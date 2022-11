Ces baristas mènent une campagne nationale pour syndiquer Starbucks. Cela a eu un coût

New York

Ils venaient d’horizons très différents et de différentes régions du pays, chacun avec des raisons différentes de à la recherche d’un emploi chez Starbucks. Peu de ces travailleurs avaient pensé aux syndicats lorsqu’ils ont commencé à travailler dans la chaîne de café. Mais maintenant, ils sont au centre de l’une des campagnes de syndicalisation les plus réussies avoir lieu aux États-Unis depuis des décennies.

Naomi Martinez, 25 ans, de Phoenix, a commencé à travailler chez Starbucks il y a deux ans pour pouvoir se permettre de terminer ses études. La société offre un soutien aux frais de scolarité pour un programme en ligne à l’Arizona State University.

Michelle Eisen, 39 ans, de Buffalo, New York, est la régisseuse de production de la Irish Classical Theatre Company locale. Elle a rejoint Starbucks en 2010 car elle avait besoin d’une assurance maladie.

Tori Tambellini, 23 ans, de Pittsburgh, a commencé à travailler dans la chaîne de café en 2019 parce que, en tant que junior à l’université dans son premier appartement, elle voulait gagner de l’argent pour payer le loyer – et aussi pour obtenir du café gratuit.

Et Nabretta Hardin, 23 ans, de Memphis, a déclaré qu’elle voulait travailler dans son Starbucks local car il semblait que les employés s’amusaient bien à interagir avec les clients.

Martinez, Eisen, Tambellini et Hardin font partie des centaines de baristas Starbucks à travers les États-Unis qui ont aidé à organiser leurs collègues et à organiser des votes syndicaux.

Le premier magasin appartenant à Starbucks à avoir voté pour un syndicat a eu lieu il y a moins d’un an, en décembre 2021, au endroit où travaillait Eisen. Depuis lors, les travailleurs de 243 autres magasins répartis sur 38 États ont voté pour rejoindre Starbucks Workers United – c’est plus de cinq magasins par semaine.

Des votes ont eu lieu dans 25 autres magasins, mais les résultats n’ont pas encore été certifiés par le National Labor Relations Board, l’agence fédérale qui supervise les votes. Et 18 localités supplémentaires sont soit en train de procéder, soit en attente de votes. Jusqu’à présent, le syndicat a obtenu un taux de réussite impressionnant de 83 % parmi les magasins où les votes ont été complétés.

Cela a été un véritable effort de base, avec des baristas dans chaque magasin recueillant des signatures de leurs collègues, les invitant à soutenir le syndicat et répondant aux arguments antisyndicaux avancés par la direction.

Les efforts de Martinez, Eisen, Tambellini et Hardin ont non seulement secoué le géant du café, mais ils ont également inspiré les travailleurs d’autres détaillants et points de restauration à travers le pays, alimentant une augmentation des votes de syndicalisation jusqu’à présent cette année, y compris Apple retail magasins, Chipotle et Home Depot.

“Gagner est contagieux”, a déclaré Todd Vachon, professeur d’études du travail et de relations d’emploi à l’Université Rutgers. « Cela a été très visible. C’est géographiquement diversifié. Il y a des magasins dans des états très rouges, au Nord et au Sud, à l’Est et à l’Ouest. Le rythme auquel cela se passe est effréné. C’est remarquable.

Mais en jouant un rôle de premier plan dans les efforts de syndicalisation chez Starbucks, les quatre baristas, ainsi que des centaines de leurs homologues qui ont également été actifs dans l’effort, ont mis leurs propres moyens de subsistance en danger.

Eisen a conservé son emploi au magasin Buffalo, mais Hardin et Tambellini ont été licenciés après le début des efforts d’organisation, et Martinez dit qu’un organisateur de son magasin Phoenix a été licencié. Le syndicat a déposé des plaintes pour pratiques de travail déloyales en son nom, ainsi que plus de 100 autres employés qui, selon lui, ont été licenciés à tort pour leur soutien au syndicat.

“Quand ils m’ont dit que j’étais licencié, j’avais peur du loyer et les courses et je venais de découvrir que ma voiture avait besoin de 900 $ de travail pour passer l’inspection, alors j’étais vraiment inquiet », a déclaré Tambellini.

De nombreux des employés qui ont été licenciés ont déclaré qu’ils avaient d’abord pensé que leurs solides antécédents professionnels les protégeraient d’être lâcher prise même s’ils soutenaient activement le syndicat.

“Quand j’ai appelé ma mère et lui ai dit que je soutenais le syndicat, la seule chose qu’elle avait à dire était ‘Ils vont te virer'”, a déclaré Tambellini. “J’ai dit: ‘Pas question, mon manager m’aime, je suis primé.’ J’ai donc été surpris de voir à quel point l’entreprise m’a attaqué.

