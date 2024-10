Ces artistes réalisent des vidéos sincères, drôles et totalement canadiennes. Pourquoi ne sont-ils jamais montrés ensemble ?

Amy Lockhart. Image tirée de Miss Edmonton Teenburger 1983 dans : You’re Eternal…, 2002. (Amy Lockhart)

Tout a commencé par une vidéo underground.

Il y a bien longtemps, entre l’an 2000 et l’aube de YouTube, Chloë Lum et Yannick Desranleau vivaient à Montréal. Le duo est impliqué depuis longtemps sur la scène indépendante de la ville. Ils sont les co-fondateurs du groupe de noise-rock AIDS Wolf et ont dirigé pendant des années Séripop, une entreprise de conception graphique qui créait des affiches pour d’innombrables artistes locaux, y compris le leur. C’est donc au tout début, alors qu’ils faisaient le tour d’une foire de zine locale, que Lum et Desranleau ont mis la main sur un DVD de l’artiste et animatrice Amy Lockhart.

La vidéo était aussi DIY que possible : une aventure de banlieue surréaliste mettant en vedette une drag queen d’une friperie avec un Fubar coiffure, Mlle Edmonton Teenburger 1983 .

« Chaque personne qui s’intéressait à l’art bizarre, j’allumais la télé et le DVD et je disais : ‘Non, tu dois voir ces courts métrages' », dit Lum, rappelant les coutumes de la jeunesse d’avant Facebook. ère. « Je partage cette vidéo avec des amis et des pairs depuis des années – des années avant que les artistes puissent héberger des vidéos sur leurs propres sites Web – et c’était vraiment comme transmettre des connaissances anciennes et secrètes », dit-elle en riant.

Comme les fans de n’importe quel film culte, ou mème d’ailleurs, les artistes échangeaient des citations de Miss Edmonton Teenburger avec leurs amis et riaient des références aux chips de ketchup. Mais il ne s’agissait pas d’un joyau d’images trouvées, c’était de l’art – un art d’un genre qui n’était pas beaucoup diffusé dans les galeries qu’ils connaissaient.

« Au début, vous fréquentiez de nombreux centres d’artistes et tout était très, très sérieux. Vous ne pouviez pas être drôle ou campagnard », explique Lum. Ce n’est pas que les artistes canadiens n’ont pas une longue histoire d’humour; elle et Desranleau ont grandi en admirant Idée générale . Mais elle dit : « C’est comme si [Lockhart] cela a en quelque sorte aidé à créer un espace pour ce genre de travail.

Plus tôt cet automne, Lum et Desranleau ont dévoilé une exposition en galerie consacrée à ce « genre de travail » : une performance artistique remplie d’accessoires, théâtrale et parfois bizarrement drôle. Son titre ? Nous avons fait cela principalement à la maison avec des choses que nous avions déjà dans notre appartement : performance d’accessoires et camp dans l’art vidéo canadien contemporain.

L’exposition, qui se déroule à Edmonton à la FAB Gallery de l’Université de l’Alberta, rassemble les œuvres de certains des artistes les plus fascinants du pays — parmi lesquels les finalistes du Sobey Art Award et du Turner Prize — des talents sérieux dont le travail est, de manière générale, pas peur d’être stupide.

Vue de l’installation de We Made This Mostly at Home with Stuff We Déjà Had in Our Apartment: Prop Performance and Camp in Contemporary Canadian Video Art. L’exposition se déroule à la FAB Gallery d’Edmonton jusqu’au 2 novembre. (Galerie FAB)

À l’exception d’une installation de Beth Frey (l’artiste canadienne responsable des abominations de l’IA du fascinant Instagram Usine de marionnettes sensibles ), l’exposition est entièrement consacrée à la vidéo. C’est un travail avec une sensibilité artisanale et souvent absurdement comique, où les « trucs » inanimés à l’écran sont aussi expressifs que les interprètes en direct.

La durée totale de l’émission est d’environ deux heures et demie, mais les commissaires ont divisé le programme en quatre de facto salles de projection. Les visiteurs peuvent s’asseoir et regarder de courtes compilations des œuvres sélectionnées : des vidéos regroupées par « ressemblance esthétique », précise Desranleau. Les licornes, les sorciers et les méchantes princesses de Miss Edmonton Teenburger 1983 dans : Tu es éternel écran à côté Maya Ben David la critique fandom de Anthro Avion : Air Canada Gal et Brigitte Moser c’est Une plante qui pousse là où une plante ne devrait pas pousser .

