Ces auteurs affirment qu’Open AI a volé leurs livres pour former ChatGPT. Maintenant, ils poursuivent

Lorsque le romancier Douglas Preston a vu ChatGPT pour la première fois, il a décidé de faire une petite expérience.

Il a demandé au chatbot alimenté par l’intelligence artificielle d’écrire un poème sur AXL Pendergast, un personnage fictif d’une série de romans policiers qu’il écrit avec Lincoln Child.

« Il a écrit ce merveilleux poème en distiques héroïques. Mais quand je l’ai lu, j’ai réalisé qu’il en savait tellement sur ce personnage – bien plus qu’il n’aurait pu en savoir simplement en grattant Wikipédia ou en critiques du livre », a déclaré Preston. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« C’est à ce moment-là que j’ai été un peu perturbé et j’ai pensé : ça a ingéré mes livres. »

Preston est maintenant l’un des nombreux auteurs qui lancent une action en justice contre Open AI, le créateur de ChatGPT, accusant l’entreprise d’avoir piraté illégalement des centaines de livres en ligne et de les utiliser pour entraîner son IA sans consentement ni compensation.

L’Authors Guild, un groupe professionnel américain d’écrivains, a déposé mardi le recours collectif proposé au nom de 17 plaignants, dont Preston, George RR Martin, Jodi Picoult, Michael Connelly et Jonathan Franzen.

OpenAI n’a pas répondu aux allégations de piratage, mais a déclaré dans une déclaration à CBC : « Nous respectons les droits des écrivains et des auteurs et pensons qu’ils devraient bénéficier de la technologie de l’IA.

« Nous avons des conversations productives avec de nombreux créateurs du monde entier, y compris la Guilde des auteurs, et avons travaillé en coopération pour comprendre et discuter de leurs préoccupations concernant l’IA », indique le communiqué.

« Nous sommes optimistes et continuerons à trouver des moyens mutuellement bénéfiques de travailler ensemble pour aider les gens à utiliser les nouvelles technologies dans un écosystème de contenu riche. »

« Nous sommes ici pour nous battre »

Les IA comme ChatGPT apprennent à générer du nouveau contenu en ingérant d’abord d’énormes pans de contenu existant – qu’il s’agisse d’art, de texte ou de musique – souvent récupérés sur Internet.

Reste à savoir si cela constitue une violation de la loi sur le droit d’auteur, mais c’est une question qui est actuellement examinée devant les tribunaux.

Plusieurs entreprises qui utilisent l’IA générative – notamment Meta Platforms et Stability AI – sont confrontées à des poursuites similaires de la part d’écrivains, d’artistes visuels et de rédacteurs de codes sources.

Daniel Anthony, avocat spécialisé dans les marques et les droits d’auteur, du cabinet Smart & Biggar de Toronto, affirme qu’il pourrait y avoir des arguments selon lesquels ChatGPT viole la loi sur les droits d’auteur, même si cela dépend beaucoup des détails.

« Supposons qu’un produit d’IA particulier ait été formé sur le livre Boule d’argent. Comment ont-ils acquis un exemplaire de ce livre ? A-t-il été acheté ou simplement trouvé sur Internet (qui pourrait même être une copie piratée) ? Même si elle a été achetée, l’IA a-t-elle « lu » le livre, ou une nouvelle copie a-t-elle été réalisée et entrée dans une base de données pour la formation ? », a-t-il déclaré à CBC dans un courriel.

« Ces détails peuvent être pertinents pour déterminer si une copie illégale a eu lieu. »

Les défendeurs d’AI ont fait valoir que leur utilisation de données de formation extraites d’Internet est considérée comme une utilisation équitable en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur.

La Guilde des auteurs dit qu’il n’y a rien de juste à cela.

« Pour préserver notre littérature, les auteurs doivent avoir la capacité de contrôler si et comment leurs œuvres sont utilisées par l’IA générative », Maya Shanbhag Lang, présidente de la Authors Guild, a déclaré dans un communiqué.

« Nos membres sont diversifiés et passionnés. Notre personnel, qui comprend une formidable équipe juridique, possède une expertise en matière de droit d’auteur. Tout cela pour dire : nous ne prenons pas cette poursuite à la légère. Nous sommes ici pour nous battre. »

Copieurs d’IA

La Guilde des auteurs appelle OpenAI et d’autres créateurs d’IA générative à trouver un moyen de rémunérer équitablement les créateurs dont le travail est utilisé pour former leurs systèmes.

Déjà, dit-il, les auteurs perdent des revenus à cause des livres générés par l’IA, vendus sur Amazon et présentés comme réels. Dans certains cas, indique-t-on, les gens ont essayé d’utiliser l’IA pour imiter des auteurs spécifiques.

« Par exemple, l’un des plaignants, mon ami George RR Martin, a utilisé ChatGPT à mauvais escient pour écrire le dernier livre de sa série qu’il n’a pas encore écrit », a déclaré Preston.

« Et George, vous savez, m’a dit qu’il était vraiment blessé par cela et qu’il était vraiment perturbé, bouleversé et en colère, comme il devrait l’être. »

Le mois dernier, l’auteure Jane Friedman a déclaré Comme ça arrive qu’elle a trouvé au moins cinq livres créés par l’IA en vente sur Amazon avec son nom dessus.

« Je m’attendais à ce que quelque chose comme ça se produise un jour. Je ne pensais tout simplement pas que je me retrouverais à mener la charge pour un travail frauduleux en mon nom », avait-elle déclaré à l’époque.

Le procès appelle à la création d’un système de licence qui permettrait aux sociétés d’IA d’utiliser et de payer pour du matériel protégé par le droit d’auteur.

Les auteurs qui ne souhaitent pas que leur travail soit utilisé à cette fin peuvent se désinscrire.

« Nous, les auteurs, voulons simplement pouvoir contrôler notre propre travail et le destin de notre travail. Nous ne voulons pas que ces entreprises technologiques géantes arrivent et créent des produits commerciaux extrêmement précieux, essentiellement en volant notre travail. C’est aussi simple que cela, « , a déclaré Preston.

Sinon, dit-il : « C’est un peu comme rentrer à la maison et découvrir que quelqu’un est entré chez vous et a pris des choses. »