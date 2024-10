Ce qui suit est une lettre ouverte du Conseil des directeurs de musées nationaux (NMDC) :

Nous vous écrivons en tant que membres du Conseil national des directeurs de musées (NMDC) qui représente les dirigeants des collections nationales du Royaume-Uni et des principaux musées régionaux. Au cours des dernières années, les musées et galeries britanniques, les œuvres d’art qu’ils abritent et, par extension, les personnes qui les visitent et ceux qui y travaillent, sont devenus de plus en plus la cible d’actions de protestation. Même si nous respectons le droit des citoyens à manifester et sommes souvent favorables à cette cause, ces attaques doivent cesser. Ils nuisent énormément à la réputation des musées britanniques et causent un stress énorme aux collègues à tous les niveaux d’une organisation, ainsi qu’aux visiteurs qui ne se sentent plus en sécurité lorsqu’ils visitent les plus beaux musées et galeries du pays.

Depuis juillet 2022, la National Gallery a été victime à elle seule de cinq attaques distinctes contre des tableaux emblématiques tels que celui de Vincent van Gogh. Tournesols, John Constable Le Hayway et celui de Velázquez Rokepar Vénus. De telles attaques ont causé des dommages physiques aux œuvres d’art, une détresse aux visiteurs et au personnel, et perturbé notre mission collective visant à garantir que de grands objets d’art et d’objets d’art soient accessibles à tous, partout.

Deux de ces attaques ont eu lieu au cours des deux dernières semaines, et c’est pourquoi nous avons décidé que c’était le moment pour nous de nous exprimer. Nos musées et galeries britanniques font partie intégrante de la société, où l’accès gratuit permet à chacun de s’inspirer des plus grandes réalisations de l’humanité.

Les collections que nous détenons sont irremplaçables et à chaque attaque nous sommes obligés d’envisager de mettre davantage de barrières entre les gens et leurs œuvres afin de préserver ces objets fragiles pour les générations futures. Le monde se trouve actuellement dans un endroit très sombre, mais ces manifestations doivent désormais être retirées de nos musées et de nos galeries afin qu’elles puissent continuer à apporter lumière et réconfort à tous.

MISE À JOUR 11 octobre : En réponse à la lettre, un porte-parole de Just Stop Oil a déclaré Le journal d’art: « Si le NMDC estime que la plus grande menace à laquelle il est confronté est la protestation non-violente, il devrait parler au personnel qui dort actuellement dans le musée Salvador Dali en Floride après que leurs maisons ont été détruites par un ouragan suralimenté. »