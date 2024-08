Un groupe de triplés qui refusent de dormir s’amusent mutuellement, et TikTok rit avec eux.

« Ils se nourrissent les uns des autres, donc quand l’un rit, les autres aussi », raconte Julia Platsman, mère de triplés identiques de 14 mois dans l’Oregon. AUJOURD’HUI.com.

« Excusez-moi, vous n’avez pas voulu dormir ? Est-ce qu’on va être fous ce soir ? » a demandé Platsman, 31 ans, à ses fils triplés Cameron, Dominic et Beau, dans une interview. Vidéo TikTok« Touche-toi la tête si tu veux faire la folle ce soir. Oh non. Est-ce qu’on doit appeler papa et lui dire de rentrer du travail ? »

Platsman venait d’entrer dans la chambre de ses triplés, qui étaient bien éveillés – et rugissaient hystériquement – pendant ce qui était censé être leur sieste de l’après-midi.

Sans se soucier de retenir son propre rire, Platsman tourna la caméra vers Dominic qui riait. « Est-ce toi qui as été le meneur de tous ces empêchements au sommeil ? » demanda-t-elle. « Dominic, tu ne veux pas faire la sieste ? »

Platsman a alors demandé : « Beau-Beau, pas de sieste ? Tu as l’air un peu fatigué. » Beau a répondu avec un rire incontrôlable.

« OK, tu ne veux pas faire la sieste ? » dit Platsman. « C’est drôle de ne pas dormir ? »

La vidéo, sous-titrée « Je ne peux pas être en colère quand ils sont aussi mignons », montre Cameron, Dominic et Beau alignés selon leur ordre de naissance. TikTok a été charmé.

« Dominic est la raison pour laquelle les deux autres sont éveillés. »

« Beau dit : « Sortez ces hyènes d’ici. »

« Plus ils rient, plus vous leur témoignez de la grâce. Ils savent comment travailler leur maman ! »

« Triplez les efforts, triplez l’amour ! »

« Tant de gentillesse dans une seule pièce. »

La sieste se déroule généralement sans problème, explique Platsman.

« Ce sont généralement des bébés heureux, ils sont très souriants et leurs rires sont hilarants, mais ils ont aussi leurs moments d’agitation », dit-elle.

Platsman explique que les triplés ont le sommeil assez profond : ils dorment toute la nuit depuis l’âge de cinq mois et si l’un d’eux se réveille en pleurant, les deux autres continuent de dormir. Si l’un d’eux se réveille en jouant, c’est fini.

« En général, ils font très bien la sieste, mais nous nous demandons maintenant s’ils ont vraiment besoin de leur sieste de l’après-midi », explique Platsman. « Parfois, ils ne la font pas. »

Peu importe que les triplés soient fatigués ou non, Platsman les place au lit pour un moment de calme et les observe à travers le moniteur. « Tant qu’ils ne pleurent pas, ils peuvent jouer (dans leur berceau)… pendant leur heure de sieste prévue », dit-elle.

Le jour où Platsman a tourné, elle avait entendu ses triplés jouer dans leurs berceaux.

« Ils étaient tellement drôles… et ils éclataient de rire, et j’ai dû filmer ça », dit-elle.

Platsman a déclaré que ses triplés, nés à une minute d’intervalle, étaient en pleine forme.

« Cameron, l’aîné, est le plus joyeux et le plus maladroit », dit-elle. « Il est facile à vivre et très indépendant et joue avec ses propres jouets. »

Dominic, l’enfant du milieu, est le « joker ».

« C’est lui le meneur, il est le premier à ramper et à se relever. Il est tellement déterminé », dit-elle. « Nous le voyons tous en lui. » Lorsque Dominic se retrouve dans une situation difficile, dit-elle, ses frères le suivent.

Le plus jeune, Beau, est « très tendre ».

« C’est notre garçon sensible », dit Platsman. « Il veut faire des câlins et des câlins. Il est adorable. »

Les triplés suivent le même programme, explique Platsman.

« Même s’ils font la sieste et que deux d’entre eux se réveillent, nous réveillons le troisième, car cela gâche la journée s’ils ont tous des horaires différents », dit-elle. « Et si l’un est de mauvaise humeur, nous ne pouvons pas profiter des deux autres. »

Après la sieste ratée, Platsman a déclaré que les garçons s’étaient bien comportés même s’ils s’étaient endormis une heure plus tôt cette nuit-là.

« Nous ne pouvons rien contrôler et il faut vraiment en rire », dit Platsman à propos de l’éducation des triplés. « Lorsqu’ils vous offrent ces bons moments, il faut en profiter… et céder. »

Platsman tente d’aborder le stress avec humour.

« Je ris, mais on ressent un petit sentiment d’effroi parce qu’on se dit : « Oh mon Dieu, à quoi vont ressembler les prochaines heures ? », dit-elle. « Mais on y est parvenu… ils n’ont pas eu de crise. »

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com