture augmente et la taille du sac diminue”, a déclaré Soderberg.

Soderberg, comme Crites, a de plus en plus de mal à s’offrir des aliments sains.

Elle a dit qu’elle parcourait souvent la section discount des épiceries pour trouver des fruits et légumes frais, espérant que rien ne se gâte avant qu’elle ne puisse les manger.

Soderberg cultive certains de ses propres légumes en été et a déclaré que le gouvernement pourrait aider des gens comme elle en supprimant la taxe sur les semences et les plantes à massif.

“Ils ne taxent pas les produits d’épicerie – beaucoup de produits d’épicerie – mais ils taxent ce qui va devenir des produits d’épicerie, ce qui n’a aucun sens.”

Pour Alyssa Kirk, qui vit avec une mobilité réduite, payer pour la nourriture n’est pas aussi préoccupant car elle vit dans un établissement qui fournit des repas.

Alyssa Kirk dit qu’elle a dû vendre des biens pour couvrir ses dépenses mensuelles. (Soumis par Alyssa Kirk)

Mais le loyer mensuel lui laisse 71 $ pour d’autres articles essentiels comme du shampoing, du savon à vaisselle, des sacs à ordures et des médicaments qui ne sont pas couverts par le POSPH.

“Le papier toilette est si cher”, a-t-elle déclaré. “Parfois, tout ce que je peux me permettre, c’est une boîte de Kleenex.”

Il y a un an, a déclaré Kirk, elle pouvait se permettre les nécessités et il lui restait parfois de l’argent pour une canette de café.

Maintenant, elle dilue des produits comme du savon à vaisselle pour les faire durer; utilise ses sacs d’épicerie comme sacs à ordures et conserve la monnaie dans un bocal pour payer les médicaments.

“C’est toujours un combat tous les jours. Et il n’y a jamais vraiment un jour où je suis capable de m’asseoir et de me détendre et de ne pas m’inquiéter d’un paiement à venir.”

Kirk a déclaré qu’elle avait récemment vendu son téléphone portable, son Google Home Mini, une Xbox, des DVD et d’autres articles sur le marché Facebook pour payer les nécessités.

La prestation d’invalidité fédérale implique une consultation

Les personnes handicapées et leurs défenseurs ont exprimé la nécessité de mettre à jour les paiements mensuels, des personnes de partout en Ontario déclarant vivre sous le seuil de pauvreté.

CBC News a demandé à la province quelles mesures elle entendait prendre pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes handicapées – comme la nourriture, le logement, les médicaments et d’autres éléments essentiels – mais n’a pas reçu de réponse directe.

Au niveau fédéral, CBC News a demandé à Emploi et Développement social Canada des plans pour sa proposition de Prestation canadienne d’invalidité (PCD), qui sera établie en vertu d’une loi déposée le 2 juin.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré: “Les détails de la prestation, y compris le montant de la prestation et les critères d’admissibilité, seront éclairés par un dialogue plus approfondi avec les personnes handicapées et les provinces et territoires.”

Le gouvernement, a-t-il déclaré, a engagé l’année dernière 11,9 millions de dollars sur trois ans pour mener des consultations sur les processus d’admissibilité aux programmes et prestations fédéraux d’invalidité.

“Des consultations avec la communauté des personnes handicapées et d’autres parties prenantes, telles que des universitaires et des chercheurs, sont en cours et informeront directement le CDB”, indique le communiqué.