Cette dernière pièce, réalisée pendant les confinements de 2020, a donné son titre à l’exposition. Il s’agit d’une phrase tirée du générique de la vidéo – une phrase que les conservateurs ont appréciée car elle traduit un sentiment d’intimité familiale que partagent toutes les œuvres. Aussi, ajoute Desranleau : « c’est super drôle ».

Moser elle-même a été agréablement surprise lorsqu’elle a appris que sa vidéo avait inspiré le nom de l’émission. Lorsqu’elle a appris pour la première fois les projets de Lum et Desranleau pour l’exposition – et a vu le groupe d’artistes qu’ils réunissaient – ​​elle savait qu’elle s’intégrerait parfaitement. « Je m’identifie fortement à tant d’artistes de l’exposition, et beaucoup d’entre eux J’ai eu des idées dont je suis très jalouse », dit-elle.

Brigitte Moser. Extrait d’une plante poussant là où une plante ne devrait pas pousser, 2020. (Bridget Moser)

Qu’ont-ils tous en commun ? C’est difficile à cerner, dit Moser, mais elle suggère que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec une attitude et une approche similaires de la création artistique.

Ces artistes sont tous drôles, dit-elle, mais ils ne travaillent pas comme des comédiens, où rire signifie mission accomplie. Au lieu de cela, elle dit : « c’est un équilibre entre le sens de l’humour – avoir une sensibilité comique – et puis aussi être vraiment sincère dans ce que vous essayez de communiquer. … Et c’est peut-être cet équilibre entre sincérité et comédie que je ressens très bien. à la maison. »

Moser reconnaît la double qualité des vidéos de Séamus Gallagher dont la pièce de 2019, Je pense à toi, je pense à moi est également présent dans l’exposition – et il est également présent dans la pratique artistique de Lum et Desranleau.

Séamus Gallagher. Extrait de Je pense à toi, je pense à moi, 2019. (Séamus Gallagher)

Au cours de la dernière décennie, le duo s’est de plus en plus tourné vers des performances souvent filmées – des œuvres dans lesquelles ils emploient un casting d’interprètes et des accessoires sculpturaux. « Le genre d’élément campy », explique Desranleau, « est une esthétique qui nous intéresse beaucoup et que nous connaissons bien. Par exemple, certaines de nos dernières vidéos se transforment en opéras ou, par exemple, en comédies musicales. »

Le duo a exposé à la Fondation Esker à Calgary, à la Confederation Centre Art Gallery à Charlottetown et au MAC à Montréal, mais selon Lum, ils n’ont jamais figuré dans une exposition exclusivement consacrée aux artistes canadiens qui travaillent dans le même style qu’eux. . C’était une motivation majeure pour organiser l’exposition à la FAB Gallery. « Nous voulions créer une présence pour le type de travail qui nous intéresse – comme le travail que nous réalisons – en mettant en lumière nos pairs et amis », explique Lum.

« Je pense que nous avons commencé à en parler il y a sept ans », dit-elle, mais le récent déménagement du duo à Edmonton, où ils enseignent maintenant à l’Université de l’Alberta, leur a donné la chance de enfin concrétiser leur projet. Lorsqu’on leur a offert l’opportunité d’apporter leur propre art à la FAB Gallery, le duo a choisi d’organiser une exposition collective – et ils prévoient de présenter une version élargie de l’exposition à l’avenir.

Moser est d’accord avec Lum et Desranleau : on ne voit généralement pas – voire jamais – autant d’artistes canadiens présenter de l’art vidéo ensemble. Et c’est encore plus inhabituel de se retrouver parmi autant d’artistes qui partagent le sens de l’humour et du plaisir. « J’ai l’impression que c’est généralement traité comme une niche. Par exemple, voici l’artiste drôle – et voici les artistes les plus sérieux qui sont dans notre exposition collective », explique Moser. En regardant la liste des artistes exposants, Moser dit qu’elle ne peut s’empêcher de faire le lien entre ses pairs. Elle se souvient avoir écrit sur Lum et Desranleau lorsqu’elle était étudiante ; elle a travaillé avec Gallagher tout en dirigeant une résidence au Banff Centre. « Il y a là une sorte de continuité générationnelle », dit-elle.

« Je pense qu’il est vraiment important de rassembler les travaux pour comprendre la constellation plus large dont tout cela fait partie », déclare Moser. « Il y a un dialogue entre toutes ces différentes pratiques, mais on a généralement l’impression qu’elles se produisent individuellement partout. »