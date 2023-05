Ces autocollants UV vous avertissent lorsqu’il est temps de réappliquer de la crème solaire

Le port d’un écran solaire est crucial pour protéger votre peau des rayons UV nocifs. Les experts conviennent que vous devriez réappliquer votre crème solaire toutes les deux heures, peut-être plus tôt si vous nagez ou transpirez à l’extérieur. Parfois, cela peut être difficile à suivre. Heureusement, il existe de nouveaux autocollants UV qui prétendent vous aider à vous souvenir.

J’ai testé quelques marques qui fabriquent des autocollants UV qui vous aident à savoir quand votre crème solaire a cessé de vous protéger. Pour obtenir les résultats les plus précis, j’ai testé ces autocollants UV avec différents types d’écrans solaires (minéraux, chimiques et combinaisons des deux). Les résultats étaient inattendus. Continuez à lire pour savoir ce que vous devez savoir sur la réapplication de crème solaire et à quoi vous attendre lors de l’utilisation d’autocollants UV.

Que sont les autocollants UV ?

Les autocollants UV détectent le rayonnement ultraviolet du soleil. Lorsqu’un écran solaire est appliqué sur l’autocollant, il doit devenir transparent, ce qui signifie que vous êtes protégé des rayons nocifs. Les autocollants qui deviennent violets vous avertissent que vous avez perdu cette protection et que vous devez réappliquer de la crème solaire. L’idée est que ces autocollants vous diront quand vous devez réappliquer bien avant que vous ne soyez alerté à l’ancienne – un coup de soleil brûlant et rouge.

j’ai testé Autocollants UV de SpotMyUV. Ils sont facilement disponibles sur Amazone et Cible pour environ 15 $. A noter que j’ai d’abord testé Autocollants UV UVIFY, une alternative économique à SpotMyUV. Ces autocollants ne fonctionnaient pas pour moi et ne devenaient pas clairs, même après plusieurs couches de crème solaire. Heureusement, les autocollants SpotMyUV ont changé de couleur pour moi.

Rappelez-vous de réappliquer votre crème solaire.

Les autocollants SpotMyUV ne testent pas nécessairement l’efficacité de votre crème solaire ou le niveau de SPF. Cela est laissé aux laboratoires spécialisés de haute technologie. Il peut cependant vous indiquer quand votre crème solaire ne vous protège plus ou ne vous protège plus.

Comment utiliser les autocollants UV ?

Je les ai testés sur mon balcon ensoleillé. Caroline Igo/Crumpe

J’ai suivi les instructions au dos de la pochette. Tout d’abord, retirez les autocollants du papier et appliquez-les sur le haut de votre bras ou sur toute autre peau exposée au soleil. Ensuite, couvrez votre peau exposée et votre autocollant avec un écran solaire, attendez 30 secondes et frottez doucement l’écran solaire. Après une minute au soleil (ou plus longtemps s’il y a une couverture nuageuse), les autocollants doivent passer du violet foncé au clair. Un autocollant transparent signifie que vous êtes protégé.

Dans ma propre expérience, j’ai appliqué un testeur sur le haut de mon bras, puis quatre autocollants sur le haut de mes jambes. J’ai ensuite attendu 30 secondes pour laisser la crème solaire absorber avant de la frotter. Cependant, j’ai vu sur TikTok que certains attendent 15 minutes complètes avant de frotter la crème solaire et de sortir. Quoi qu’il en soit, je crois que nous avons obtenu des résultats similaires.

Évaluer mes propres autocollants UV sous le soleil

Caroline Igo/Crumpe

J’ai testé ces autocollants SpotMyUV par une chaude journée où les UV étaient à neuf et qu’il y avait une couverture nuageuse minimale. Au cours de mon expérience de 2 heures, je me suis assis au soleil sur mon balcon et j’ai promené mon chien.

J’ai testé quatre marques de crème solaire différentes avec quatre autocollants de détection. Deux écrans solaires étaient chimiques, un était minéral et le dernier écran solaire était une combinaison de minéraux et de produits chimiques.