Hardin et six autres partisans du syndicat dans son magasin de Memphis ont déclaré avoir été licenciés pour avoir autorisé une équipe de télévision travaillant sur un reportage sur l’effort d’organisation dans le magasin après l’heure de fermeture.

Hardin et plusieurs de ses collègues licenciés à Memphis ont récemment été réembauchés après que Starbucks ait perdu l’affaire de pratique déloyale de travail devant le NLRB et un tribunal fédéral. Starbucks défend les licenciements et a déclaré qu’il continue de faire appel de la décision qui l’a forcé à réembaucher les travailleurs.

“Nous avons interjeté appel parce que ces personnes ont violé de nombreuses politiques en omettant de maintenir un environnement de travail sécurisé et de respecter des normes de sécurité importantes”, a déclaré la société.

Pourtant, la plupart des travailleurs licenciés à l’échelle nationale rester sans travail, y compris Tambellini. Tambellini et Starbucks ont déclaré que son licenciement était survenu après qu’elle ait été citée pour avoir enfreint les règles de présence. Elle nie avoir fait quelque chose de mal.

Beaucoup de travailleurs ont pu atterrir sur leurs pieds. Certains sont allés travailler pour le syndicat lui-même, en tant qu’organisateurs rémunérés. D’autres ont trouvé un nouvel emploi auprès d’employeurs désespérés de trouver de l’aide sur le marché du travail actuel.

« La pizzeria d’à côté [to the Starbucks store I worked at] m’a proposé un emploi presque immédiatement », a déclaré Tambellini.

Starbuck insiste sur le fait qu’aucun des employés, qu’il qualifie de « partenaires », n’a été licencié pour son activité syndicale, et il continue de lutter contre les cas alléguant un licenciement abusif devant le NLRB ou devant les tribunaux.

“Aucun partenaire de Starbucks n’a été ou ne sera sanctionné pour avoir soutenu ou s’être engagé dans une activité syndicale légale”, la société a déclaré dans un déclaration. “Mais l’intérêt pour un syndicat n’exempte pas les partenaires de suivre les politiques et procédures qui s’appliquent à tous les partenaires.”

L’entreprise dit qu’il respecte le droit des employés de voter pour un syndicat, mais estime que les employés sont mieux lotis sans qu’un « tiers » tel qu’un syndicat ne s’interpose entre la direction et les travailleurs.

Richard Bensinger, ancien directeur de l’organisation de la fédération syndicale AFL-CIO et conseiller de Starbucks Workers United, a déclaré qu’il n’avait jamais vu une campagne plus antisyndicale menée par une entreprise.

“C’est devenu une épidémie de tirs dans tout le pays”, a-t-il déclaré. « C’est un ciblage des dirigeants syndicaux pour la moindre des choses, comme la violation du code vestimentaire. Ce n’est pas subtil.

Le syndicat a également déposé des plaintes concernant les magasins Starbucks qui ont été définitivement fermés après que les travailleurs y ont voté pour le syndicat ou se sont présentés aux élections. Starbucks a déclaré que les décisions de fermeture du magasin avaient été prises en fonction de problèmes de sécurité pour les employés du magasin, et non en fonction de l’activité syndicale.

Le syndicat a déposé 398 plaintes pour pratiques de travail déloyales contre Starbucks depuis le début de la campagne de syndicalisation l’an dernier, tandis que Starbucks a déposé 15 plaintes contre le syndicat. Le NLRB a enquêté et a déposé 43 plaintes, toutes contre l’entreprise, couvrant 141 des 398 accusations portées par le syndicat.

Beaucoup d’organisateurs sont jeunes, comme Hardin, Tambellini et Martinez, qui ont la vingtaine.

“Leur énergie et leur réticence à accepter la façon dont les choses sont sont la raison pour laquelle nous en sommes là”, Eisen dit de ses collègues. « La nouvelle génération ne s’excuse pas d’en vouloir plus et ne demande pas la permission. Ils le font juste.

Dans le passé, la plupart les efforts d’organisation syndicale étaient déployés dans des usines ou d’autres entreprises où les employés avaient l’intention de faire carrière et voulaient améliorer les emplois qu’ils espéraient avoir pour les décennies à venir.

Mais de nombreux dirigeants syndicaux de Starbucks n’avaient pas l’intention de rester à long terme. Même Eisen, qui travaille pour l’entreprise depuis 12 ans, avait prévu de démissionner avant le début de l’effort d’organisation l’année dernière, car l’assurance maladie proposée par Starbucks n’offrait plus un niveau de couverture qui valait la peine d’y travailler.

