Ces artistes tatoueront des Rembrandt sur les visiteurs des musées d'Amsterdam

Henk Schiffmacher aime penser à l’exposition de tatouages ​​de Rembrandt comme un espace « où le lowbrow rencontre le highbrow ».

Schiffmacher, 71 ans, est l’un des nombreux artistes qui tatoueront des pièces basées sur le travail du peintre hollandais du XVIIe siècle Rembrandt van Rijn au musée de la maison Rembrandt à Amsterdam le mois prochain.

« Cela permet aux personnes qui ne visiteraient normalement pas les musées d'aller à ces choses, car il y a quelque chose dans leur intérêt », a déclaré Schiffmacher.

« La bonne chose à propos de notre Rembrandt, c’est que vous pourriez emmener votre Rembrandt à la plage. »

L’exposition – appelée The Poor Man’s Rembrandt – est un partenariat entre le musée et Schiffmacher & Veldhoen, le célèbre magasin de tatouage d’Amsterdam co-détenu par Schiffmacher.

« Rembrandt et Schiffmacher & Veldhoen ont beaucoup en commun : ils sont mondialement connus, maîtres de leur métier et profondément ancrés dans l’ADN d’Amsterdam », a déclaré le musée dans un communiqué de presse.

Il n’y a pas de plus grand groupe de collectionneurs d’art que les personnes qui se font tatouer – Henk Schiffmacher, tatoueur

Schiffmacher – également connu sous le nom de « Hanky ​​Panky » parce que sa boutique opérait dans le quartier rouge d’Amsterdam – a déjà tatoué Rembrandt.

Après tout, il tatoue à Amsterdam depuis des décennies et Rembrandt est l’un des artistes les plus célèbres de l’histoire néerlandaise.

Pour l’exposition, Schiffmacher et ses collègues tatoueurs proposeront une sélection de croquis et de gravures de Rembrandt, ainsi que des dessins originaux inspirés de Rembrandt.

Ces croquis du maître néerlandais Rembrandt seront disponibles sous forme de tatouages ​​lors de l’événement au Rembrandt House Museum – alias Museum Rembrandthuis – à Amsterdam. (Musée Rembrandthuis)

« Ces dessins sont en fait très faciles à transformer en tatouage. Et puis quand vous prenez ses gravures, cela devient un peu plus compliqué », a déclaré Schiffmacher.

« Mais il y a une ressemblance. Je veux dire, [the etchings are] fait avec une seule aiguille. Nous fabriquons également une aiguille – et nous utilisons la peau humaine comme plaque de gravure. »

Les artistes travailleront toute la journée du 19 au 25 juin à l’extérieur du musée, qui est l’ancienne maison et l’atelier de Rembrandt – un endroit qui, selon le musée, « était un vivier créatif, où Rembrandt, ses assistants et ses élèves travaillaient ensemble ».

« Vous pouvez même sentir un peu Rembrandt », a déclaré Schiffmacher. « Son âme est toujours dans le bâtiment. »

Voici quelques-uns des modèles qui seront disponibles sous forme de tatouages. (Musée Rembrandthuis)

Schiffmacher dit qu’il voit le projet comme un moyen de rendre les musées d’art plus accessibles aux personnes qui ne les visiteraient pas autrement.

Et bien que les tatouages ​​ne soient en aucun cas bon marché – allant de 100 € à 250 € (145,85 $ à 364,63 $ CAN) – ils sont certainement plus abordables qu’un vrai Rembrandt.

« Vous devez vous rappeler qu’en termes de collection d’art, par exemple, il n’y a pas de plus grand groupe de collectionneurs d’art que les personnes qui se font tatouer », a déclaré Schiffmacher.

Parfois appelé « le roi du tatouage d’Amsterdam », Schiffmacher tatoue dans la ville depuis plus de 45 ans.

À cette époque, il a vu sa forme d’art exploser en popularité, en particulier avec l’avènement d’Internet. Il a même encré plusieurs générations au sein des mêmes familles.

Quand la peau est une toile, il dit que toute la ville devient un lieu pour voir de l’art.

« Notre musée est la rue, et notre galerie la rue. Et quand le soleil brille, vous verrez des gens à bicyclette avec leurs tatouages, et ils s’assiéront sur les terrasses en buvant une bière », a-t-il déclaré.

« J’ai apprécié l’été dans la ville quand je pouvais voir tout mon travail passer sur les gens. Je fais vraiment partie d’Amsterdam. »