Crème solaire chimique

J’ai recouvert l’autocollant UV en haut à gauche avec Super goup ! Crème solaire invisible. Il contient de l’avobenzone, de l’homosalate, de l’octisalate et de l’octocrylène et a un FPS de 40. Cet écran solaire est un peu différent de la plupart des écrans solaires chimiques, car il est transparent et léger. J’étais intéressé de voir si cette formule fonctionnerait toujours avec ces autocollants UV.

L’autocollant en bas à droite était recouvert de Crème solaire Oh My Bod de Everyday Humans. Comme Supergoop, cet écran solaire contient de l’avobenzone, de l’homosalate, de l’octisalate et de l’octocrylène. Cependant, Everyday Humans a l’apparence et la sensation d’un écran solaire traditionnel. Il a également un FPS de 50.

Crème solaire minérale

L’autocollant UV en bas à gauche était recouvert de EleVen by Venus Williams Sérum Solaire Inégalé. Il contient de l’oxyde de zinc et a un FPS de 40. J’ai choisi ce produit non seulement parce que c’est le meilleur écran solaire minéral, mais parce que je voulais tester une formule minérale avec les autocollants.

Crème solaire combinée

Enfin, j’ai utilisé EltaMD UV Crème solaire quotidienne sur l’autocollant en bas à droite. Cet écran solaire léger contient à la fois de l’oxyde de zinc et de l’octinoxate. C’était un bon écran solaire à comparer aux résultats de l’écran solaire tout minéral.

Mes résultats inattendus

Les autocollants UV lorsque je les ai appliqués pour la première fois. Caroline Igo/Crumpe

J’ai été choqué (et un peu confus) par mes résultats. Je dois d’abord noter qu’après avoir attendu 30 secondes et frotté doucement la crème solaire sur les autocollants, un film collant s’est détaché. Je pensais que c’était peut-être la crème solaire, mais cela s’est produit sur chaque autocollant. J’ai cherché des réponses sur le site Web de SpotMyUV mais je n’ai rien trouvé; Je ne sais pas si cela est censé se produire. D’après le site, chaque autocollant a trois couches. Cela aurait pu être la première couche qui se détachait lorsque j’ai frotté la crème solaire et cela aurait pu fausser mes résultats. Quoi qu’il en soit, voici ce que j’ai trouvé.

Mes résultats dans la première minute :

Caroline Igo/Crumpe

Super goup ! Invisible (Chimique, SPF 40) : Devenu violet clair

(Chimique, SPF 40) : Devenu violet clair Sérum Solaire Inégalé (Minéraux, FPS 40) : n’a éclairci qu’une nuance

(Minéraux, FPS 40) : n’a éclairci qu’une nuance EltaMD UV Quotidien (Combo, FPS 40 ) : Devenu presque complètement clair

(Combo, FPS 40 : Devenu presque complètement clair Les humains de tous les jours Oh My Bod (Chimique, SPF 50) : Devenu presque complètement clair

Mes résultats dans les 5 premières minutes :

Caroline Igo/Crumpe

Super goup ! Invisible (Chimique, SPF 40) : Devenu clair avec une traînée de violet

(Chimique, SPF 40) : Devenu clair avec une traînée de violet Sérum Solaire Inégalé (Minéraux, FPS 40) : n’a éclairci qu’une nuance

(Minéraux, FPS 40) : n’a éclairci qu’une nuance EltaMD UV Quotidien (Combo, FPS 40 ) : Devenu clair avec une traînée de violet clair

(Combo, FPS 40 : Devenu clair avec une traînée de violet clair Les humains de tous les jours Oh My Bod (Chimique, SPF 50) : devenu complètement transparent

Les autocollants sont restés ainsi jusqu’à la première demi-heure environ. L’autocollant de protection solaire minérale a commencé à devenir plus violet, alors j’ai réappliqué Everyday Humans Oh My Bod sur trois des quatre testeurs.