«Les avantages pour la santé pour lesquels j’étais venu dans l’entreprise – les coûts n’ont cessé d’augmenter et les avantages de baisser. Je pensais juste que ça n’en valait plus la peine », a-t-elle déclaré. «Je pense que lorsque j’ai commencé là-bas, une partie de l’attrait était qu’ils se souciaient de leurs employés et de la communauté. C’est au cours des dernières années que les choses ont vraiment changé dans la façon dont ils traitaient les employés.

Mais même s’ils n’avaient peut-être pas l’intention de rester à long terme chez Starbucks et n’avaient jamais pensé aux syndicats auparavant, ils disent que la campagne de syndicalisation de Starbucks est devenue un élément central de leur vie, et presque un emploi à temps plein en dehors du travail.

“Le mouvement a littéralement changé ma vie”, a déclaré Martinez. «Je n’ai pas l’intention de quitter mon magasin à tout le moins jusqu’à ce que nous obtenions un premier contrat. Je veux être impliqué dans le fonctionnement de mon lieu de travail.

Vouloir s’impliquer est un moteur pour de nombreux organisateurs. Ils disent qu’au-delà de vouloir voir des améliorations dans les salaires et les avantages sociaux, ils veulent surtout avoir une voix au travail, une voix qui, selon eux, peut être mieux obtenue avec un syndicat.

De plus, après avoir traversé une pandémie, beaucoup veulent que des règles soient mises en place pour se sentir en sécurité au travail. Et ils veulent avoir la possibilité de faire appel de ce qu’ils disent être des critiques ou des licenciements disciplinaires injustes.

Il pourrait être facile de rejeter ce que Starbucks Workers United a accompli : les magasins qui ont voté pour rejoindre le syndicat représentent seulement environ 6 000 de l’entreprise 235 000 employés dans ses magasins d’entreprise aux États-Unis.

De plus, le syndicat n’a encore obtenu aucun contrat pour syndiqué des employés. Le syndicat et la direction se désignent l’un l’autre comme la raison pour laquelle les négociations n’ont pas progressé, même dans les magasins organisés depuis des mois.

Mais le mouvement chez Starbucks est un changement important pour la main-d’œuvre américaine, qui a vu l’adhésion syndicale chuter régulièrement au cours des 40 dernières années, passant de 16,8 % des travailleurs des entreprises du secteur privé en 1983, la première année où le ministère du Travail a commencé à suivre l’adhésion syndicale. , à seulement 6,1 % en 2021.

Gagner des élections est difficile pour les syndicats. La direction encourt peu de pénalités si elle licencie des employés pour leur soutien à un syndicat – ils n’ont qu’à rembourser le salaire, plus des intérêts, moins l’argent que l’employé a gagné ailleurs pendant son licenciement, sans pénalité. Les entreprises peuvent fermer des sites qui tentent de s’organiser. Et ils ont la capacité d’exiger que les employés assistent à des présentations au cours desquelles ils exposent des arguments contre le vote pour un syndicat, et de rendre difficile pour les organisateurs syndicaux de contacter les employés pour faire valoir leur point de vue.

La difficulté à gagner des voix syndicales est en partie la raison pour laquelle si peu de travailleurs américains sont représentés par des syndicats et la nature changeante de la main-d’œuvre en est une autre. Il n’y a pas autant d’emplois dans les secteurs les plus syndiqués, comme la fabrication ou le transport, de nos jours — et les emplois qui existent sont confrontés à une plus grande concurrence de la part de rivaux non syndiqués ici et à l’étranger, ce qui entraîne des pertes d’emplois dans les entreprises syndiquées.

Pendant ce temps, la vente au détail et les services alimentaires sont devenus une part beaucoup plus importante de l’économie américaine, avec plus de 23 millions d’emplois entre eux, soit près de deux fois plus que dans les usines américaines. Seulement 3,2 % des travailleurs du commerce de détail et de la restauration sont syndiqués.

La campagne de recrutement de Starbucks n’a peut-être fait qu’une petite brèche dans ce nombre jusqu’à présent, mais c’est une première étape importante, a déclaré Rutgers Vachon.

« Nous ne sommes plus une économie manufacturière. Nous sommes une économie de services et de connaissances. Les travailleurs de Starbucks démontrent vraiment qu’il est possible de se syndiquer dans une industrie où l’on pensait qu’il était impossible de se syndiquer, en raison d’un taux de roulement élevé et d’un pourcentage élevé de jeunes », a-t-il déclaré. « Il s’avère que le fait d’avoir autant de jeunes travailleurs a été la clé de leur succès. Les jeunes sont le groupe démographique qui pense qu’ils peuvent changer le monde.