Ces banques sont solides et bon marché. Mais les investisseurs doivent être prudents

Alors que le secteur bancaire fait face à une myriade de vents contraires – notamment des réglementations plus strictes, des taux d’intérêt élevés et la surveillance des agences de notation américaines – les actions financières semblent bon marché. Mais le Club fait preuve de prudence en ce qui concerne nos deux noms bancaires : Wells Fargo (WFC) et Morgan Stanley (MS). L’indice KBW Bank, un indice boursier de référence du secteur bancaire, a chuté de plus de 26 % au cours des six derniers mois dans un contexte de malaise persistant des investisseurs suite à l’effondrement de la Silicon Valley Bank en mars. Les actions de Wells Fargo et de Morgan Stanley ont perdu respectivement 8,52 % et 13,73 % au cours de la même période. Mais bien que les deux sociétés aient des fondamentaux solides et soient abordables aux niveaux actuels, nous ne pouvons pas recommander aux investisseurs d’acheter plus d’actions pour le moment étant donné l’incertitude persistante quant à la santé du secteur des services financiers au sens large. « Je ne peux pas encore te dire d’appuyer sur la gâchette [even] alors que Wells Fargo et Morgan Stanley sont aussi bon marché que tous », a déclaré Jim Cramer lors de la réunion mensuelle du Club en août. Contexte bancaire Lorsque la Silicon Valley Bank et d’autres prêteurs régionaux ont été contraints de fermer leurs portes plus tôt cette année, le secteur bancaire américain a été confrontée à sa plus grande crise de confiance depuis la crise financière mondiale de 2007-2009. Les secousses se sont propagées à l’échelle mondiale, le groupe UBS (UBS) étant contraint de racheter le prêteur suisse en difficulté Credit Suisse quelques mois plus tard. Les banques opèrent également dans un contexte de taux d’intérêt élevés Pour lutter contre une inflation élevée depuis des décennies, la Réserve fédérale a procédé à 11 hausses de taux depuis le lancement d’une campagne de resserrement de la politique monétaire en mars 2022. La dernière hausse de 25 points de base de la banque centrale le mois dernier a porté les coûts d’emprunt de référence à leur plus haut niveau dans plus de 22 ans . Certes, des taux plus élevés peuvent être bénéfiques pour les banques. La rentabilité des prêts augmente souvent si l’écart entre ce qui est payé sur les dépôts et ce qui est généré sur les prêts s’élargit. Mais les institutions habituées à des années de politique monétaire accommodante de la Fed ont dû se réajuster et gérer le risque lorsque la banque centrale a doublé son resserrement. Cela a créé des complications pour beaucoup, au premier rang desquelles SVB. Une forte hausse des taux nuit également à la banque d’investissement, en particulier dans une grande banque comme Morgan Stanley. Le géant de Wall Street a précédemment bénéficié de la structuration des offres publiques initiales pour les entreprises, ainsi que de la préparation du terrain pour les fusions et acquisitions. Mais avec des coûts d’emprunt plus élevés pour les entreprises clientes, les banques ont vu les bénéfices des banques d’investissement diminuer. Dans le même temps, les banques font l’objet d’un examen minutieux de la part des agences de notation américaines. Moody’s a déclassé 10 petites et moyennes banques américaines le 7 août, tandis que Bank of New York Mellon (BK) et State Street (STT) ont été mises sous surveillance. « Les banques américaines continuent de faire face aux risques de taux d’intérêt et de gestion actif-passif (ALM) avec des implications pour la liquidité et le capital », a déclaré Moody’s. S & P Global a emboîté le pas lundi, citant des conditions de fonctionnement difficiles pour le secteur bancaire régional, faisant chuter les actions de nombreuses grandes banques. Au milieu de tous ces défis, les régulateurs américains ont proposé fin juillet de renforcer les exigences de fonds propres pour les plus grandes banques du pays – une évolution qui pourrait grignoter les flux de revenus des banques si elles sont obligées de prêter moins pour détenir plus de capital. Pourtant, les grandes banques seront finalement en mesure de gérer tout nouvel obstacle réglementaire, a déclaré Chris Kotowski d’Oppenheimer à CNBC. « Les banques s’adapteront aux capitaux au fil du temps », a-t-il déclaré. Oppenheimer a réduit vendredi ses objectifs de prix pour une multitude de grandes banques, dont Morgan Stanley, arguant que le groupe n’a pas encore complètement récupéré depuis la fermeture de SVB. Globalement, il y a trop d’incertitude en ce moment pour que le Club investisse davantage dans les actions bancaires. Il est très difficile d’évaluer équitablement les noms financiers et de déterminer le rendement ultime des capitaux propres tangibles moyens des actionnaires ordinaires, ou ROTCE, si les banques sont obligées de réduire leurs prêts. Les investisseurs considèrent ROTCE comme un indicateur clé pour évaluer le potentiel de bénéfices et le multiple de valorisation d’une banque. « Comment pouvez-vous mettre un ratio cours / bénéfice sur quelque chose dont nous ne savons pas ce qu’ils vont gagner? » Jim a dit la semaine dernière. Ce que nous savons, c’est que Wells Fargo et Morgan Stanley ont tous deux de solides positions en capital avec des liquidités excédentaires à restituer aux actionnaires, selon le test de résistance de la Fed en juin. Avec Morgan Stanley, il pourrait y avoir des pousses vertes pour la banque d’investissement. Jim a déclaré qu’il pourrait y avoir une reprise des fusions grâce à Big Tech, ce qui pourrait stimuler une partie longtemps dormante des activités de Morgan Stanley. Pour Wells Fargo, la société rachète la plupart des actions de toutes les grandes banques. Et l’entreprise continue d’avoir un fort récit de retour sous la direction du PDG Charles Scharf. « Cependant, Wells et Morgan Stanley ne peuvent être aussi forts que le maillon le plus faible. Sans fusions bancaires [and] les coûts de main-d’œuvre, il n’y a aucun moyen de savoir de quelles banques ils seront les otages « , a déclaré Jim. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long WFC, MS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Une photo de fichier combiné montre Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America et Goldman Sachs. Reuter