Mes résultats après 30 minutes et une seconde application de crème solaire chimique :

Caroline Igo/Crumpe

Super goup ! Invisible (Chimique, SPF 40) : devenu complètement transparent

(Chimique, SPF 40) : devenu complètement transparent Sérum Solaire Inégalé (Minéral, SPF 40) : Devenu complètement clair

(Minéral, SPF 40) : Devenu complètement clair EltaMD UV Quotidien (Combo, FPS 40 ) : Devenu complètement clair

(Combo, FPS 40 : Devenu complètement clair Les humains de tous les jours Oh My Bod (Chimique, SPF 50) : Est resté complètement clair

Mes résultats au bout d’une heure :

CNET/Caroline Igo

Super goup ! Invisible (Chimique, SPF 40) : Un ruban est devenu violet clair

(Chimique, SPF 40) : Un ruban est devenu violet clair Sérum Solaire Inégalé (Minéraux, SPF 40) : Est resté complètement clair

(Minéraux, SPF 40) : Est resté complètement clair EltaMD UV Quotidien (Combo, FPS 40 ) : viré au violet clair

(Combo, FPS 40 : viré au violet clair Les humains de tous les jours Oh My Bod (Chimique, SPF 50) : a commencé à virer au violet clair

Je suis ensuite sorti me promener au soleil. J’ai remarqué que l’autocollant en bas à gauche avec une couche de crème solaire minérale et une couche de crème solaire chimique restait clair. L’autocollant en bas à droite qui ne contenait qu’une seule couche de crème solaire chimique a commencé à virer au violet. L’autocollant en haut à gauche avec deux couches de crème solaire chimique avait un ruban de violet foncé, et l’autocollant en haut à droite avec une couche de crème solaire combinée et une couche de produit chimique était presque entièrement violet.

Mes résultats après deux heures :

À ce moment-là, le soleil s’était déplacé. Caroline Igo/Crumpe

Super goup ! Invisible (Chimique, SPF 40) : Un éclat virant au violet foncé

(Chimique, SPF 40) : Un éclat virant au violet foncé Sérum Solaire Inégalé (Minéral, SPF 40) : A viré au violet clair tacheté

(Minéral, SPF 40) : A viré au violet clair tacheté EltaMD UV Quotidien (Combo, FPS 40 ) : Devenu complètement violet foncé

(Combo, FPS 40 : Devenu complètement violet foncé Les humains de tous les jours Oh My Bod (Chimique, SPF 50) : A viré au violet tacheté

Deux heures est le temps recommandé pour réappliquer votre crème solaire. Ceci a conclu mon expérience.

Les autocollants UV fonctionnent-ils vraiment ?

Les autocollants UV que j’ai testés sont devenus clairs lorsqu’ils sont recouverts d’un écran solaire et exposés au soleil. Dans cet aspect, je dirais que ces autocollants fonctionnent. Cependant, les résultats que j’ai obtenus ne reflétaient pas avec précision à quel point chaque crème solaire me protégeait du soleil. Premièrement, je n’ai pas réussi à faire en sorte que l’autocollant avec un écran solaire minéral devienne complètement transparent. Cela aurait pu être une erreur de l’utilisateur – peut-être que je n’ai pas postulé suffisamment la première fois. La marque prétend travailler avec des écrans solaires minéraux et chimiques, mais je ne trouve aucune étude pour étayer cette affirmation. De plus, Supergoop n’est pas devenu aussi clair que l’autocollant avec Everyday Humans. Je me demande si cela a à voir avec la formule étant très différente de la crème solaire traditionnelle. En regardant leur site Web, il semble qu’il a été conçu pour fonctionner avec un écran solaire blanc et épais typique.

Je ne compterais pas uniquement sur ces autocollants UV. D’autant plus que j’ai trouvé qu’ils ne fonctionnaient pas tout à fait avec un écran solaire minéral. Cependant, ils ne peuvent pas vous faire de mal s’ils vous aident à vous souvenir de présenter une nouvelle demande. Le meilleur écran solaire que vous puissiez avoir est n’importe quel écran solaire que vous porterez et réappliquerez réellement.