Ces bâtiments auraient transformé l’horizon, mais ils n’ont jamais été construits

Dans une chronologie différente, la Bourse de New York aurait pu être hébergée dans une imposante tour en forme de temple maya ; Disney World aurait donné naissance à un parc d’attractions appelé Night World, et le Centre Pompidou de Paris aurait pu s’élever aussi haut qu’un œuf d’albâtre de 105 mètres de haut.

Pour chaque projet architectural réalisé, de nombreux autres ont été abandonnés ou oubliés, n’existant plus que sous forme d’esquisses ou de rendus. Ces prouesses non réalisées, dont beaucoup sont l’œuvre des architectes les plus célèbres du monde, sont présentées ensemble dans le recueil «L’Atlas de l’architecture jamais construite”, qui présente quelque 350 projets sélectionnés parmi 5 000 œuvres. Le livre imagine des paysages et des villes où l’argent n’est pas un problème, où les blocages bureaucratiques sont éliminés et où les visionnaires mettent en œuvre leurs concepts les plus clarifiés.

Les projets non réalisés sont des « visions pures et sans mélange », écrivent les auteurs Sam Lubell et Greg Goldin dans l’introduction. « Ils ont échappé aux inévitables modifications et coupes infligées par le marché ou la politique, qui, malheureusement, ternissent souvent les images brillantes en une réalité terne. »

Beaucoup de ces visions étaient trop idéalistes pour être jamais mises en pratique, comme l’essor des projets utopiques des années 1970 qui imaginaient un monde hautement futuriste. Les vicissitudes du marché financier mondial ont englouti d’autres projets, comme l’Opéra de Dubaï de 100 millions de dollars de l’architecte britanno-irakienne Zaha Hadid, qui s’est effondré pendant la Grande Récession des années 2000, comme de nombreux autres projets.

D’autres projets n’ont tout simplement pas pu réunir les fonds nécessaires, comme le National Jazz Center de la Nouvelle-Orléans, qui devait devenir une nouvelle icône culturelle après l’ouragan Katrina, ou l’église idyllique d’Ålesund, en Norvège, dont la structure en béton imitait le paysage alpin mais qui s’est avérée trop coûteuse pour les dons des paroissiens. Parmi les problèmes financiers banals, citons l’hôtel Xanadu de Las Vegas qui devait transformer le Strip en 1975, mais qui a été abandonné en raison de désaccords sur la question de savoir qui paierait la facture des égouts.

Dans certains cas, la mort prématurée d’un architecte ou d’un promoteur a entraîné la mort de son projet avec lui. Si l’architecte polonais Matthew Nowicki n’avait pas été victime d’un accident d’avion en 1950, il aurait supervisé la transformation de Chandigarh, dans le nord de l’Inde. Au lieu de cela, l’architecte franco-suisse Le Corbusier est connu pour son travail de plusieurs décennies sur cette ville planifiée. Et au Kenya, un hommage préhistorique à l’histoire de l’humanité par Daniel Libeskind, intitulé Ngaren : Museum of Humankind, serait en construction dans la vallée du Grand Rift, si le fondateur du projet, Richard Leakey, n’était pas décédé en 2022. (Depuis lors, le site du bâtiment a changé, selon le livre, ce qui rend le projet de Libeskind incompatible)

Certains des projets les plus marquants ont été rejetés en raison de leur design. L’architecte japonais Seiichi Shirai a conçu en 1954 un projet à la fois serein et solennel pour le Temple des Catastrophes Atomiques, qui s’efforçait d’atteindre une certaine « pureté formelle » et ressemblait à un nuage en forme de champignon, selon les auteurs. Publiés l’année même où le Parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima de Kenzo Tange a été achevé, les plans n’ont pas été pris au sérieux, bien que Shirai ait été reconnu pour son design des décennies plus tard lorsqu’il a remporté le Prix Pritzker à titre posthume.

Et bien qu’il y ait eu de nombreux projets architecturaux qui ont été critiqués en ligne pour leur forme (voir : Navirele Talkie-walkie) ou leur nom (voir : PENN15) a déclenché des conspirations sur Internet que le projet n’a pas pu surmonter. En 2011, le studio MVRDV de Rotterdam a présenté des excuses pour son projet de complexe de luxe en Corée du Sud appelé The Cloud. Avec ses deux tours droites interrompues par des étages en forme de nuage cotonneux, les critiques ont affirmé qu’il ressemblait au World Trade Center englouti dans des panaches de fumée lors des attentats du 11 septembre, et il a finalement été abandonné.